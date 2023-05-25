Большинство россиян против введения шестидневной рабочей недели

Большинство жителей России, как среди наемных сотрудников, так и среди работодателей, выступили против введения шестидневной рабочей недели. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила увеличить число рабочих дней до шести в неделю. По словам авторов идеи, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики, достичь технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

«Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за шестидневку выступает только 3% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, – 57%, – говорится в результатах опроса. – Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырехдневки, возможность введения которой уже не раз обсуждалась».

82% опрошенных не поддерживают инициативу ассоциации предпринимателей. «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда», – указывают респонденты. Поддержали введение шестидневки лишь 8% участников опроса.

Москва, Зоя Осколкова

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