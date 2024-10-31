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Четверг, 31 октября 2024, 23:56 мск

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Вражеские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Башкирии

Сегодня в Башкирии промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса подверглись атаке трёх вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, один из БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других – упали в промзоне.

«Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем», – уточнил Хабиров.

Уфа, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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