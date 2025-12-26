«Давно пора»: Онищенко призвал перейти на рабочую шестидневку

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил за переход на шестидневную рабочую неделю в России. По его мнению, на здоровье граждан новшество никак не отразится.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко в комментарии РИА «Новости», оценивая идею перехода на рабочую шестидневку в России.

Ранее академик негативно оценил возможный переход на четырехдневную рабочую неделю. Он полагает, что в этом случае граждане не найдут, чем себя занять. В то же время Онищенко предупредил, что введение четырехдневки может негативно отразиться на российской экономике из-за падения темпов производства.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявлял, что по договоренности с работодателем можно ввести любой подходящий для сторон график работы – как четырехдневную, так и шестидневную рабочую неделю.

Москва, Наталья Петрова

