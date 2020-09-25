Музыка Средневековья, авторские экскурсии и проводы лета – Weekend (18+)

В эти выходные Екатеринбургу обещали потепление – и самое время проводить ушедшее лето. В честь этого можно будет бесплатно покататься на колесе обозрения и послушать танцующий оркестр, отправиться на авторские экскурсии по самым интересным местам города. Для меломанов пройдет концерт средневековой музыки, а «Другой оркестр» отыграет диджей-сет. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

«Другой оркестр» сыграет два диджей-сета

25 сентября в 19:30 на сцене ЦК «Урал» «Другой оркестр» в честь своего 10-летия даст концерт Live Mix. Целый оркестр выступит в роли одного диджея и отыграет два сета, переходя от трека к треку нон-стоп. Первый сет по стилю будет ближе к house и techno, во втором – будут царствовать ломаные ритмы drum and bass и breakbeat. Прозвучат треки The Prodigy, Radiohead, Massive Attack, Muse.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 700-1350 рублей.

Мистическая атмосфера Средневековья – в филармонии

25 сентября в 19 часов в филармонии ансамбль «Мадригал» исполнит программу «Роковое Средневековье». Популярное в последние годы направление барочной музыки коллектив начал развивать еще полвека назад. Он стал первым отечественным ансамблем, открывшим российским слушателям красоту ранней западноевропейской музыки.

Солисты «Мадригала» адаптируют музыкальное наследие прошлого к современному звуковому миру. Программа «Роковое Средневековье» не лишена инфернальности, но музыканты вложили в нее не неизбежное, а роковое. На аутентичных инструментах прозвучит музыка анонимных авторов XIII-XV веков, кантиги правителя средневековой Испании Альфонсо X Мудрого, а также сочинения «последнего трувера» и певца «Нового искусства» Гийома де Машо.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 600 рублей.

Зрители помогут драматургу написать пьесу

25 сентября в 19:00 на театральной платформе «В центре» стартует проект «Драматург меняет профессию». На первой встрече известный драматург и педагог Маша Конторович будет писать пьесу прямо на глазах участников проекта. Процесс написания будет проецироваться на большой экран. А сюжет пьесы, действующие лица и события будут меняться по воле участников (они же зрители).

Отличная возможность понять теорию драматургии в форме игры, где правила создают сами зрители.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Бесплатное колесо обозрение, ретроавтомобили и оркестр – в ЦПКиО проводят лето

26 и 27 сентября в ЦПКиО им. Маяковского будут закрывать летний сезон, в честь чего для посетителей подготовили несколько сюрпризов. Главным подарком станет то, что прокатиться на колесе обозрения в эти два дня можно будет совершенно бесплатно.

26 сентября с 11 до 14 часов на площади Технического прогресса будет работать выставка ретроавтомобилей. А 27 сентября в 16:00 на Главной сцене выступит знаменитый танцующий оркестр под управлением Александра Павлова. Для детей в субботу и воскресенье в парке будет организована детская программа с аниматорами.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

Спектакль «Премьера» от танцевальной компании Zonk'a

26 сентября в 19 часов в Ельцин-центре ждут поклонников современного танца. Спектакль «премьера» будет создаваться в жанре work in progress. По обыкновению стиля сontemporary dance танец сделан буквально из ничего, только казусы, красота, музыка, слова, танец, тишина и конец.

«Мы обновляем одежду, работу, круг общения, обновляем принципы жизни. Премьера – представление чего-то нового в первый раз. Ощущение свежести, сокровенности, уязвимости и неуверенности, волнения, рождения, страх провала. И всё это как раз вовремя... ну, почти вовремя. В остальном всё как обычно – главным художественным средством в постановке служит воображение зрителя», – говорят создатели постановки.

После спектакля состоится обсуждение со зрителями.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации (18+).

«Петровы в гриппе и вокруг него» – в ЦСД

В Центре современной драматургии в субботу и воскресенье в 18 часов покажут спектакль «Петровы в гриппе и вокруг него», поставленный по одноименному роману уральца Алексея Сальникова, удостоившегося за книгу множество наград. Екатеринбургская постановка стала первой в России и мире. На сцене – не точное переложение романа, а театральная интерпретация. Здесь будет не только поездка в троллейбусе и пьянка в дебрях Эльмаша, но и корпоратив в библиотеке, посиделки в сауне и многое другое. Создатели обещают: скучно не будет даже в антракте – для зрителей устроят дискотеку. Подробнее о спектакле – в интервью «Нового Дня».

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145А, лит. Ф).

Вход: 700 рублей.

Фото: Центр современной драматургии

Дискотека 90-х

26 сентября ночью в клубе «Фабрика» пройдет дискотека 90-х, где можно будет вспомнить школьные и студенческие годы, дерзкие танцы, сорванные голоса и стоптанные ноги. Первые медляки и прогулки по улицам с колонкой, свадьбы, проводы в армию, поступление в университет и многое другое – все это можно будет вспомнить на дискотеке. Диджеи обещают супер-хиты от «Демо», «Вируса», «Красок», «Акулы», Hi-Fi, Aqua, «Иванушек Int» и многих-многих других.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 400 рублей.

Фестиваль авторских прогулок: экскурсии на разные темы

26 и 27 сентября в Екатеринбурге пройдет фестиваль авторских прогулок от выпускников «Школы городских маршрутов». Посетив эти экскурсии, можно будет по-новому взглянуть на Екатеринбург: получше узнать его прошлое и настоящее, разгадать секреты улиц, исторических зданий и районов.

В субботу пройдут экскурсии «Люди и события Первомайской площади», «От Соборной до Пушкина». В воскресенье – «Одноэтажный Уралмаш», «Цветы и кресты: стрит-арт Уралмаша», «Авангард Свердловска: Городок милиции». Узнать подробнее о каждом маршруте можно на сайте Музея истории Екатеринбурга, там же проходит регистрация для участия в прогулках.

Место проведения: каждая экскурсия начинается в разных местах.

Вход: свободный, по предварительной регистрации.

Сентябрьская Майская прогулка

В этом году из-за коронавирусных ограничений традиционную Майскую прогулку перенесли на сентябрь. Сбор начнется в 7 часов утра 27 сентября у главного здания УрГПУ (проспект Космонавтов, 26). Самый длинный маршрут – 42 километра, 50-километрового в этом году не будет. Следующий маршрут – 32 километра. Оба они пройдут по северным районам Екатеринбурга. Самый короткий маршрут – 20 километров – пройдет вдоль Калиновки и Шарташа. Финиш всех маршрутов – у главного корпуса УрФУ. Н старте у всех участников будут измерять температуру, им будут выдавать маски, конечно, их можно будет снять на маршруте. Старт будет не единовременным, люди будут выходить на маршруты «партиями». На каждом контрольном пункте будет дежурить врач.

Место проведения: старт – от УрГПУ (проспект Космонавтов, 26).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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