Фестиваль камерной музыки, магия виолончели и премьера «Провинциальных танцев» – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге будет много интересного для любителей музыки: начнется «Камер-fest», с гастролями приедет виолончелист Ян Максин, трио Дениса Галушко представит джазовые аранжировки Баха. Театралов и любителей танца ждет премьера спектакля «Провинциальных танцев», любителей поэзии – встреча «Стихи О». Эти и другие события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Фестиваль камерной музыки «Камер-Fest»

Сегодня в Доме музыки открывается VIII Международный фестиваль камерной музыки «Камер-Fest», который продлится до 29 октября. По традиции на концертах будет звучать академическая музыка в исполнении оркестров, хоров Дома музыки и приглашенных солистов.

На открытии 23 октября в 19 часов слушателей ждет необычное сочетание фагота и скрипки – от Андрея Майорова и Алексея Захарова. А 24 октября состоится концерт-оксюморон «Арфа и саксофон» – Алексей Захаров и Вероника Лемишенко.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 300-350 рублей.

Магию виолончели продемонстрирует Ян Максин

В клубе EverJazz пятничным вечером можно будет услышать неоклассику, этноджаз, авторский рок – и все это Ян Максин исполнит на виолончели. Слушателей ждет магическое путешествие по степям Монголии, Ближнему Востоку, Балканам, Южной Америке и немного по Парижу с Петербургом.

«Помимо музыки из недавно вышедшего альбома Sempre, Максин исполнит свежайшие инструментальные композиции, написанные им во время самоизоляции, а также новые авторские песни на русском, английском и французском языках. Также будут исполнены песни и на новых языках, которые Ян добавил к своей уже и без того внушительной коллекции более чем двадцати пяти языков», – рассказали в клубе.

Вместе с Максиным выступает его группа Zaria Band.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 800-1200 рублей.

Поэзия о провинции – на встрече «Стихи О»

24 октября в 15 часов в Ельцин-центре состоится поэтическая встреча «Стихи О». В рамках проекта авторы читают свои и чужие тексты на заданную тему. На выставке «Авангард. На телеге в XXI век» прозвучат стихи о провинции – о деревнях, огородах, маленьких городах, нестоличных темах и бескрайних дорогах.

«Тематика встречи навеяна самим выставочным проектом, раскрывающим историю беспрецедентного для провинциальных городов показа современного искусства. Представим себя на месте жителей Вятской губернии начала XX века, ненадолго отложивших сбор урожая, чтобы оказаться на выставке авангардистов», – рассказали организаторы.

Среди поэтов: Екатерина Симонова, Елена Баянгулова, Алексей Вдовин, Сергей Ивкин, Леля Собенина и другие.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, количество мест ограничено.

«Провинциальные танцы» покажут «Приключения сапожника Петра»

24 и 25 октября (19:00 и 15:00) на сцене «Синара-центра» состоится премьера спектакля «Приключения сапожника Петра» театра «Провинциальные танцы». Авторы постановки – танцовщики театра, куратор и автор либретто – Татьяна Баганова. Его идея родилась еще весной, а первые репетиции проходили онлайн в Zoom, рассказали в театре.

За основу создатели взяли мультсериал по русским народным присказкам, пословицам и поговоркам. Главным персонажем стал апостол Петр, спустившийся на землю в образе сапожника. Его приключения и становятся связующей нитью сюжета. Среди героев спектакля также Принцесса, Вор, Птица Сова, Улитка, Сапожник в нескольких ипостасях и другие.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15).

Вход: 500-1500 рублей.

Романтику рояля покажет Рэм Урасин

В Свердловской филармонии 24 октября в 19 часов пианист Рэм Урасин исполнит музыку композиторов-романтиков. Слушателям предлагают оторваться от обыденности, вспомнить про любовь.

В программе концерта «Романтики рояля» – произведения Шуберта, Шумана, Шопена, Листа.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 400 рублей.

Спецпоказ фильма «Доктор Лиза» и встреча с режиссером

В субботу в 16 часов в кино-конференц-зале Ельцин-центра состоится специальный показ фильма «Доктор Лиза» и встреча с режиссером Оксаной Карас в рамках открытия нового сезона киноклуба. В ленте показан один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки – легендарной Доктора Лизы. История начинается с подготовки к празднику – Елизавета с мужем готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. Но сначала надо заехать на Павелецкий вокзал, где фонд Доктора Лизы принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна драматических неожиданностей. Фильм получил приз зрительских симпатий на «Кинотавре-2020».

Режиссер Оксана Карас расскажет об идее фильма и ответит на вопросы зрителей.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Трио Дениса Галушко исполнит джаз-версию Баха

в ЦК «Урал» 24 октября в 19 часов состоится концерт трио пианиста Дениса Галушко. Для слушателей музыканты подготовили необычную программу – вас ждут джазовые интерпретации произведений Иоганна Себастьяна Баха. Бах возглавляет десятку самых великих композиторов всех времен и народов. А Денис Галушко и музыканты известны в Екатеринбурге и далеко за его пределами.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 500-600 рублей.

Презентация книги про Майка Науменко

24 октября в 18 часов в Ельцин-центре состоится презентация книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» Александра Кушнира. Михаил Науменко – поэт, переводчик, музыкант и одна из наиболее безусловных икон русского рока.

«То ли человек, а то ли былинный герой. Именно потому его литературная биография вынуждена сочетать в себе черты исторического романа и «Одиссеи». Такова книга Александра Кушнира «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», в которой воспоминания очевидцев переплетаются с неоспоримыми документами, а личные впечатления соседствуют с аналитическими выкладками. Издание завершает триптих книг автора, посвященный жизни «запрещенных людей», героями предыдущих двух томов которого были Сергей «Капитан» Курёхин и Илья Кормильцев», – рассказали в Ельцин-центре.

Книгу презентует ее автор – журналист, писатель и продюсер Александр Кушнир.

Место проведения: паблик-маркет Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Для детей – квест по музеям

С этой субботы у школьников Екатеринбурга и области начинаются каникулы, и музеи подготовили для детей второй фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий». Единым квестом объединят 17 городских музеев. Каждый подготовил для детей свою программу с заданиями, для решения которых надо проявлять смекалку. При посещении музея нужно получить путеводитель и по мере прохождения заданий вклеивать туда фишки. Затем заполненные путеводители можно будет обменять на призы. Тема второго фестиваля – «В мире ПРОфессий». Узнать более подробную информацию о фестивале и музейных маршрутах можно на сайте фестиваля времяоткрытий.рф.

Место проведения: музеи Екатеринбурга.

Вход: по билету в музей.

Концерт группы «Грот»

В «Телеклубе» 25 октября в 19 часов состоится концерт группы «Грот», которая в 2019 году отмечала десятилетие. За десять лет группа дала множество концертов в России и ближайшем зарубежье. «История группы включает в себя длинный путь размышлений о жизни и человеческом предназначении в ней, от борьбы с окружающей действительностью отечественной провинции, до рассуждений в масштабе пути всего человечества», – говорят организаторы.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1700 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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