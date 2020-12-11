Ярмарка в парке, итальянский Гамлет и Кипелов с оркестром – Weekend (18+)

В эти выходные в главном парке Екатеринбурга откроется новогодняя ярмарка и зажгут огни на елке, в центре города заработает большой ледовый каток, а в музее эльфы будут рассказывать сказки. Кипелов после небольшого скандала все-таки выступит с оркестром, а в «Коляда-театре» покажут русско-итальянского Гамлета. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

В ЦПКиО открывается новогодняя ярмарка

В эту субботу в 12 часов в ЦПКиО на площади вокруг елки открывается новогодняя ярмарка. Там уже установили домики, где будут продаваться горячая еда и напитки. Можно будет попробовать свежий трдельник, согреться глинтвейном или ароматным кофе, съесть блины или пиццу. Из необычного – горячий суп в съедобных хлебных стаканчиках и травяной чай в самоварах на дровах. На открытии детей и взрослых будут развлекать помощники Деда Мороза – снеговики. А вечером они зажгут огни на елке. Настроения добавят праздничная иллюминация и особая новогодняя музыка.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.





Эльфы расскажут немецкие сказки

12 декабря в 14 часов в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» семьи с детьми ждут на программу «Немецкие сказки». Вас ждет встреча с эльфами и ведьмами, с русалками и принцессами, с духами лесов и гор, вы узнаете, где живет Стеклянный человечек, чем опасен Голландец Михель и где находится страна Шлараффия.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41).

Вход: 200-300 рублей, необходима регистрация на сайте музея.



Премьера моноспектакля «Я уеду»

В Камерном театре 12 декабря в 19 часов зрителей ждут на премьеру моноспектакля «Я уеду» по пьесе Надежды Овчинникововй, которая вошла в шорт-лист драматургического конкурса фестиваля «Свой-2020». 15-летняя Саша запуталась в жизни, устала от непонимания и равнодушия близких людей. И решает кардинально поменять свою судьбу, а заодно судьбу сестренки Сони. Она идет на отчаянный поступок. Порой мы живем иллюзиями. Верим, что если сбежать далеко-далеко, то вдруг начнется новая жизнь, правильная, счастливая. Там обязательно будет любовь и тепло. Но можно ли убежать от самого себя? Спектакль «Я уеду» – режиссерский дебют Надежды Щёкиной, студентки ЕГТИ.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Вход: 300 рублей.





«Поэтическое кабаре» в Детской филармонии

12 декабря в 18 часов начнется спектакль «Поэтическое кабаре. Невстреча». 13 лет переписки – целую жизнь прожили в письмах Борис Пастернак и Марина Цветаева, от смутного зарождения чувства до взаимного обещания «не писать». Черновиков у этих писем было не меньше, чем у стихов. История любви Пастернака и Цветаевой в письмах, стихах и звуках – первая программа нового проекта Свердловской детской филармонии «Поэтическое кабаре». Фрагменты писем, стихотворения и песни на слова двух великих поэтов прозвучат под музыку Шопена и Скрябина в уютном Камерном зале.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36).

Вход: 300 рублей.

Российско-итальянский спектакль «Гамлет и еще одна Офелия» – В «Коляда-театре»



12 декабря в 22 часа в «Коляда-театре» – премьерный спектакль «Гамлет и еще одна Офелия», поставленный по фантазии итальянского драматурга Джан Мария Черво на тему великой пьесы Шекспира. Как рассказали в театре, работа над этим спектаклем велась в сложное время карантина. Изначально предполагалось, что итальянские актеры приедут в Екатеринбург и будут играть в этом спектакле. Однако ситуация внесла свои коррективы. Репетиции шли в Zoom. Итальянские актеры записали на видео свои куски в роскошных интерьерах знаменитого итальянского города Витербо, а затем актеры «Коляда-театра» соединили это со своими сценами, которые играются вживую. «Это невероятный эксперимент. Небывалый», – говорят в «Коляда-театре».

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: 450-600 рублей.





В филармонии – джаз и битва оркестров

В Свердловской филармонии 12 декабря в 19 часов пройдет концерт «Джаз с оркестром», на котором Уральский филармонический оркестр под управлением Алексея Доркина и пианист Андрей Новосельский исполнят «На юге» Элгара, Симфоническую картину из оперы «Порги и Бесс» и Джазовую сюиту для фортепиано с оркестром Цфасмана.

А 13 декабря в 17 часов пройдет «Баттл духовых оркестров». Это открытый ринг для духовых, на котором они посоревнуются в мощи звучания. Прозвучат марши, попурри, песни военных лет, эстрадные композиции.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 550, 250 рублей.





Группа «Кипелов» выступит с большим симфоническим оркестром



13 декабря на площадке «Екатеринбург-Экспо» группа «Кипелов» даст единственный концерт (планировалось, что концертов будет два – 12 и 13 декабря и пройдут они в ККТ «Космос») в сопровождении большого симфонического оркестра. Уже знакомые песни прозвучат в совершенно новом прочтении. Музыканты обещают, что будут сюрпризы, тем более что

Группа не так часто играет концерты и отправляется в гастрольные туры, тем более в сопровождении оркестра – мартовская дата станет долгожданным событием для всех ценителей творчества группы «Кипелов» в Екатеринбурге.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо».

Вход: от 3000 рублей.



Открытие катка у башни «Исеть»



В этом году снова откроется большой каток в центре города – у башни «Исеть». Праздничное открытие пройдет 13 декабря в 15 часов. Организаторы обещают ледовое шоу и мастер-классы от фигуристов. Будет керлинг с чайниками, хоккей с метлами, метание колец, игра в кегли и многое другое.

Место проведения: каток «Исеть. Парк» (ул. Бориса Ельцина).

Вход: на праздник – свободный.

Легендарный фильм «Назад в будущее» – снова на большом экране

В Ельцин-центре в эти выходные можно будет посмотреть легендарный фильм Роберта Земекиса про путешествия во времени «Назад в будущее». Компания «Иноекино» в честь 35-летнего юбилея картины выпустила в российский прокат первую часть трилогии в 4К-ремастеринге. Все показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К.

Первый фильм трилогии, вышедший 35 лет назад, положил начало целой научно-фантастической эпопее о приключениях школьника Марти Макфлая и эксцентричного изобретателя Дока Брауна, рассекающих время на футуристичном автомобиле DeLorean. Режиссер Роберт Земекис наполнил «Назад в будущее» не только многочисленными символами поп-культуры и адреналиновыми сценами, но и неиссякаемым оптимизмом, ностальгией и духом авантюризма.

Показы пройдут 11 декабря в 19:30, 12 декабря и 13 декабря в 12:00 и 16:40.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.





Выставка подарков, связанных с Уралом

К 150-летию Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера в Доме Поклевских-Козел открылась выставка, на которой представлены более 600 подарков, связанных с Уралом. Посетители смогут увидеть ковер с изображением Леонида Брежнева, который подарили в благодарность за помощь в возведении Нурекской ГЭС, серебряный сувенир «Королевские регалии», презентованную Свердловскому горкому от делегации Западно-Чешской ЧССР сувенирную композицию из перламутра – подарок Б.Н. Ельцину от главы Палестинской национальной автономии Ясира Арафата, шариковую ручку Parker – подарок Ельцину от президента США Джорджа Буша-старшего, бушлат режиссера Алексея Балабанова, который носил главный герой фильма «Брат-2», модель парусника – подарок Владиславу Крапивину от екатеринбургских гимназистов. Больше фото – в нашем фоторепортаже.

Место проведения: Дом Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46).

Вход: 70-120 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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