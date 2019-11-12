«Дадим зрителям жару!» – режиссер про первый в России спектакль «Петровы в гриппе» (ФОТО)

15 ноября в Центре современной драматургии в Екатеринбурге состоится премьера спектакля «Петровы в гриппе и вокруг него» – это будет первая в России постановка по роману уральца Алексея Сальникова, получившего в 2018 году премию «Национальный бестселлер». Режиссер Антон Бутаков считает, что именно в ЦСД получится лучшая версия инсценировки, ведь все мы немного Петровы – ходим по тем же улицам, хоть раз ездили в том самом троллейбусе, были на елке в ТЮЗе. «Мы могли просто устроить читку – и это уже был бы хит», – рассказал Бутаков РИА «Новый День». Почему режиссер считает, что ЦСД сделает спектакль круче, чем «Гоголь-центр», – читайте в интервью.

«Петровы в гриппе и вокруг него» – роман Алексея Сальникова, получивший в 2018 году главную российскую премию – «Национальный бестселлер». Литературных критиков роман взбудоражил: его хвалят, ругают, снова хвалят. Сюжетная линия «Петровых» рваная, сложно отследить хронологию, когда события перемежаются воспоминаниями, гриппозными бреднями и снами героев. Если вкратце: Петров заболел гриппом, ему пришлось ехать на троллейбусе, но вместо дома он вдруг оказался в катафалке со своим странным другом. Жена-библиотекарь внезапно оказывается убийцей случайных прохожих, а сын то ли умер от гриппа, то ли нет. Словом – интерпретировать происходящее в романе каждый может по-своему.

Тем не менее, за постановку столь нелинейного сюжета взялись сразу несколько театров. ЦСД в Екатеринбурге – первым. Вторым – именитый московский «Гоголь-центр», премьера в столице состоится в январе. И, по слухам, «Петровых» будут ставить в Новосибирске. Кроме того, по книге снимает фильм скандальный режиссер Кирилл Серебренников (Петрова, кстати, играет Семен Серзин, тоже ставший немного «уральцем» после нескольких своих театральных работ в Екатеринбурге).

Семен Серзин

Но режиссер первой версии «Петровых» Антон Бутаков не боится соперничества с такими мэтрами и считает, что только на Урале возможно поставить по-настоящему атмосферно.

Антон Бутаков: Боюсь ли я сравнений со спектаклем «Гоголь-центра»? Нет, не боюсь. Во-первых, это спектакль, написанный уральцем, сделанный уральцем и на Урале. Этого уже достаточно для того, чтобы быть лучшим. Мы могли просто со сцены читку устроить – и уже был бы хит. Потому что весь роман «Петровы в гриппе и вокруг него» – это наши реалии, уральские. Это киоски на Вайнера в нулевых, это тот самый троллейбус, те самые улицы. Во-вторых, «Гамлета» тоже ведь все ставят и не боятся сравнений.

«НД»: А вообще как считаешь – такой персонаж и такая история могли случиться в каком-то другом городе? Или это чисто уральская история, про Екатеринбург и жителей?

– Смотря как относиться к этому роману, к Петрову. Многие критики пишут, что вся эта история немного кажется, не происходит на самом деле, пишут, что это гогольщина такая. А я не вижу тут гоголевского маленького человека. По сути – а что с Петровым не так? Ну, автослесарь он. И говорит, что, наверное, всю жизнь им останется. А это плохо что ли? Может, это наоборот хорошо. И жена как жена, может ненормальная немного. Сын как сын. Живут люди как обычно. И в этом есть особый шарм романа, что Сальников своего героя зачуханным не выставляет.

Потому что в принципе – а кто такой маленький человек? А кто большой или великий? Если я как режиссер начну делать спектакль о Петрове как о маленьком человеке, то я что – великий что ли? Нет. И мне кажется, Сальников не делал историю в таком ключе. Но почему-то думаю, что за пределами Екатеринбурга она так и будет восприниматься. Возможно, и «Гоголь-центр» будет ставить про маленького человека, этакого зачуханного Петрова, неудачника. Но он ведь не такой.

