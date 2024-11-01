«Птицы войны» полетят на Урал – политтехнолог об атаке дронов на Уфу

Губернаторам регионов УрФО необходимо быть готовыми к атакам беспилотников – сегодня ночью это показал прилет дронов в Уфу. Такое мнение высказал известный политтехнолог Илья Ананьев в своем телеграм-канале «Спросите Ананьева».

«БПЛА медленно накручивают километры дистанции, постепенно приближаясь к регионам Уральского федерального округа. Башкирия, принявшая первый раз за СВО удар беспилотников, – в шаге от Челябинской области, и к, сожалению, еще один новый регион прилета в копилку российских территорий, атакованных с воздуха. Сомнений в том, что «птицы войны» полетят на Урал, практически отсутствуют – поводов для этого достаточно, тактично промолчим, каких.

Стоит ли гадать, какими путями доставляются БПЛА в глубину страны? 1. Летят с места боевых действий на Украине. Мы уже знаем про технологичность и запас километража «птиц». 2. Провозятся тайными тропами на территорию России и взлетают уже здесь. 3. Беспилотники могут лететь с приграничных государств, также попадая туда контрабандой. 4. Можно уже спокойно прогнозировать что БПЛА не нужны операторы управления в отдаляющейся точке взлета – космические спутники Starlink могут спокойно довести беспилотник до цели, увеличивая дальность воздушного пробега. 5. Пока еще допустимая неуязвимость БПЛА и постоянная смена дорожных карт делают прилеты возможными.

Главам уральских регионов остается только быть готовым к потенциальной беспилотной угрозе, внимательно изучив практики последствий тех губернаторов, которые приняли удар БПЛА уже не раз».

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером в Башкирии промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса подверглись атаке трех вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, один из БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других – упали в промзоне. «Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем», – уточнил Хабиров.

Екатеринубрг, Елена Владимирова

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