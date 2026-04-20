Политобозреватель – о «казусе Бони»: «Надо как-то шельмовать «публичных женщин»

То, что публичные персоны вроде Виктории Бони становятся образцами для подражания у молодежи, – серьезная проблема российского общества, считает политический обозреватель Андрей Перла.

«Самая большая проблема с «казусом Бони» – не в том, что его можно использовать (уже используют) и для эмигрантской антигосударственной и для прогосударственной пропаганды. Проблема в том, что это в принципе возможно, то есть в том, что Боня с ее десятками миллионов просмотров всерьез воспринимается как лидер общественного мнения.

Воспринимается она так потому, что ее и ей подобных жизненный путь презентуется публике – отнюдь не со вчерашнего дня, десятилетия уже – как образец для подражания.

«Телестройка», жизнь «публичной женщины» (кажется, это ее собственное выражение) «за деньги да» – и не только то, о чем вы подумали, но прежде всего именно публичное самовыражение. Это мало того, что многих славный путь, это буквально навязывается поколению как ответ на вопрос «делать жизнь с кого».

И не только девушкам, но и мужчинам. В том смысле, что «успешный» должен покупать себе именно вот такую «боню» то есть ее двойника, подороже или подешевле.

Что с этим делать, я не знаю. Одномоментно можно только терпеть. А на будущее – как-то надо шельмовать «публичных женщин» или, как это по-модному, стигматизировать? Показывать, что зарабатывать они могут, и даже много, а вот пользоваться общественным признанием – нет», – считает Перла.

Напомним, на прошлой неделе бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, раскритиковав блокировку мессенджеров, а также затронула темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели это обращение. «Действительно, это весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания», – сказал он на брифинге.

Москва, Елена Владимирова

