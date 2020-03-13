«Собачье сердце» в ТЮЗе, женские божества в музее и музыка на любой вкус – Weekend (18+)

В эти выходные можно посетить почти европейский концерт в филармонии, услышать легендарный британский рок в исполнении оркестра или отправиться на концерты кумиров молодежи Элджея и Тимы Белорусских. Интеллектуально отдохнуть предлагают ТЮЗ, где состоится премьера «Собачьего сердца», и Музей истории, где расскажут про прототипы женских образов в мифах.

Европейская весна без выезда в Европу

Пока путешествия в Европу становятся все недоступнее для россиян из-за сложной ситуации с коронавирусом, можно приблизить Европу, не выезжая из Екатеринбурга. 13 марта в 18:30 в Филармонии пройдет концерт «Европейская весна» с участием Молодежного оркестра и симфонического хора. Прозвучат произведения Шуберта и Шумана.

«В январе 1841 года молодой и счастливый Роберт Шуман пишет свою первую симфонию «в том весеннем порыве, который способен охватывать человека вплоть до глубокой старости и всякий раз по-новому». А вот 17-летний Франц Шуберт чувствует весну иначе: тихую весеннюю радость Мессы соль мажор композитор доверяет лишь величественному и мудрому органу в сопровождении нежных струнных», – говорится в анонсе концерта.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 600 рублей.

Премьера «Собачьего сердца» в ТЮЗе

13 и 14 марта в Театре юного зрителя состоится премьера спектакля по мотивам романа Булгакова «Собачье сердце». Постановкой занималась ученица Петра Фоменко режиссер Елена Невежина. Известно, что спектакль будет не совсем по роману – в инсценировке используются стихи ХХ века, цитаты Уэллса, Стокера и других писателей. Но, конечно, сюжет будет знакомым и понятным. Зрителям обещают, что посмотреть будет на что.

Место проведения: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: от 470 рублей.

Тима Белорусских в Екатеринбурге

Молодую публику в пятницу вечером наверняка можно будет найти в «Екатеринбург-Экспо», где в 19 часов начнется концерт Тимы Белорусских. Его называют «артистом года» по версии российского стриминга. Миллиарды прослушиваний треков в интернете, попадание во всевозможные топы, выпуск хитов. В Екатеринбург Тима Белорусских приедет в честь выхода второй части нашумевшего альбома «Моя кассета – твой первый диск».

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: от 1200 рублей.

Нашумевший Элджей – в «Телеклубе»

14 марта в 19 часов в «Телеклубе» выступит кумир подростков Элджей. Недавно минобразования Свердловской области разослало по школам письма с просьбой не пускать детей на концерты исполнителя. Но выступление и так маркировано меткой «18+».

В Екатеринбурге Элджей выступит еще до концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Предстоящие концерты станут единственными выступлениями артиста, начиная с осени 2019 года и первым сольником таких масштабов. Организаторы мероприятий обещают поклонникам next-level шоу, на котором Элджей представит абсолютно новые песни.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1000 рублей.

«Другой оркестр» сыграет British Rock

Британский рок можно будет послушать 14 марта в 19 часов в ЦК «Урал». «Другой оркестр» сыграет, своего рода «лучшее из лучшего» из композиций разных групп. Будут песни Radiohead, Blur, Oasis, Placebo, Muse, The Verve и других. Британские рок-хиты уже не раз исполнялись в программах оркестра, но в этот раз play-list будет более расширенным и разнообразным.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

«Пилот» отметит 15-летие культового альбома

А в клубе «Фабрика» в это же время (14 марта в 19 часов) будет греметь русский рок. Группа «Пилот» отыграет в Екатеринбурге концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, Крот и Свинья». Пластинка увидела свет в 2004 году и до сих пор является основной в дискографии команды. В момент выхода материал резко выделялся на фоне захлестнувшей радиоприемники волны «рокапопса» своими откровенными, глубокими, злободневными текстами, прямолинейными, но запоминающимися мелодиями и неукротимым драйвом. В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки и главные хиты группы.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: от 1500 рублей.

