«Израиль превратится в сеть военных объектов», – политолог о ситуации на Ближнем Востоке

Пока правительство Израиля возглавляет Беньямин Нетаньяху, перемирие на Ближнем Востоке невозможно. Если же Дональд Трамп проиграет президентские выборы в США, то ситуация еще больше осложнится. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

«Наконец кто-то сказал Израилю правду. Трамп: Если я не выиграю выборы, Израиль, по моему мнению, прекратит свое существование в течение двух лет».

Такое мнение Трампа связано с тем, что Иран может получить ядерное оружие и средства доставки, что кардинально изменит баланс военных сил на Ближнем Востоке. ЯО будет у Израиля, у Ирана, у Пакистана, Саудовской Аравии. В этом случае решающее значение будут играть обычные виды вооружений, количество войск и размеры территории. Израиль превратится в сеть военных объектов из государства, в котором стремились жить и работать.

Идея Трампа, как раз не дать распространиться ЯО.

Ситуация с перемирием на Ближнем Востоке подвисла до выборов президента США точно. Нетаньяху откровенно банит план Байдена, и более того, устроил массовые взрывы пейджеров. Плюс развязывает войну уже в Ливане, бомбит его. В ответ Хезболла наносит ракетные удары по северным поселениям Израиля. И похоже, там дела у израильтян не так хороши, потому что введен режим полной секретности: местным жителям запрещено снимать и размещать в соцсетях видео и фото, а некоторые поселения должны эвакуироваться. Все школы, кстати, на севере Израиля закрыты.

Смогут ли что-то сделать США для остановки бойни? При Нетаньяху нет, кто бы ни пришел к власти в Вашингтоне».

Как уже сообщал «Новый День», 19 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в южном Ливане. В заявлении пресс-службы говорится, что атака предпринята с целью «сокращения террористического потенциала и военной инфраструктуры организации». Позже в ЦАХАЛ сообщили, что начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном фронте, имея в виду южную часть Ливана. Атака Израиля произошла одновременно с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, который заявил, что подрыв тысяч электронных устройств – это теракт, Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни мирных ливанцев.

https://newdaynews.ru/inworld/837601.html

Москва, Елена Владимирова

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