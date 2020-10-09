Юбилей Джона Леннона, арфовый концерт и премьера оперы – Weekend (18+)

В эти выходные можно отметить день рождения Джона Леннона вместе с другими фанатами ливерпульской четверки, посмотреть первую после начала пандемии премьеру в «Урал Опера Балете», послушать сказку на арфе. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Премьера «Севильского цирюльника» в оперном

В «Урал Опера Балет» 9 октября в 18:30 состоится первая оперная премьера этого сезона – «Севильский цирюльник» Россини. Более того – это первый спектакль, поставленный в театре в новых коронавирусных условиях и с ограничениями. Постановщикам пришлось выбирать оперу с маленьким оркестром, а музыкантов размещать на сцене – постановка будет в жанре semi-stage. В остальном приключения всем знакомого и всеми любимого Фигаро будут без изменений. На спектакле удастся получить заряд положительных эмоций. Подробнее о подготовке к премьере можно почитать в материале «Нового Дня».

Место проведения: театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а).

Вход: 200-1500 рублей.

Посвящение Элле Фицджеральд – на джазовой пятнице в филармонии

Свердловская филармония зовет в эту пятницу в 21:30 на JAZZ'овый вечер, который будет посвящен Элле Фицджеральд. Ирина Макарова и джаз-квинтет Платона Газелериди исполнят программу в честь одной из величайших вокалисток в истории джаза, обладательницы необъятного голоса и 13 премий «Грэмми». На концерте прозвучит авторское прочтение произведений, ставших хитами. Концерт пройдет в лучших традициях джазовых сейшенов, когда музыка создается здесь и сейчас, на глазах у публики.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 400 рублей.

Экскурсия, посвященная Борису Немцову

9 октября в 19 часов в Ельцин-центре начнется экскурсия «Люди в обстоятельствах: Борис Немцов». Борис Немцов мог стать великим физиком, но выбрал политику. В перестройку молодой ученый стал одним из лидеров движения против строительства в Горьком атомной станции. Через несколько лет Борис Немцов стал первым российским губернатором. При нем Нижегородская область стала плацдармом демократических реформ в России. Глава комиссии по захоронению останков царской семьи, борец с коррупцией, вице-премьер правительства России и оппозиционер – таким был Борис Немцов, один из самых ярких политиков постсоветской России. О Немцове и его времени расскажет новая экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: по билету в музей – от 100 рублей.

Арфовый концерт в музее

9 октября в 19 часов в Музее истории Екатеринбурга устроят арфовый концерт «Путешествие менестреля». Это музыкальная сказка от арфисток Вероники Лемишенко и Марии Поздяковой, на которую можно приходить даже с детьми. Вы совершите получасовое музыкальное путешествие вокруг света, узнаете много нового о древнейшем инструменте, насладитесь его чарующим звучанием, окунетесь в музыкальную культуру Европы и Азии. Программа полностью исполняется на кельтських арфах – подобных арфам менестрелей, странствующих музыкантов времен XIV-XVI веков.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 200 рублей.

Юбилей Джона Леннона

9 октября в 18:00 в пабе Ben Hall будут отмечать 80-летие Джона Леннона. Уральский Битлз-клуб устроит большую тусовку, на которой будут рассказывать истории из биографии музыканта и исполнять главные хиты ливерпульской четверки. Кроме выступлений разных музыкальных групп в программе – телемосты с битловскими побратимами из разных городов России, а также телемост с Ливерпулем.

Место проведения: Ben Hall (ул. Народной Воли, 65).

Вход: свободный.

Субботник и семейная «Мозгобойня» – в ЦПКиО

В субботу всех неравнодушных ждут в 12 часов в ЦПКиО на субботник. Парк предоставит рабочий инвентарь и все необходимое для уборки территории, а также горячий чай. Встреча назначена у новой бесконечной скамейки.

В 18 часов в парке пройдет семейная командная «Мозгобойня» на свежем воздухе. Викторина будет проводиться при помощи телефонов и компьютеров, поэтому участвовать в ней смогут не только те, кто придет в парк. Семьи ждут 5 туров по 7 вопросов от ведущего в режиме онлайн-трансляции. В каждом туре 3 вопроса для детей младшего возраста (до 10 лет), 3 вопроса для детей постарше (до 15 лет) и один вопрос для взрослых. 1 семья = 1 команда. Число участников в команде не ограничено.

На «Мозгобойню» нужно зарегистрироваться по ссылке.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

Праздник золотой осени в Литературном квартале

10 октября в 12:00 музей «Литературная жизнь Урала XIX века» приглашает на семейный праздник «Золотая осень: осенний календарь». Для детей и взрослых будут игры, хоровод, вальсы. Сотрудники музея расскажут про народный календарь и разные народные приметы. Мальчиков научат богатырским состязаниям, девочек – прясть на прялке, а все вместе собравшиеся будут катать капусту.

Регистрация на программу по ссылке.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Царская, 7).

Вход: 500 рублей: взрослый + ребенок.

Спектакль «Война, которой не было»

10 октября в 19 часов в Ельцин-центре покажут спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой – «Война, которой не было». Это история взросления девочки сквозь призму чеченской войны, о которой не любят вспоминать. На основе документальных дневников история складывается в дни и годы военного положения мирных людей: их быт, обусловленный непрекращающейся угрозой для жизни, в присутствии смерти, которая приходит без предупреждения и становится данностью. Когда непонятно – кто свой, кто чужой. И через все это – жизнь простой русской девочки Полины, ее мамы, друзей, которые порой превращаются во врагов, ее первых разочарований в жизни, первой любви и первой ненависти.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Выставка про «эстетические аспекты» маски открылась в Ural Vision Gallery

С сегодняшнего дня в Ural Vision Gallery открывается выставка «Маски времени». В последние месяцы маска стала неотъемлемым атрибутом повседневности человека, что послужило поводом для разговора о понятии «маска» в эстетическом и культурном аспектах. Свои работы – художественно осмысленные маски – представят творцы из разных городов России.

«Понятие маски интерпретируется в традиционном, ритуальном смысле художницей Натальей Грезиной, Ольга Тобрелутс воплощает в своей 3D-графике образы античной скульптуры – пропущенные через оптику современности, они обретают новые смыслы. Маски-объекты молодого московского художника Дмитрия Шабалина являются своеобразной квинтэссенцией масс-культуры: собранные из окружающих предметов повседневности, они заново рождаются – эстетически, символически и функционально», – рассказали в галерее.

Место проведения: Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10).

Вход: 100-200 рублей.

Вечер фортепианной музыки с Ольгой Ивановой

В воскресенье, в 19 часов, в Ельцин-центре можно провести вечер в компании известной пианистки Ольги Ивановой, лауреата Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. В программе прозвучат произведения Баха, Шопена, Листа.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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