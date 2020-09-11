Первые театральные выходные, 12-часовой марафон музыки и кровавый «Макбет» – Weekend (18+)

Культурная жизнь Екатеринбурга набирает обороты. И в эти выходные вряд ли уже получится успеть на все спектакли, концерты и перформансы. В городе проходит театральный фестиваль «Петрушка Великий», «Синара-центр» отметит день рождения 12-часовым музыкальным марафоном, в клубах возобновляют концерты. Все самые интересные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Фестиваль кукольных театров для детей и взрослых

В эти выходные в Екатеринбурге проходит фестиваль «Петрушка Великий», на который съехались кукольные театры со всей России. Зрители смогут увидеть самые сильные спектакли для детей и взрослых на тему «Связь времен». 11 сентября на разных площадках пройдет сразу несколько спектаклей: «О рыбаке и рыбке», «Гоголь. СПб», «Сад наслаждений». 12 сентября – «Аладдин», «Калоши счастья», «Сад наслаждений». 13 сентября – «Мама и я», «Егоркина былина», «Наперекор ветру».

Место проведения: «Колизей», театр музкомедии, ТЮЗ, «Синара-центр».

Вход: от 500 рублей.

В ЦСД покажут музыкальный перформанс-концерт

В Центре современной драматургии сегодня после спектакля «Девушки в любви» в 22:00 состоится необычный перформанс «тёмного саунда Maniil». Зрителей ждут эмбиент и пластическая хореография.

«Вместо норвежских тюрем и лесов Burzum'а – удмуртская хтонь, сарапульская темь, свердловская мгла. Приходите, если хотите сменить городскую пыль на лесную глушь», – приглашают организаторы.

Место проведения: ЦСД (ул. Малышева, 145а, лит. «Ф»).

Вход: свободный, нужна предварительная регистрация.

Первые театральные выходные

В эти выходные впервые за полгода можно отправиться в театр – и не в парк или на парковку, а в уютные театральные залы. В «Коляда-театре» только за субботу покажут одну сказку – «Дюймовочка» – и три спектакля для взрослых: «Тихий свет», «Картина», «Капсула времени». В воскресенье – сказки «Снежная королева» и «Пузырь, соломинка и лапоть» и вечерний спектакль для взрослых «Двенадцать стульев».

В Театре драмы в пятницу вечером можно посмотреть моноспектакль «Не боюсь, что люблю», в субботу – моноспектакль «Хомо чудикус». В ТЮЗе – «Бременские музыканты» в воскресенье, 13 сентября.

Место проведения: театры Екатеринбурга.

Вход: от 200 рублей.

Blues Doctors – в клубе

Клубная и концертная жизнь Екатеринбурга тоже начинает оживать. В пятницу в 22 часа в клубе «Фабрика» состоится блюзовый вечер с группой Blues Doctors. Прозвучат классика блюза и рок-н-ролла, импровизации. Кто знает группу Blues Doctors, не сомневается, что они умеют зажигать.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: свободный, есть депозит за столик.

12-часовой театральный марафон в честь первого года «Синара-центра»

Год назад 12 сентября в Екатеринбурге появилась новая культурная площадка – выставочный комплекс «Синара-центр». В честь первого дня рождения в эту субботу здесь устроят 12-часовой музыкальный марафон. С 12 до 24 часов в концертном зале будет звучать музыка самых разных стилей и направлений. Пройдут выступления «Екатерининского оркестра», фолк-группы «Солнцеворот», заслуженной артистки России Тамары Савич и автора и исполнителя Виталия Аверьянова, концерт-медитация с гонгами «Песни стихий», авторский концерт Виталия Краева и джазового трио Антона Зубарева, концерт джаз-квартета Платона Газелериди и Ирины Макаровой и другие.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15).

Вход: свободный, на каждый концерт нужна предварительная регистрация на сайте центра.

Therr Maitz – на фестивале «Скрепа»

На Плотинке в эту субботу завершается фестиваль «Скрепа». Здесь выступят местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. Затем в 19:00 состоится грандиозный концерт, где сначала выступит популярная группа «Градусы», играющая микс из поп, диско, поп-рока и R&B, а завершат концерт певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парка Горького» Алексей Белов. Кроме того, на Плотинке выступит популярная российская инди-группа Therr Maitz.

Место проведения: Исторический сквер.

Вход: свободный.

В ЦПКиО устроят SoundПарк

В субботу, 12 сентября, в ЦПКиО пройдет три концерта сразу. На площадке SoundПарк в 16 часов начнется выступление Soul Divers – музыка наполнена яркими красками эпохи 80-х с оглядкой на современные форматы Synthwave, Retrowave и Synth Pop.

В 16:40 выступит группа «Чистая река», которая играет в стиле русское кантри. А в 17:40 – The Traulers: «терпкая смесь из унца-шансона, скиффла, кантри и хип-хопа».

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

День трезвости отметят в Литературном квартале

12 сентября Литературный квартал приглашает желающих провести выходной в традициях XIX века. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню трезвости.

«На экскурсии вы проведете вечер в доме М.Я. Алексеевой, гражданской жены писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, узнаете о веселой компании – маминском кружке и взаимном обществе льстецов – а также о том, как здорово и трезво проводила свой досуг уральская интеллигенция. Вас ждут гостеприимные хозяева дома, чай и старинные развлечения», – рассказали организаторы.

Место проведения: Литературный квартал, ул. Царская, 7.

Вход: 100-200 рублей.

Городской историко-культурный фестиваль «Царский мостЪ»

В субботу в Екатеринбурге начинается городской историко-культурный фестиваль, который продлится целую неделю Он посвящен району купеческих усадеб у Царского моста (вблизи перекрестков Чапаева – Декабристов – Розы-Люксембург). Этот район имел прямое влияние на формирование культурной жизни Екатеринбурга XVIII-XIX веков, а в настоящее время является неповторимым архитектурным ансамблем.

В субботу пройдет субботник у Царского моста, конкурс чтецов. В 12 часов – пешеходная экскурсия «Александровский проспект».

В воскресенье – снова конкурс чтецов и субботник. А вечером в 18 часов – фольклорный концерт «Песенные традиции уральских казаков» с элементами вечорки.

Место проведения: ориентир – на Сад Нурова (ул. Чапаева, 1).

Вход: свободный.

Кровавая премьера в театре «Желтый квадрат»

В независимом театре «Желтый квадрат» в воскресенье, 13 сентября, в 19 часов состоится премьера спектакля Дмитрия Зимина «Макбет. Видения». Он создан по одной из самых известных пьес Шекспира, которая славится своим мистицизмом. В спектакле не много текста, зато визуально-звуковых образов достаточно. Будьте готовы, что будет много крови.

Место проведения: театр «Желтый квадрат» (ул. Степана Разина, 95).

Вход: 550 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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