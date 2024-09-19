Армия Израиля нанесла удары по южным районам Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в южном Ливане. В заявлении пресс-службы говорится, что атака предпринята с целью «сокращения террористического потенциала и военной инфраструктуры организации».

Позже в ЦАХАЛ сообщили, что начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном фронте, имея в виду южную часть Ливана.

Примечательно, что атака Израиля произошла одновременно с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, который заявил, что подрыв тысяч электронных устройств – это теракт, Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни мирных ливанцев.

Накануне министр обороны еврейского государства Йоав Галант объявил о начале новой фазы войны – Израиль «переносит центр тяжести» военных усилий на северное направление из-за постоянных обстрелов со стороны Ливана.

Напомним, в Ливане во вторник и среду, 17 и 18 сентября, прогремели серии взрывов цифровых гаджетов, которые использовали члены и сторонники движения «Хезболла». В результате терактов погибли в общей сложности более 30 человек, более 3 тысяч – получили ранения. Власти Ливана и лидеры «Хезболлы» обвинили в случившемся Израиль.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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