Минтруд выступил против внесения шестидневной рабочей недели в ТК РФ

Действующее трудовое законодательство позволяет формировать рабочий график по договоренности работника и работодателя. Поэтому Минтруд России не поддерживает внесение нормы о шестидневной рабочей неделе в Трудовой кодекс, отметил глава министерства Антон Котяков.

Министр напомнил, что той же позиции придерживался при обсуждении инициативы ввести четырехдневную рабочую неделю.

«У нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», – сказал Котяков в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что при работе за пределами стандартных 40 часов, переработки должны оплачиваться. По соглашению сторон можно применять дистанционную работу наряду с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила официально увеличить рабочую неделю, чтобы повысить прочность российской экономики и достичь технологического и промышленного прорыва. Большинство россиян среди наемных сотрудников и работодателей выступили против введения шестидневной рабочей недели.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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