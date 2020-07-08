Вышел трейлер фильма «Петровы в гриппе» по роману-бестселлеру уральского писателя (ВИДЕО 18+)

Компания Sony Pictures выпустила тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, премьера которого состоится в 2021 году. Картина снята по роману екатеринбуржца Алексея Сальникова, получившего за него премию «Национальный бестселлер». В ролях – Чулман Хаматова и Семен Серзин.

«Петровы в гриппе». Трейлер

Напомним, роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» получил в 2018 году главную российскую премию – «Национальный бестселлер». Литературных критиков роман взбудоражил: его хвалят, ругают, снова хвалят. За роман сразу решили взяться российские театральные и кинорежиссеры – первая российская театральная премьера состоялась в екатеринбургском Центре современной драматургии, позднее инсценировку поставили в «Гоголь-центре» в Москве.

Сегодня тизер-трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выпустила компания Sony Pictures. В нем – кадры, пожалуй, из самых ярких книжных сцен: путешествие на катафалке с покойником и потеря трупа, странные события в библиотеке, внезапное убийство и так далее. Отметим, что сценарий по мотивам романа Сальникова писал режиссер Кирилл Серебренников. Петрова в фильме играет Семен Серзин, известный екатеринбуржцам по театральным постановкам, а жену Петрова – Чулпан Хаматова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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