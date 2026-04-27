Лишь каждый пятый россиянин готов к шестидневной рабочей неделе

Две трети экономически активных россиян не готовы работать шесть дней в неделю даже за дополнительную плату. Лишь каждый пятый может согласиться на шестидневку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«Даже при восьмичасовом графике шестидневка для россиян неприемлема. Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться шесть дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 67% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка. Еще 13% не смогли определиться с ответом», – говорится в исследовании.

Мужчины демонстрируют большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: четверть (26%) из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих вдвое меньше – только 13%.

В старшей возрастной категории согласившихся на шестидневную рабочую неделю меньше, чем среди молодежи. «Россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных – 14% против 19% среди обладателей среднего профессионального образования», – отмечается в опросе.

В исследовании приняли участие 1600 респондентов из экономически активного населения старше 18 лет, работающего по графику 40-часовой пятидневной недели.

Москва, Зоя Осколкова

