«Сансара», Lumen, «Пиковая дама» без слов и спектакль с Макэвоем – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно отправиться на первый с начала пандемии концерт «Сансары» или на выступление Lumen, отправиться слушать арфу с саксофоном или группу «Изумруд». Сразу в двух театрах города пройдут премьеры: спектакли «Пиковая дама» и «Визит старой дамы». Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Первый с начала пандемии концерт «Сансары»

30 октября в клубе «Фабрика» состоится концерт группы «Сансара» – первый после вынужденной паузы. На концерте прозвучит новый сингл «Все хотят обниматься», который вышел еще весной, но поскольку ни одного выступления из-за пандемии еще не было, вживую его никто не слышал. «А ведь именно в концертном воплощении музыка и песни группы «Сансара» – совершенно отдельное удовольствие, сочетающее в себе особенную атмосферу любви и запредельный драйв», – говорят организаторы концерта.

«Сансара» на сцене уже более 20 лет, в своей музыке группа сочетает «чувственность русского рока с танцевальными ритмами нулевых и бытовой предметностью десятых». На концерте прозвучат безусловные хиты за все годы.

Место проведения: клуб «Фабрика» (переулок Центральный рынок, 6).

Вход: от 1500 рублей.

Группа Lumen приедет с «Электричеством»

В «Телеклубе» сегодня в 20 часов выступит группа Lumen. Осенние концерты получили название «Электричество» по сути сэтлиста и одноименной песне, которая несколько недель держалась на первом месте в хит-параде «Чартова дюжина». На концерте прозвучат самые мощные и наиболее полюбившиеся слушателями треки. И, конечно, музыканты исполнят несколько новых песен с недавно вышедшего альбома «Покажите Солнце».

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1200 рублей.

«Пиковая дама» без слов – в ТЮЗе

30 и 31 октября в Театре юного зрителя состоится премьера «Пиковой дамы». Особенность спектакля в том, что он поставлен без слов. Материал рассчитан на взрослую публику 16+. И намного сложнее передать без слов историю безумства Германна, любви бедной Лизы, мистической тайны Графини. Режиссер Сергей Землянский говорит, что спектакль не будет разительно отличаться от классической повести, но все-таки доля фантазии в нем будет. Например, на сцене появится «второй Германн» – тот внутренний демон, который мучил молодого человека, тянул его на дно. Будет много мистики, мелодрама, любовь и даже немного юмора.

Подробнее о пластическом спектакле в жанре wordless можно почитать в материале «Нового Дня».

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: 350-550 рублей.

«Визит старой дамы» – в драме

Еще одна премьера будет 30 и 31 октября в театре драмы – здесь покажут трагическую комедию «Визит старой дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта. Заштатный городишка замер в ожидании визита нефтяной магнатши, с приездом которой, уверены жители, золотой дождь прольется и на их иссохшие от бедности дома. А как иначе – ведь именно здесь прошла нищая юность сегодняшней миллиардерши Клары, именно здесь помнят ее драные платья и сбитые башмаки, именно отсюда начался ее путь в мир больших денег и богатейших мужчин.

В роли Клары Цаханассьян – заслуженная артистка России Ирина Ермолова, образ Альфреда Илла воплотит Анатолий Жигарь.

Место проведения: театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: 200-900 рублей.

«Сирано де Бержерак» с Макэвоем в главной роли

А в Ельцин-центре 31 октября в 15 часов состоится кинопоказ британского спектакля «Сирано де Бержерак» (театр The Jamie Lloyd Company) с Джеймсом Макэвоем в главной роли. Показ идет на английском языке с русскими субтитрами в рамках проекта TheatreHD. В спектакле не будет никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. Ведь главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово и, конечно, романтичное большое сердце – и именно это обаятельное сочетание с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс Макэвой.

«Героическая комедия разыгрывается в радикально «голых» декорациях – Джейми призывает сосредоточиться на тексте; и текст здесь настолько всему голова, что даже поединки на шпагах превращаются в настоящие рэп-баттлы, подчеркнутые вынесенными на авансцену обычными концертными микрофонами», – говорится в аннотации спектакля.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Концерт «Арфа & саксофон. Барокко, танго, блюз»

В субботу в 19 часов в Свердловской филармонии пройдет концерт, на котором арфистка Вероника Лемишенко и саксофонист Алексей Захаров исполнят самую разную музыку: от чопорного барокко до огненного танго. В программе: соната Абель, Гласс, Сати, Мусоргский, Равель, Пьяццолла и другие.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 400 рублей.

Осенний перформанс устроит группа «Изумруд»

31 октября в 21:30 в клубе EverJazz группа «Изумруд» исполнит программу «Осенний Performance».

«Это своего рода музыкальный нуар. Как бабье лето внезапно обрывается холодным дождем, так идиллические баллады сменяют резкие ритмы и мощные крещендо. Музыка очень кинематографична – по каждой композиции можно было бы снять отдельный фильм. «Осенний Performance» – это осень, увиденная по-новому, какой ее не отражали ни Пушкин, ни Шевчук. В этих точно выверенных и идеально сыгранных мини-симфониях сквозит что-то из бессознательного, чувственного, те ощущения, которые лучше передаются музыкой, чем словами», – рассказывают о концерте в клубе.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Выставка про язычество

Сегодня в музейном центре «Гамаюн» откроется выставка «Язычество» про мифологический взгляд на мир. Посетители смогут увидеть мир наших предков через картины, скульптурные изображения героев сказок и легенд, орнаменты и древние символы на полотенцах и лоскутных панно. Устроители считают, что тема сегодня актуальна: до сих пор более трети россиян верят в колдовство, а больше половины справляют Масленицу. Выставка будет включать предметы из музейных коллекций живописи, графики, керамики, текстиля, дерева и камня.

Место проведения: музейный центр «Гамаюн» (ул. Гоголя, 20/5).

Вход: 50-120 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

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