На премьеру «Петровых в гриппе» в Екатеринбург приедет режиссер Кирилл Серебренников

В Екатеринбург на российскую премьеру фильма «Петровы в гриппе» приедут скандально известный режиссер Кирилл Серебренников, а также актер Семен Серзин, исполнивший главную роль. Уральские зрители увидят картину на неделю раньше других. Ведь лента была снята по роману-бестселлеру уральского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», он, кстати, тоже будет на первом показе.

Как сообщили в пресс-службе Ельцин-центра, премьера состоится 31 августа, хотя в широкий прокат в России картина выйдет только 9 сентября. В первый день фильм покажут трижды: в 12, 15 и 18 часов. А вечером, после последнего показа, в атриуме состоится встреча с режиссером Кириллом Серебренниковым (был осужден по скандальному делу о «Седьмой студии»), актером Семеном Серзиным и продюсером Ильей Стюартом.

«Для меня «Петровы в гриппе» – это работа с прекрасным автором, мир которого оказался и моим миром, и, надеюсь, всем нашим тоже, – цитирует Серебренникова пресс-служба Ельцин-центра. – Это работа с прекрасными артистами. Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту...».

«Петровы в гриппе» сняты по роману уральского писателя Алексея Сальникова. В 2018 году он получил за книгу главную российскую премию – «Национальный бестселлер». Литературных критиков роман взбудоражил: его хвалят, ругают, снова хвалят. За роман сразу решили взяться российские театральные и кинорежиссеры – первая российская театральная премьера состоялась в екатеринбургском Центре современной драматургии, позднее инсценировку поставили в «Гоголь-центре» в Москве. Впервые фильм показали в июле на Каннском фестивале. По иронии судьбы Семен Серзин, игравший больного гриппом Петрова, поехать на премьеру не смог: он с коронавирусом был на карантине в России.

По сюжету Петровы – самая обычная семья, которая живет в Екатеринбурге. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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