Желающих научат «глубже» слышать музыку

В Ельцин-центре в субботу с 12 до 15 часов пройдет воркшоп композитора из Великобритании Стефани Сингер. Вместе с основателем компании BitterSuite участники мастер-класса будут изучать процесс глубокого слушания и для этого обратятся к органам чувств. Сначала участники попробуют нарисовать воображаемые картины, вдохновленные рассказами о музыке, а затем им будет предложено прослушать музыку и создать короткие танцевальные этюды, описывающие их чувства.

Воркшоп подходит для всех, кто связан с движением и имеет опыт работы в танцах, йоге, контактной импровизации и так далее.

Место проведения: Ельцин-центр (Аудитория 415, Студия инклюзивных программ)

Вход: свободный, по предварительной регистрации (нужно заполнить анкету).

Как древние божества связаны с Хозяйкой Медной горы – расскажут в Музее

В музее истории Екатеринбурга 14 марта в 15 часов состоится очередная встреча кофейного клуба. В этот раз темой беседы станут женские образы в уральских мифах. Лектор – Андрей Михайлович Воробьев, кандидат культурологии, – предлагает обратиться к истории и узнать, кто же стоит за известными героинями. Женские божества были известны на Урале с глубокой древности. Зачастую до нас не дошли их имена, и какое место они занимали в мировоззрении наших предков, но сохранились их изображения, например, таинственная трехголовая богиня, известная благодаря произведениям Пермского звериного стиля. Позже в мансийской, коми-пермяцкой и башкирской мифологии встречаются женские персонажи, хранящие богатства и тайны земли, такие как верховная богиня Калтась-эква или Ёми. Возможно именно они стали прототипами своевольных и опасных Огневушки-поскакушки и Хозяйка Медной горы.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 250 рублей (в стоимость входит посещение музея, чашечка кофе, лекция).

2010-ые против 2020-х годов в драматургии: читка современных пьес

В «Доме Маклецкого» 14 марта в 18 часов можно послушать самые современные пьесы последнего десятилетия и сравнить – как менялась драматургия, темы, герои за последние годы. Драматурги расскажут, как менялись стили и формы работы с текстом за это время. Организаторы пока держат в секрете, какие именно пьесы будут прочитаны на мероприятии.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: 200 рублей (деньги пойдут в счет работы над фильмом про экологию).

Три балета – на вечере современной хореографии

В театре «Щелкунчик» 15 марта в 18 часов пройдет вечер современной хореографии, который устраивают танцевальная компания «Окоём» и Chroma dance company. Зрители увидят три спектакля. «Танцовщица» – спектакль про личный опыт танцовщиц, прошедших непростой путь в профессии. «Вальгалла» – атмосферная постановка, аллюзия на скандинавскую Вальгаллу – чертоги верховного бога Одина, куда попадали души погибших в бою и с оружием в руках воинов. И спектакль «Легкие», который расскажет зрителю, что такое энергия мужчины и женщины, как они взаимодействуют на тонком уровне и зависят друг от друга.

Место проведения: театр «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104)

Вход: от 400 рублей.

«Хоронько-оркестр» устроит хулиганский концерт-спектакль

15 марта в 18:30 в Детской филармонии выступит сборная музыкантов из Москвы и Санкт-Петербурга «Хоронько-оркестр». Каждый их концерт – это импровизационное шоу, «спектакль, наполненный шутовством и гротеском, великолепный коктейль из трагедии и буффонады; хулиганство, доведенное до абсурда», – говорят организаторы. Самого Хоронько называют мастером карнавала, а жанр, в котором он выступает – джазовым кабаре.

В Екатеринбурге оркестр в очередной раз устроит концерт, на котором музыканты подарят прекрасное настроение всем пришедшим.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Вход: от 500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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