– Почему в принципе решили ставить «Петровых» в ЦСД?

– Это была моя идея. У меня уже хорошая традиция какая-то – знакомиться с творчеством уральских авторов, когда я в Москве, и потом в Екатеринбурге делать какие-то совместные проекты. Когда приезжаем на гастроли (Антон Бутаков – актер «Коляда-театра», – прим. ред.), я иду в магазин «Москва» и трачу там деньги на книги. Там я познакомился с творчеством Анны Матвеевой, и потом мы с ней совместно в ЦСД делали читки, спектакли, творческие встречи. И там же я узнал про роман Алексея Сальникова. Он как раз получил награду «Национальный бестселлер», и его роман выставлялся в магазине.

Книгу я, правда, взял уже в Екатеринбурге. Когда прочитал, это был для меня какой-то шок – в хорошем смысле слова. Потому что там офигенная атмосфера того времени – вот эти нулевые, треш, киоски на Вайнера, елка в ТЮЗе – да кто там был, все помнят наверное… Я вообще обычно художественную литературу читаю без мысли «вот это поставить». А тут по ходу романа загорелся: это должно быть на сцене!

– Мне наоборот показалось, что роман кинематографичен, но в театре атмосферу, внутреннюю работу героев передать сложно. Какие решения нашли для сцены?

– Вообще, да. Я полгода в подготовительный период что-то придумывал: это так встанет, это так. Но уже на первой репетиции стало понятно: всё – не то. Но в этом и фишка театра – спектакль сам себя рождает по мере работы над ним. Как будто что-то идет от актеров, от их идей, подачи.

Кроме того, я перед собой не ставил цели переложить на сцену весь роман. И уверен, что будет много претензий к нам: «А почему это вырезали? А вот в книге это было, а у вас нет!». Но кто хочет читать книгу – пусть читает книгу. Моя задача номер один была – передать атмосферу книги. И даже не столько атмосферу, а мое восприятие, вот эти мысли во время чтения: это правда или нет? Что вообще происходит? Ведь среди критиков, читателей много теорий ходит – а кто вообще такой Петров, кто такой Артюхин? Но каждый видит что-то свое.

– Центр современной драматургии еще со своих первых спектаклей у многих ассоциируется с экспериментами, трешем. Каким будет новая работа? Камерный спектакль или громкий, откровенный?

– Мы уже давно ушли от этого треша, но постоянно приходится доказывать новыми работами, что это ложная ассоциация про нас. Ну для примера – наши детские сказки. У нас мамы приходят и говорят, что сказки лучшие в городе. И постоянно спрашивают, когда что-то новое выпустим. Потому что репертуар детский небольшой.

Как по мне, треш – это когда режиссер ставит про то, о чем вообще понятия не имеет. На сцене – история жизни Америки в 30-е годы, зрители в зале кивают «да, так и было». Вот это треш – потому что откуда вы знаете, как было? Глобальный обман – это треш.

А мы ставим про то, что нам близко. В случае с «Петровыми», мне кажется, получился очень светлый спектакль, с хорошим финалом. Он не тихий, не камерный. Есть и музыка, и танцы. Отдельный номер – корпоратив в библиотеке, за что нас, наверное, возненавидят все библиотекари мира. Но хотелось внести веселья в постановку. Там ведь Новый год. Вывести этот «Голубой огонек» на сцену немного.

Ну и, на мой взгляд, в романе Алексея Сальникова тоже много смешного, ироничного. И мы тут пытаемся смеяться над собой. Не обязательно, чтобы во время веселья было весело.

– Тем, кто роман не читал, вообще стоит идти на премьеру? Они что-то поймут?

