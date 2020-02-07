Квартирники, гонки и театральные эксперименты – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге занятие по душе найдут любители спорта, театра и музыки. Для тех, кто предпочитает активный отдых, – открытие сноуборд-парка, массовая лыжная гонка и лекция про здоровье. Театралов ждет новый проект с драматургами и музеями, спектакль-квартирник и кастинг. А меломаны могут выбрать – отправиться на классический концерт армянского трио, на концерт-посвящение Высоцкому или на выступление группы «Хлеб». Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Камерные спектакли в музеях – старт проекта «Avtor+»

В Литературном квартале открывается лаборатория современной драматургии и режиссуры «Avtor+». В рамках проекта драматурги будут выступать еще и в качестве режиссеров – ставить свои пьесы в камерных пространствах разных музеев. Премьерным спектаклем лаборатории станет постановка драматурга Владимира Зуева «У каждого свои ёлки в шкафу» – ее покажут в музее «Литературной жизни Урала ХХ века» 7 февраля в 19 часов и 8 февраля в 16:30. Две героини Анна и Янна – две сотрудницы академии – встречаются у закрытого кабинета поликлиники. У них есть один день, чтобы пройти профосмотр и остаться на работе. Янна дорабатывает перед пенсией, Анна работает по совместительству. Женщины раньше не встречались, они работают в разные дни на одну ставку, но у них накопилось много взаимных претензий. Несмотря на разный возраст, опыт и «женское счастье», женщины видят друг в друге свое отражение.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: 300 рублей.

Армянское «Трио имени Хачатуряна» – в Екатеринбурге

7 февраля в 18:30 в большом зале Филармонии пройдет концерт известного армянского ансамбля – «Трио имени Хачатуряна». Образовавшийся в 1999 году ансамбль, сегодня держит планку одного из лучших в стране и за ее пределами. По мнению музыкальных критиков, коллектив отличают виртуозное исполнение, необыкновенная слаженность и чувство стиля. С 2006 года состав трио образуют известный скрипач Карэн Шахгалдян, пианистка Армине Григорян, виолончелист Карен Кочарян.

«Стильные, темпераментные, виртуозные. Объехали с гастролями полмира, выступали в венском Мюзикферайне и лейпцигском Гевандхаузе», – рассказывают о музыкантах в филармонии.

На концерте прозвучат произведения Дворжака, Дебюсси, Равеля.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 350 рублей.

«Баллада о Высоцком» – от Никиты Высоцкого и Дмитрия Певцова

В Театре эстрады в 19 часов впервые покажут музыкально-литературный спектакль «Баллада о Высоцком», который наполнен музыкальными произведениями великого поэта и композитора. Никита Высоцкий на концерте расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочитает ряд его стихотворений. Под аккомпанемент музыкальной группы «ПевцовЪ-Оркестр» выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Он исполнит самые любимые и известные композиции, которые Владимир Высоцкий часто исполнял на своих концертах. Прозвучат «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда», «Дом хрустальный» и многие другие.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 2500 рублей.

Спектакль «Сашбаш. Свердловск-Ленинград и назад»

«Сашбаш. Свердловск-Ленинград и назад»

Еще одного поэта и музыканта будут вспоминать в Центре современной драматургии. 7 февраля в 19:30 там покажут спектакль-квартирник «СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад». Постановка не новая, они идет на сцене театра с 2015 года, но не так часто, поэтому за билетами – всегда очередь. Сегодня спектакль преобразился в историю об абстрактном поэте-музыканте из 80-х годов прошлого столетия. «Подпольный» квартирник устраивает лидер группы «Курара» Олег Ягодин, его муза актриса Тамара Зимина, его друг Константин Итунин и вся группа «Курара». «Это история о поэте, его яркой, «сгорающей» жизни, его женщинах, друзьях, поклонниках и врагах», – говорят в ЦСД.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145А, лит. Ф)

Вход: от 600 рублей.

Актуальная музыка – от группы «Хлеб»

Актуальную музыку в пятницу вечером можно послушать в «Телеклубе», где в 20 часов начнется концерт группы «Хлеб». Пионеры в жанре «русского сатирического рэпа» стирают в репертуаре все границы. Можно подумать, что парни достигли максимума в карьере – выступили на «Вечернем Урганте», сняли клип в Лас-Вегасе, записали совместный трек с группой Serebro. Их концертные шоу ставят в один ряд с Rolling Stones, но они явно не собираются останавливаться на достигнутом.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1200 рублей.

