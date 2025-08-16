Празднование Дня города началось с богослужения в часовне Святой Екатерины

Празднование 302-летия Екатеринбурга началось сегодня с Божественной литургии и молебна святой Екатерине – небесной покровительнице города. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел службу в часовне на площади Труда, которую посетили около ста горожан.

К празднику часовню преобразили: установили мраморные полы и новый иконостас – дар от Крыма столице Урала. Художники и архитекторы из мастерской Феодора (те же, что работают над Свято-Владимирским храмом в Древнем Херсонесе) создали его из меди с никелевым покрытием, а отдельные элементы украсили серебром и золотом. Узоры также дополняют ковчег с мощами святой Екатерины, который подарили Екатеринбургу севастопольцы к 300-летию города.

Впервые к молебну в этот день присоединился глава города Алексей Орлов.

«Часовня святой Екатерины – наверное самое знаковое место для православных, где когда-то стоял храм. Мы верим, что храм Святой Екатерины будет построен. Народное согласие и воля меценатов есть. Очень надеюсь, что проект будет реализован и город обретёт храм имени своей покровительнице. И то, что мы начинаем этот день здесь – это тоже знаковое событие, потому что начинать день с молитвы, с почитания Святой, благодаря которой был основан наш город, станет новой традицией празднования Дня города», – обратился к горожанам глава Екатеринбурга.

После того как закончился молебен и прозвучала молитва за благополучие горожан и развитие Екатеринбурга и всей России, мэр города торжественно сообщил о начале праздника – Дня города Святой Екатерины.

«Город – это живые люди, которые создают формы вокруг себя. В Екатеринбурге жители построили прекрасные здания, улицы и проспекты, благоукрасили их. Важно, что в сердце Екатеринбурга люди построили малый [храм], и верю, что построят в скором времени и большой, создадут форму. И покажут, что ценности – это существенно важные вехи и принципы нашего народа и города. Поэтому в День Святой Екатерины екатеринбуржцы вспоминают ее, а в День города благодарят за все то, что у нас есть. Для нас это важно, мы дорожим, помним и любим наш город, горожан», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Фото Фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube