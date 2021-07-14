Суд отказал в жалобе по делу «Седьмой студии»

Второй кассационный суд в Москве оставил в силе приговор по делу «Седьмой студии». Продюсер Алексей Малобродский требовал оправдать его, отменив штраф и условный срок, пишет «Коммерсантъ».

Адвокат Ксения Карпинская заявила, что обвинение не смогло доказать вину продюсера. Некоторые доказательства в цифровом формате оказались нечитаемыми, экспертизу делали специалисты без нужной квалификации. А суд первой инстанции не учел показания бывшего министра культуры Александра Авдеева, который был в должности по время запуска проекта «Платформа».

Малобродский и его адвокат пока не решили, будут ли подавать жалобу в Верховный суд РФ.

Как сообщал «Новый День», приговор по делу был оглашен 26 июня 2020 года. Обвинение доказало, что с 2011 по 2014 год созданная режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмая студия» похитила 129 млн рублей, выделенных из бюджета.

Кирилла Серебренникова приговорили к 3 годам условно со штрафом 800 тыс. рублей, Алексея Малобродского – к 2 годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей, а гендиректора студии Юрия Итина – к 3 годам условно со штрафом 200 тыс. рублей.

Экс-главу одного из департаментов Минкульта Софью Апфельбаум обвинили в халатности и закрыли дело по истечении сроков давности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.07.21

Один ребенок погиб, второй попал в реанимацию после ДТП в Ростовской области. / В Курской области врач попал под суд за убийство медсестры. / В деревне Тюм-Тюм больной закидал поленьями скорую помощь. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»