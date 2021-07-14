Суд отказал в жалобе по делу «Седьмой студии»

Второй кассационный суд в Москве оставил в силе приговор по делу «Седьмой студии». Продюсер Алексей Малобродский требовал оправдать его, отменив штраф и условный срок, пишет «Коммерсантъ».
Адвокат Ксения Карпинская заявила, что обвинение не смогло доказать вину продюсера. Некоторые доказательства в цифровом формате оказались нечитаемыми, экспертизу делали специалисты без нужной квалификации. А суд первой инстанции не учел показания бывшего министра культуры Александра Авдеева, который был в должности по время запуска проекта «Платформа».
Малобродский и его адвокат пока не решили, будут ли подавать жалобу в Верховный суд РФ.
Как сообщал «Новый День», приговор по делу был оглашен 26 июня 2020 года. Обвинение доказало, что с 2011 по 2014 год созданная режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмая студия» похитила 129 млн рублей, выделенных из бюджета.
Кирилла Серебренникова приговорили к 3 годам условно со штрафом 800 тыс. рублей, Алексея Малобродского – к 2 годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей, а гендиректора студии Юрия Итина – к 3 годам условно со штрафом 200 тыс. рублей.
Экс-главу одного из департаментов Минкульта Софью Апфельбаум обвинили в халатности и закрыли дело по истечении сроков давности.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 14.07.21
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