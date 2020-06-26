Режиссер Серебренников приговорен к условному сроку

Сегодня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по резонансному уголовному делу «Седьмой студии». «Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», – пояснила судья Олеся Менделеева, слова которой цитирует РИА «Новости».

Суд признал виновными Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского в мошенничестве в особо крупном размере. Итин приговорен также к трем годам условно, Малобродский – к двум годам условно.

Из обвинительного вердикта следует, что вышеуказанные фигуранты объединились в группу, разработали преступный план, с помощью которого похитили бюджетные деньги, выделенные «Седьмой студии» на реализацию театрального проекта «Платформа». Судья отметила, что Серебренников осуществлял «общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений». Суд установил, что Серебренников, Малобродский и Итин похитили почти 129 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».

Кроме того, обвинение в адрес бывшей сотрудницы Минкульутры Софьи Апфельбаум было переквалифицировано на «халатность». При этом ее дело суд решил закрыть за истечением срока давности.

Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 млн рублей в рамках гражданского иска. Для этого оставлен в силе обеспечительный арест, наложенный в ходе следствия на машину Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии за 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 млн рублей, пять тысяч евро и 87 тысяч долларов.

Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа. Они должны будут встать на учет и не смогут переехать без уведомления, уточняет РИА «Новости».

Ранее гособвинение попросило приговорить режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Для генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского прокурор запросил 5 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей. Экс-сотруднице Минкультуры РФ Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину обвинение попросило по 4 года колонии и штрафы в 200 тысяч рублей.

На проект «Платформа», реализованный «Седьмой студией», из федеральной казны было выделено 216 млн рублей в качестве субсидий. По утверждению прокурора, Серебренников, Итин и Малобродский похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на этот проект. Никто из подсудимых вины не признал. Обвиняемые уверяли, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.06.20

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