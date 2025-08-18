«Ачетакова». Кто поставил мангал у главной часовни Екатеринбурга перед молебном в День города

В Екатеринбурге празднование Дня города началось с торжественного молебна святой Екатерине, покровительнице уральской столицы. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, на службу прибыл и мэр Алексей Орлов.

Правда, фотографам пришлось снимать репортаж только с определенного ракурса, чтобы прикрыть просчет муниципальных чиновников. Потому что часовню – символ Екатеринбурга с одной стороны подперли лотком с мороженым, с другой – киоском с лимонадом. Да еще поставили там же мангал с шашлыками. Притом что богослужения начались в 8 часов утра, а сам молебен продлился всего 10 минут. Очевидно, что в это время на площади Труда не было желающих поесть жареного мяса и совершенно точно можно было подождать 30 минут с разведением огня и дыма.

Фото: Марина Шулева, 66.ru

Даже люди, сильно далекие от христианства, остались в недоумении: «А кто вообще это согласовал?» Согласовал это департамент потребительского рынка Екатеринбурга. Но там проблемы не увидели. А заявили: «На площади Труда каждый год в День города организовывается фудкорт. Пространство перед часовней занято не было. Места для людей было достаточно. Всем было комфортно».

Фото: Полина Борисенко, «Накануне.ру»

Но нет, не всем. Не знаю, какую реакцию верующих надо было увидеть чиновникам, чтобы понять – что-то то они сделали не так. Просто верующие на то и верующие, что с христианским смирением помолились в тех условиях, которые им достались. Как минимум, уральские прихожане и клирики оказались людьми более воспитанными и тактичными. В отличие от чиновников из департамента с их позицией, которую можно выразить более коротко и емко выражением «ачетакова».

«Часовня святой Екатерины – наверное, самое знаковое место для православных, где когда-то стоял храм, – сказал после молебна мэр города Алексей Орлов, выразив надежду, что молебен небесной покровительнице в День города станет «новой традицией». Остается только надеяться, что при этом и подчиненные градоначальника научатся такту и уважению ко всем, а не только к владельцам точек по продаже шашлыка и газировки.

Екатеринбург, Елена Сычева