– На такого плана спектакли – по прозе – всегда приходят два типа людей: кто читал и кто не читал. Роман – это литературная база, но мы сделали свое произведение – спектакль. Так что понятно будет всем, каждый увидит что-то свое. Скажу, что зрителям – обоих типов – не будет скучно. Будут сцены в мужской сауне, много смешных импровизаций от актеров. Мы даже в антрактах не дадим скучать. Спектакль будет в трех действиях по часу. А между ними – лютые танцы вместе со зрителями, пресс-конференция и много, много других фишек. Дадим людям жару.

– Инсценировку писал сам Сальников? На премьеру придет?

– Инсценировку писал не он. Ее писала наша актриса Татьяна Савина, она же раньше писала инсценировку для моноспектакля «Зулейха открывает глаза», она же – будет играть Петрову. С Сальниковым мы общались на эту тему, но он сказал, что хочет посмотреть уже на готовый результат. Свежим взглядом увидеть свой роман на сцене. Очень сложно этот роман сценически представить, поэтому в процессе работы инсценировку тоже меняли. Что-то добавляли, что-то убирали. Появились элементы аудиокниги и так далее.

На премьеру Алексей Сальников придет с женой. И это очень круто! Вообще у меня от общения с ним только позитивные эмоции – он добрый, по-хорошему простой, а главное – безумно талантливый!

– Петрову играет Татьяна Савина, а Петрова – кто?

– Жену Петрова играет не только Савина, с ней на роли еще Алиса Кравцова. Самого Петрова играет наш новый актер, он работает в ЦСД меньше года. Это Андрей Лукьянов, ему 27 лет, он еще учится в ЕГТИ. Интересная у него жизнь, если понравится в роли Петрова, советую пообщаться с ним отдельно.

– Для себя как-то ты видишь – на кого рассчитан спектакль, на какую публику?

– Вообще нет градации возрастной. Мне кажется, на «Петровых» можно прийти всем. Недавно один наш зритель сказал: «В ЦСД не на что с мамой прийти», – в том смысле, что старшему поколению не подойдут наши спектакли. На «Петровых» можно. Или, например, у нас идет «Галатея Собакина». Спектакли по этой пьесе считаются скандальными во многих театрах, потому что – как такое возможно: преображение из парня в девушку? Мат? Но у нас родители приходят с детьми. Я думаю, потому что главная тема там – любовь. И спектакль строится на искренности, а она всем нужна.

И то же самое с «Петровыми» – мы постарались сделать максимально искренний спектакль. У нас маленькая площадка, мы понимаем, что не спрячемся ни за декорациями, ни за спецэффектами.

Но, конечно, я уверен: найдется много недовольных. «Я ничего не понял» и прочие высказывания будут. Скоро узнаем. Билеты на первые два показа проданы, на 27 ноября осталось немного.

– Вообще ЦСД пошел по литературным хитам: сначала «Зулейха», сейчас – «Петровы». Есть планы ставить еще бестселлеры из прозы?

– Есть, но бестселлер прошлых лет. Хочу поставить «Плаху» Чингиза Айтматова. Но по срокам пока не могу сказать. А до конца сезона у нас еще много премьер. Из Ростова приедет режиссер Герман Греков, будет ставить свою пьесу «Горница». Полтора года я его зазывал, и очень круто, что все сложилось. Еще должны выпустить с режиссером Ильей Ротенбергом комедию «Сережа очень тупой». В следующем полугодии мы с актрисой Ритой Токмаковой выбрали пьесу для моноспектакля – «Мама», я буду ставить для нее. И финал сезона – Шекспир, «Сон в летнюю ночь». В планах еще фестиваль и кое-какая тайная пьеса. Сезон тяжелый, работы очень много. По сути ведь, в прошлом году мы только знакомили зрителя с новой площадкой, было много недоверия: какой-то рыбзавод, промзона (ЦСД располагается в цехах бывшего рыбзавода в промзоне близ ЖБИ, – прим. ред.). Пытались сформировать свой круг зрителя. И сейчас такой круг сформировался.

Фото с репетиций предоставлены Центром современной драматургии

Екатеринбург, служба информации

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