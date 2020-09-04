Осенний джаз в саду, большой пленэр в старинной усадьбе и последние спектакли на улице – Weekend (18+)

В эти сентябрьские выходные снова будет много событий на свежем воздухе. В субботу в саду Вайнера проведут музыкально-исторический фестиваль-субботник, в Харитоновском парке устроят большой пленэр с музыкой, рисованием и ожившими полотнами. В ЦПКиО – джаз, современная музыка и «Коляда-театр». Все самые интересные события предстоящего уикенда – в обзоре «Нового Дня».

«Осенний джаз» в саду Вайнера

В субботу, 5 сентября, с 13 до 15 часов в саду Вайнера пройдет историко-музыкальный опен-эйр «Осенний джаз» с клубом EverJazz. EverJazz приглашает екатеринбуржцев узнать историю сада и послушать концерт лучших музыкантов. Эксперты музея истории Екатеринбурга проведут в саду беседы и лекции о прошлом и будущем легендарного места в истории уральской музыки, расскажут о музыкальной истории города. Специалисты по урбанистике и градостроительству обсудят проекты реставрации сада и вопрос сохранения ценных деревьев.

Кроме того, по традиции в саду устроят субботник. Музыкальную часть «Осеннего джаза» откроет самый трогательный проект клуба – «EverJazz.Дети». Юные джазмены, лучшие учащиеся музшкол Урала, сыграют классику жанра. Романтическую нотку в концерт внесет дуэт ProVans с музыкой a la France, а блюзового огня добавит лидер Blues Doctors Владимир Демьянов.

Место проведения: сад Вайнера.

Вход: свободный.

Большой городской пленэр в Харитоновском парке

Еще одно большое городское мероприятие пройдет 5 сентября с 12 до 18 часов в Харитоновском парке – здесь в пятый раз устроят Большой городской пленэр. В парке развернут четыре шатра, внутри которых пройдут мастер-классы по разным видам изобразительного искусства и лекции. Пройдут уроки по росписи шоперов, мастера раскроют методы работы масляной краской, научат делать фитокартины из мха, устроят мастер-класс по вышиванию гладью, по икебане и так далее. Лекторий тоже будет разносторонним: можно будет послушать про Есенина, про театральный Екатеринбург, про способы написания пьес. Как и в прошлые годы, ожидаются живые выступления музыкантов.

Кроме того, в разных уголках Харитоновского парка создадут инсталляции. В этом году среди деревьев можно будет найти зеркального человека и ожившие полотна. Подробнее про пленэр можно почитать в материале «Нового Дня».

Место проведения: Харитоновский парк.

Вход: свободный.

В ЦК «Урал» актеры будут читать пьесы про Екатеринбург

В субботу, 5 сентября, с 12 до 17 часов в ЦК «Урал» состоится большой фестиваль-лаборатория актуальных пьес про Екатеринбург от команды Центра современной драматургии. Такую лабораторию устраивали уже неоднократно – пьесы читали в сквере у драмы, на фестивале «Лица улиц». Сейчас фестиваль пройдет в двух частях – с 12 до 14 и с 15 до 17 часов.

В исполнении актеров ЦСД прозвучат пьесы «Халтура» Татьяны Савиной и «Московская горка» Ани Рыбкиной, «САМО» (Кизиковой, Зверева) и «Очень короткая экскурсия по району с нулевым уровнем преступности» (Бондарь).

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 500 рублей – на каждую часть фестиваля (в стоимость входит стакан кофе).

Фасад Ельцин-центра снова станет холстом для видеохудожников

В Ельцин-центре в эти выходные завершается очередной фестиваль аудиовизуального искусства «Луч». Основным днем станет суббота, 5 сентября. Пройдет онлайн-лекция Дмитрия Морозова (::vtol::) про атипичную мехатронику, выставка «Что увидено без света». В рамках архивного проекта будут представлены видеоработы классиков видеоарта Кирстен Гейслер, Клаус вом Брух, Вали Экспорт и Ульрике Розенбах. В традиционной однодневной выставке Bring Your Own Beamer Vol.7 примут участие все желающие.

На стилобате Ельцин-центре с 17 часов будет живая музыка. А самая зрелищная часть фестиваля начнется в 22:00: на медиафасаде будут показывать работы видеоарт художников из Берлина, Бремена, Екатеринбурга и других городов. Показ на фасаде повторится и в воскресенье, в то же время.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

«Коляда-театр» даст свои последние представления в ЦПКиО

В эти выходные большинство театров уже не будут давать уличных представлений. Исключением станет «Коляда-театр», который в субботу и воскресенье продолжит показывать спектакли на Театральной площади ЦПКиО.

5 сентября трижды покажут сказку «Золушка» – в 11, 13 и 15 часов. А вечером в 19 часов для взрослых – спектакль «Раскольников» по Достоевскому. 6 сентября в 11, 13 и 15 часов – сказка «Пузырь, соломинка и лапоть», а в 19 часов – комедия «Курица».

Место проведения: Театральная площадь ЦПКиО.

Вход: 300-700 рублей.

Джаз и современная музыка – в ЦПКиО

В парке Маяковского в эти выходные будет интересно всем любителям джаза и хорошей музыки. Кроме того, будет отдельная образовательная программа и программа для детей. В субботу, 5 сентября, на главной сцене парка – джаз. С 16 и до 21 часа будут выступать Трио Вячеслава Евлютина, Ekband, Kickin' Jass Orchestra, Seven Note Collective, Nuggers. В этот же день в парке прочитают лекцию про экологичный образ жизни, покажут научное шоу, устроят косплей, а также дадут мастер-класс по работе с эпоксидной смолой.

В воскресенье, 6 сентября, на главной сцене – современная музыка: с 17 часов – «Прямо в губы», «Метеоритмы», Girl Over Planet и Soul Divers.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

Концерт квартета «Урал» в Литературном квартале

В воскресенье, 6 сентября в 17 часов на Летней эстраде Литературного квартала даст концерт квартет «Урал», хорошо известный в России исполнением академической музыки на народных инструментах. В программе вечера произведения Вольфганга Моцарта, Никколо Паганини, Зиновия Шульмана, Пабло де Сарасате и других композиторов, ставших классиками своего времени.

Место проведения: Литературный квартал.

Вход: 200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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