Лекция о «чекапе» для здоровья – в Ельцин-центре

7 февраля в 19:30 в Ельцин-центре ждут всех, кто заботится о своем здоровье или хочет начать это делать. На лекции Check it up вместе с экспертом по генетическим исследованиям Анастасией Гюбнер слушатели будут разбираться – что такое ежегодный чекап организма и зачем его проходить. Эксперт расскажет какие анализы крови обязательно сдавать мужчинам, женщинам и детям; что такое биоимпеданс и биорезонанс; зачем нести в лабораторию свои волосы и что такой анализ может показать. Отдельно затронут вопросы генетических тестов – нужны ли они вообще или это просто очередное модное веяние.

Место проведения: паблик-маркет Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Открытые тренировки и мастер-классы от сноубордистов – в новом парке

Возле ТРЦ «Мега» 8 февраля откроется Mega Snow Park, который будет работать три недели. На открытии в течение дня сноубордисты Екатеринбурга смогут попробовать склон, посмотреть выступление мастера спорта России и чемпиона зимней Универсиады-2019 Антона Мамаева. После открытия каждые выходные в парке будут проходить открытые тренировки и мастер-классы. Свободное катание доступно каждый день работы парка.

Место проведения: площадка возле ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87)

Вход: свободный.

«Лыжня России-2020» в Екатеринбурге

Еще одно массовое спортивное мероприятие выходных – традиционная гонка «Лыжня России», которая пройдет 8 февраля во всех районах Екатеринбурга. Всего для стартов организуют 14 площадок, их список можно посмотреть в материале «Нового Дня».

Общий старт начнется в 12:00 сразу после торжественной церемонии открытия. Все участники гонки по традиции получат фирменные лыжные шапочки и номерные знаки с символикой «Лыжня России». Также 8 февраля с 10 до 17 часов они смогут бесплатно проехать в городском общественном транспорте. Участвовать в гонке могут горожане от 10 до 70 лет.

Место проведения: все районы города

Вход: свободный.

Художники, поэты и музыканты рассуждают о красоте

В «Доме Маклецкого» 8 февраля в 18:30 пройдет встреча «Разговор о красоте или несколько историй о вдохновении». Именно так называется дебютный фильм-рассуждение молодого режиссера Ксении Сороки. Она попросила творческих деятелей Екатеринбурга рассказать что они думают о красоте. На экране на эту тему будут говорить художники Владимир Ганзин, Иван Шарапов и Кирилл Бородин, поэты Сергей Ивкин и Андрей Санников, композитор Валентин Барыкин, основатель промо-бюро «Теснота» Александр Елсаков. Некоторые из героев придут в субботу вечером в «Дом Маклецкого», чтобы вживую обсудить фильм со зрителями.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный, по регистрации.

Набор желающих поучаствовать в создании спектакля

Ельцин-центр запускает очередной проекта «Город. Разговоры». Его цель – дать голос людям, которым есть что рассказать о своей жизни. В рамках проекта будет создан спектакль на тему «Как я выжил» – о преодолении, об опыте, о том, что произошло с человеком и чем он может поделиться. Это может быть история в прямом смысле спасения от смерти, а может быть история преодоления психологически сложной ситуации, адаптации в новых условиях и других случаев того, как невозможное стало возможным.

8 и 9 февраля в Ельцин-центре ждут желающих поучаствовать в создании спектакля, выйти к публике и рассказать свою историю. Кастинги будут проходить с 16 до 18:30 в аудитории инклюзивных программ (№415). Премьера самого спектакля состоится уже 16 февраля.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Квартирник Алексея Сальникова и Елены Михеевой

В Водонапорной башне 9 февраля пройдет поэтический квартирник. Будут стихи, проза и два уникальных человека. В гостях у Башни: Алексей Сальников – поэт и прозаик, автор нашумевшего романа «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел», «Опосредованно»; и Елена Михеева (Сальникова) – филолог, поэт.

Место проведения: Водонапорная башня

Вход: чашка кофе или билет в музей. Количество мест ограничено, поэтому лучше записаться заранее (WaterTowerEkb@yandex.ru)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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