Бутусов, «Сансара» и песни военных лет в онлайне – чем заняться в праздничные выходные

В предстоящие праздничные выходные в онлайн-формате пройдет множество мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Не выходя из дома, можно будет послушать песни военных лет в исполнении оперных солистов и артистов музкомедии. Также в онлайне состоятся концерты Вячеслава Бутусова, группы «Сансара», Глеба Самойлова. А Metallica откроет доступ к очередной записи концерта.

Онлайн-концерт Вячеслава Бутусова

8 мая в 21:00 онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать живое выступление Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». На концерте прозвучат хиты «Наутилуса» и песни из альбома «Аллилуия» группы «Орден Славы». Можно будет услышать акустические версии «Прогулок по воде», «Гудбай, Америка» и истории из жизни музыкантов.

Шоу будет доступно подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте Okko. Для тех, кто не является подписчиком, концерт будет транслироваться на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра соцсетях.

«Сансара» сыграет акустику

Уральская группа «Сансара» в пятницу, 8 мая, в 20:00 даст онлайн-концерт на платформе Lookport. Как рассказали музыканты в соцсетях, Саша Гагарин и Коля Алексеев исполнят в прямом эфире лучшие песни – «только самое главное и важное, сказанное тет-а-тет, словно близкому человеку». Это будет домашний акустический концерт «в окружении книжных полок и живых растений». Транслироваться он будет в формате 360 – камеры Lookport снимают во все стороны сразу.

108 музыкантов со всего мира объединятся в виртуальный оркестр

8 мая в 17 часов (по местному времени) на главной странице «Рамблер» пройдет концерт «Музыка Мира». Изначально предполагалось провести 5 синхронных живых офлайн-концертов в разных странах мира, но из-за режима самоизоляции пришлось поменять планы. В пятницу в онлайн-формате встретятся 108 музыкантов из 15 стран мира. Каждый в своей стране, в своей зоне самоизоляции сыграет свою партию – а вместе это будет виртуальный оркестр The Baltic Sea Philharmonic. Дирижер – Кристьян Ярви. Музыканты исполнят симфонию №7 Шостаковича.

Реконструкция концерта 1945 года – от Свердловской филармонии

Свердловская филармония в праздничные дни (8, 9 и 10 мая в 15 часов) даст в онлайне урок для детей и взрослых, на котором расскажут, как во время войны создавались музыкальные шедевры. Зрители узнают о концертной и культурной жизни во время Великой Отечественной войны, об артистах, о музыкальных шедеврах, рожденных в этот период, и о том, какой была жизнь в годы войны в Свердловске. Трансляция будет идти на сайте филармонии.

Также Свердловская филармония продолжает в виртуальном зале почти каждый день показывать записи концертов прошлых лет. В праздничные дни они будут посвящены Победе. 8 мая в 18:30 можно будет послушать Пятую симфонию Прокофьева (запись концерта 2017 года), 9 мая в 18 часов прозвучат «Фанфары в честь Победы» (большой концерт с участием хора и оркестра), 9 мая в 21:00 – «Большой концерт-реконструкция» – как это было 9 мая 1945 года, когда симфонический оркестр Свердловской филармонии под управлением тогдашнего главного дирижера Марка Павермана играл на нашей сцене «Фантастическую симфонию» Гектора Берлиоза.

Песни военных лет – от артистов московской филармонии

В «Яндекс.Эфире» 9 мая в 21:00 можно будет услышать онлайн-концерт из московской филармонии. Песни военных лет хранят чувства и мысли людей, для которых события тех страшных лет – не глава из учебника истории, а реальность. С этими песнями шли в бой и ждали возвращения с фронта, эти песни поддерживали силы и приближали день Победы. «Обстоятельства сложились так, что в юбилейный памятный год не будет ни традиционных больших концертов, ни массовых празднеств, но мы верим, что песня способна объединять миллионы – несмотря на расстояния», – говорят организаторы.

«Шли девчонки по войне» – от ТЮЗа

Театр юного зрителя выложит в открытый доступ запись своего спектакля «Шли девчонки по войне». Видео будет доступно с 12 часов 8 мая до 22 часов 10 мая на YouTube-канале театра.

«Спектакль идет на малой сцене ТЮЗа, и зачастую далеко не все желающие его увидеть могли попасть в зрительный зал», – говорят в театре.

Это постановка про девушек, чья юность пришлась на войну. Они не сражались на фронте. Они служат в спецсвязи. Тяжести военного быта усугубляются строгим контролем секретной службы. Но невозможно контролировать жажду жизни юных сердец. И в жестком военном мире, не знающем полутонов, они на собственном опыте – как умеют – проверяют важные жизненные ценности, веря и надеясь на победу.

Кроме того, 8 мая в 16 часов на YouTube-канале ТЮЗа состоится онлайн-концерт актеров театра «Землянка». Как рассказали в пресс-службе театра, обычно этот концерт проходил вживую 9 мая, но в новых условиях приходится делать все дистанционно. Поэтому 24 актера ТЮЗа в течение двух часов или даже больше будут исполнять прозу, песни, стихи военных и послевоенных лет, а зрители смогут увидеть это, не выходя из дома.

Концерты прошлых лет от «Урал Опера Балет» и музкомедии

«Урал Опера Балет» 8 мая в 18 часов на YouTube-канале театра устроит трансляцию концерта, который шел на сцене 6 мая 2015 года.

Трансляция концерта

В исполнении хора и оркестра театра прозвучат песни военных лет: «Священная война», «Дорогой, куда ты едешь?», «Эх, дороги...», «Синенький скромный платочек» и многие другие.

Музкомедия на своем канале тоже выложит запись спектакля-концерта, который состоялся в 2015 году, «Тот майский день»... Запись станет доступна для просмотра 9 мая в 18 часов.

Запись концерта

Онлайн-трансляция концерта Глеба Самойлова и The Matrixx

10 мая в 18 часов (по уральскому времени) Глеб Самойлов отпразднует 10-летие группы The Matrixx в прямом эфире в группе в «ВКонтакте». Помимо собственных песен группа исполнит легендарные хиты «Агаты Кристи», а также презентует новую песню, которая прозвучит впервые.

Изначально концерт должен был пройти 29 апреля, но его пришлось перенести из-за здоровья Самойлова. В апреле 2010 года трое участников легендарной группы «Агата Кристи» во главе с Глебом Самойловым сыграли первый концерт в составе нового музыкального проекта – группы The Matrixx. За это время они выпустили 6 студийных альбомов, 9 синглов и 11 видеоклипов. Карантин диктует свои правила, так что празднование десятилетия группы будет проходить онлайн.

Metallica выложит очередную запись концерта

Проект #MetallicaMondays легендарная группа запустила еще в конце марта, когда многие страны мира уже ушли на вынужденную самоизоляцию. С тех пор каждую неделю, в ночь с понедельника на вторник, музыканты выкладывают на своем YouTube-канале запись очередного концерта. Трансляцию можно посмотреть на официальном YouTube-канале 11 мая в 03:00.

Трансляция концерта

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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