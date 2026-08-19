Почему проиграл ГКЧП: колонка политического обозревателя Андрея Перлы

Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) заблокировали президента СССР Михаила Горбачева в Крыму и установили в Москве чрезвычайное положение. Основной целью ГКЧП было не допустить подписания договора о Союзе Суверенных Государств, который, по сути, упразднил бы СССР. По всем телеканалам шел балет «Лебединое озеро», а граждане узнали о происходящем по радио или от знакомых. О событиях тех дней рассуждает в своем МАХ-канале политический обозреватель Андрей Перла.

«19 августа. 35 лет прошло. Странно это вспоминать, но нам ведь в самом деле казалось, и довольно долго, что в этот день все началось, а потом через день все закончилось... Странно помнить, что ГКЧП тогда противостояли практически все. Разумеется, пассивно, но и тем не менее. У них совсем не было сторонников. Были только люди, которые считали, что делать ничего не надо, слишком опасно... Людей, готовых что-то сделать в поддержку – почти не было даже по долгу службы.

Но проиграли они не поэтому. А потому, что сами не знали, чего хотят и не могли этого объяснить. И, стало быть, сформулировать правильные приказы.

Им бы тогда хоть парочку идеологов, кто понимал бы, кто враг. И мог бы объяснить. Но куда там...

Государство тогда оказалось неспособным к самозащите от общества. Глупого и желающего только колбасы и «свободы». Как будто бывает другое. Общество, естественно, не понимало, что государство нужно для его, общества, защиты от дикости.

За слабость, глупость, эгоизм и непонимание расплачивались больше 10 лет. Разрухой, бедностью, потерей почти половины страны и почти половины населения. Унижением. Развратом, возведенным в образ жизни. Бандитизмом...

Расплатились. Воссоздали государство. Народ по-прежнему ничего не понимает, но пока хоть чувствует, что без государства – хуже.

Но... Все еще произносим заклинания про демократию. И права человека. Как будто еще не видели, что делает с Россией демократия. И зачем нужны «права человека». Чтобы превращать страну в непотребную свалку и в ад.

Урок пошел впрок. Тем, кто его видел непосредственно. Но детям объяснить не смогли. Ну, не всем.

Все, что нужно говорить гражданам каждый день: государство – это высшая ценность. Большая, чем ценность любого отдельного человека и любой отдельной группы граждан. Большая, чем любое количество граждан. Потому что без государства народа нет и вообще ничего нет. Кто не верит – посмотрите, что было с 91-го по 2001-й... Может, хоть стыдно станет».

Москва, Евгения Вирачева

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