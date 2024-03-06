Армения рискует стать «новой Украиной» – МИД России

Армения может стать следующей «игрушкой» Запада на постсоветском пространстве для продвижения антироссийской политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, многие в Ереване даже не задумываются, что превращают свою страну в «новую Украину».

«Запад, наигравшись и сломав Украину, бросив ее как потрепанную куклу без руки-ноги в угол, принялся искать новую жертву. Как бы этой новой жертвой не оказалась Армения, которую заманят, обманут», – заявила Захарова.

«К сожалению, целый ряд политических деятелей Армении даже не задумываются о том, что Армению превращают в очередной инструмент западной геополитики, западной забавы, в расход просто берут. А перед нашими глазами многочисленные примеры того, как коллективный Запад цинично использует государства в своих конъюнктурных целях, а потом, повторю еще раз, бросает на произвол судьбы или целую страну, наигравшись, или целый народ, наигравшись, или отдельных политических деятелей. Чего только не обещали, кому только не обещали. Евросоюз однозначно перестал быть надежным партнером для кого бы то ни было. И в этом объединении сейчас верховодят сторонники конфронтационной идеологии, которые выполняют прямой американский заказ, и Армению рассматривают опять, как точку входа в регион», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

«Сербия пример. Несколько лет назад чего только не обещали: и финансовую поддержку, и инвестиции, которые никогда и никто не видел… Где это все? Ну ведь обещали, какие-то подписывали декларации. Ничего же нету. Это факт. Спросите сербов», – констатировала представитель МИД РФ.

«Руководство ЕС не только пренебрегает мнением своих партнеров, но действует вразрез с интересами даже собственных граждан, которые своими постоянными протестами указывают на деградацию Евросоюза и многочисленные политические и финансово-экономические просчеты его же политиков. Неужели вы предполагаете, что они будут думать о гражданах Армении. И в этих условиях совершенно безответственно нам преподносить стремление к сближению с агрессивным и недоговороспособным Евросоюзом, как путь к обеспечению чьей бы то ни было безопасности», – заключила Захарова.

Ранее Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), власти страны регулярно допускают критические высказывания в отношении России.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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