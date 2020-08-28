Экскурсии по «Колизею», встреча этно-осени и фестиваль «для осознанных» – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В последний летний уикенд синоптики обещали хорошую погоду, поэтому смело можно планировать поход в театр или на концерт – артисты и музыканты до сих пор выступают на свежем воздухе в парках. Коллективы филармонии будут играть сразу на двух площадках, «Коляда-театр» сыграет сразу девять спектаклей в парке, а в Литквартале ждут «осознанных» людей на экофестиваль. Что еще можно посмотреть и послушать в выходные – читайте в нашем обзоре.

«Времена года» на Летней эстраде

В пятницу в 19 часов на Летней эстраде Литквартала Екатерининский оркестр исполнит цикл «Времена года», созданные композиторами Астором Пьяццоллой и Антонио Вивальди с разницей в 250 лет. В Екатеринбурге эти два произведения прозвучат в едином концерте впервые.

Место проведения: Летняя эстрада.

Вход: 300 рублей.

Экофест для осознанных

В Литературном квартале пятничным вечером будет проходить летний экофест для осознанных людей Open Friday. В программе будет йога, стояние на гвоздях, горячий экстатик-дэнс. Будет медитативная музыка, игра на чашах. Желающие смогут приобрести различные товары на экомаркете.

Место проведения: Литературный квартал.

Вход: 1500 рублей.

Филармония будет играть на двух площадках

28, 29 и 30 августа Уральский филармонический и Уральский молодежный оркестры, а также симфонический хор Свердловской филармонии представят заключительные сольные программы open air. Причем выступать музыканты будут не только в ЦПКиО, но еще и в парке возле ТЦ «Мега». Там концерты будут давать дважды в день – в 15 и 18 часов. В основном играть будут классику.

А на сцене ЦПКиО в пятницу, субботу и воскресенье в 19 часов выступят симфонические коллективы Свердловской филармонии. 28 августа публика услышит ведущих солистов симфонического хора. 29 августа откроет Дальний и Ближний музыкальный Восток в классической программе Уральского филармонического оркестра. 30 августа вместе с артистами Уральского молодежного оркестра «посетит» танцевальную Вену эпохи «Короля вальсов» Иоганна Штрауса.

Место проведения: ЦПКиО, парк возле ТЦ «Мега».

Вход: в ЦПКиО – 100 рублей, возле «Меги» – свободный.

Куклы проведут экскурсии по «Колизею»

Театр кукол приглашает 28 и 29 августа всех желающих побывать на первых экскурсиях по новому зданию, в котором театру предстоит работать весь предстоящий сезон. В пятницу экскурсия по «Колизею» пройдет в 18 часов, в субботу – в 11 и 13 часов.

Сами актеры и куклы переехали на площадку весной, за это время они смогли обжить свой новый дом, подготовили несколько премьер и приготовились к долгожданной встрече со зрителями. Первые встречи после долгой разлуки пройдут в формате театрализованных экскурсий.

«Зрителей ждет путешествие по театру, полному сказок, которые спят, но всегда готовы проснуться. Без утайки кукольники поведают о своих соратниках по актерской судьбе – о куклах, которые имеют разное устройство и характер. Приоткроются зрителям и тайны создания спектаклей, и тонкости работы актера», – рассказали в театре.

Место проведения: «Колизей» (пр. Ленина, 43).

Вход: 450 рублей.

День плова и встреча осени

29 августа в ЦПКиО начнется праздник Love Plov, посвященный популярному восточному блюду. На Вкусной улице повара будут готовить разные варианты плова. Все это будет сопровождаться музыкой (в 13 часов прозвучит «Волшебная лампа Аладдина» от Русского оркестра, а вечером – восточные мелодии от музыкантов филармонии). Будет работать восточный базар: специи, фрукты, восточные сладости, чай. Желающих научат рисовать мехенди хной, расписывать глиняную посуду в восточном стиле.

А 30 августа в парке Маяковского будут встречать осень – праздник будет называться «Этно Осень». На сцене парка весь день будут выступать музыканты различных этно- и фолк-групп. «Они обогатят вас энергией и теплом до следующей весны, когда вновь все расцветет и выглянет солнце», – обещают организаторы. Пройдут мастер-классы по плетению оберегов и амулетов. Будут танцы, битва барабанов и огонь.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского.

Вход: свободный.

«Коляда-театр» сыграет девять спектаклей в парке

Губернатор уже пообещал открыть театры с 9 сентября, ну а пока артисты продолжают давать представления на улице. «Коляда-театр» за эти выходные сыграет на Театральной площади ЦПКиО девять спектаклей.

В пятницу в 19 часов зрители впервые после долгого перерыва увидят комедию «Всеобъемлюще». В субботу в 11 и 13 часов детям покажут сказку «Красная шапочка», днем в 15 часов – спектакль для взрослых «Ба», а в 19 часов – комедию «Скрипка, бубен и утюг». В воскресенье в 11 и 13 часов – сказка «Кот, дрозд, петушок», в 15 часов – спектакль «Тихий свет», в 19 часов – «Дыроватый камень».

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: 300-700 рублей.

Музкомедия устроит концерт по заявкам

Театр музыкальной комедии тоже пока продолжает играть на улице, на парковке сбоку от своего здания. В субботу, 29 августа, в 19 часов здесь пройдет необычный «Концерт по желанию». В течение последней недели в соцсетях театра от зрителей принимались заявки – какие номера и произведения они хотели бы услышать в исполнении солистов. 29 августа с импровизированной сцены прозвучит именно то, чего больше всего хотят послушать поклонники театра.

Место проведения: парковка музкомедии.

Вход: 300 рублей.

В EverJazz – концерт, посвященный Майлзу Дэвису, и классика джаза

В EverJazz в пятницу в 19 часов состоится концерт-посвящение Майлзу Дэвису. Это трубач, композитор, руководитель самых известных джазовых ансамблей ХХ века, выдающийся новатор. Когда-то он стал родоначальником нового направления (кул-джаз), затем представлял модальный джаз и первым создал джаз-рок-группу. Отмечая широту интересов и многогранность таланта, Дюк Эллингтон сравнивал его с Пикассо. Музыку Майлза Дэвиса исполнят музыканты, любящие многогранность основателей джаза – квартет Сергея Проня.

А в субботу в 19 часов состоится концерт классического джаза и свинга от Old Fashioned Trio и Марка Иванцова (саксофон).

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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