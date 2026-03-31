Бизнесмен Олег Дерипаска накануне предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю при 12-часовом рабочем дне – по его мнению, это единственный способ вывести страну из экономического кризиса. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, в своей колонке в телеграм-канале написал, какие последствия могли бы быть у такого решения в случае его реализации.

«Программа Дерипаски, если подумать, предполагает:

1) что сфера услуг не нужна как таковая, особенно столь развитая, ибо она всасывает потенциально трудовое время суммарного народа;

2) внутренний туризм следует прекратить – люди могли бы в то время, что они путешествуют по стране, например, выплавлять алюминий;

3) покупка одежды в таких объемах больше не понадобится людям, поскольку потребуется только униформа и постельное белье;

4) строительная отрасль должна будет умереть, так как не будет смысла приобретать дома и просторные квартиры (в них больше не будут жить – только спать);

5) создание семьи потеряет смысл, как и рождение детей – для всего этого не останется времени (не будем забывать, что бабушкам и дедушкам уже повышен пенсионный возраст, чтобы они не сидели с внуками);

6) сильно уменьшится спрос на автомобили, так как не будет времени даже для поездок по магазинам, не говоря уже об ином;

7) сфера культуры будет радикально сокращена – театры, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, танцевальные, рисовальные и иные клубы будут погублены, продажи книг и билетов на концерты почти прекратятся;

8) «общество потребления» будет разрушено, а с ним и внутренний рынок;

9) вырастет производство и употребление алкоголя и наркотиков, так как иначе выдержать режим труда по Дерипаске будет невозможно.

Перед нами английский протестантский пастор 1819 года? Нет. Сам Дерипаска, если судить по репортажам, рассказам частных лиц и мемуарам эскортниц, любит мирские радости самого не пуританского вида. Так зачем же ему продвигать ад для россиян и России? Все просто: как был он компрадором, так и остался – как поставлял алюминий на иные рынки, так и продолжает, и ему совершенно неясно, почему мы в России хотим заниматься чем-то еще – хотим вести человеческую частную жизнь, например».

Екатеринбург, Елена Владимирова

