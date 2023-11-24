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Пятница, 24 ноября 2023, 18:01 мск

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«Действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении» – Пашинян

Пашинян Фото из архива пресс-службы Кремля

Ереван примет решение о выходе из ОДКБ, исходя из интересов Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире. По его мнению, действия организации не соответствуют обязательствам перед Ереваном.

«Почему мы не принимаем и не примем решение о выходе из ОДКБ или прекращении членства в ОДКБ? Мы примем ориентацию, основанную на государственных интересах Армении. Если мы приняли решение или не приняли какое-то решение на данный момент, то наш ориентир, на который мы ориентируемся, – это государственные интересы Армении», – отметил Пашинян.

При этом премьер-министр пояснил, что ОДКБ не выполняет взятые ранее обязательства. «Наши данные показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед Республикой Армения. Иными словами, в этом смысле действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении. И мы поднимаем этот вопрос прозрачно», – заявил Пашинян, заключив, что хочет сделать все, чтобы полностью понять ОДКБ и сделать свою позицию понятной ОДКБ.

Напомним, Пашинян не принял участия в саммите ОДКБ, который проходил накануне в Минске.

Ереван, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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