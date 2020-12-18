Исторический бал, рождественский концерт, новогодняя ярмарка и открытие катка – Weekend (18+)

Новогоднее настроение все больше захватывает Екатеринбург. В эти выходные в городе откроется еще одна новогодняя ярмарка, пройдут большие Рождественские концерты, заработает новый огромный каток в парке. В старинном особняке музея истории можно будет увидеть, как проходили новогодние балы 100 и 200 лет назад – устроят костюмированный вечер исторических танцев. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Открытие нового большого катка в ЦПКиО

Сегодня в 18 часов в ЦПКиО откроется новый каток, который в этом году переехал с центральной аллеи в фан-зону. Он стал в три раза больше – льдом залили 12,5 тысячи квадратных метров. Основная тема катка – «Северное сияние»: там будут звезды, световые элементы и огромный кит. Как ранее рассказывало руководство парка, на катке организуют отдельную зону для малышей, где можно спокойно обучаться катанию, не переживая за скоростных любителей хоккея рядом. Будет новый павильон проката: здание 600 квадратных метров с высокими потолками, панорамными окнами. На территории катка будет фуд-корт и несколько зон отдыха, куда можно попасть, не снимая коньков. Две сцены – одна с мультимедиа-экраном, вторая – как медиарубка для живых выступлений.

Чтобы попасть в комплекс, надо будет единожды приобрести специальную карту за 50 рублей – она позволит пройти через турникеты. Вход на каток будет стоить 100-200 рублей, время, проведенное на льду не ограничено, если не выходить за турникет. Прокат коньков стоит 200 рублей в час.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: карта – 50 рублей, выход на лед – 100-250 рублей.

Открытие новогодней ярмарки у «Синара-центра»

В этот уикенд у «Синара-центра» заработает новогодняя ярмарка, которая будет радовать горожан все новогодние каникулы. В закрытом дворе будут все атрибуты любимых зимних праздников: пушистая новогодняя елка, горки, иллюминация – «звездное небо», гигантские Дед Мороз и Снеговик, светящиеся фигуры, необычные фотозоны и рождественская музыка. Желающие смогут сфотографироваться в почти настоящей карете императрицы Екатерины, которая была декорацией одноименного спектакля в Свердловском театре музыкальной комедии, с настоящими мохнатыми и добрейшими северными хаски или просто на фоне украшенного исторического комплекса начала XIX века. В небольших домиках будут продаваться разные угощения: трдельники, глинтвейн и грог, горячий кофе и чай, стейки и бургеры.

В выходные дни на территории ярмарки будут проходить разные активности. В субботу с 14 до 16 часов – фотосессия с хаски. С 17 часов – соревнования по Брумболу на кубок «Золотая метла» (симбиоз хоккея и флорбола). В это же время будут конкурсы с Дедом Морозом.

Место проведения: двор у «Синара-центра» (Верх-Исетский бульвар, 15).

Вход: на ярмарку – свободный, на мастер-классы – платно, по предварительной записи.

Рождественские концерты в «Урал Опера Балет»

18 и 19 декабря в «Урал Опера Балете» пройдут Рождественские концерты, в которых будут заняты все силы театра – опера, балет, симфонический оркестр, хор и детский хор. К Новому году приготовлена новая программа: как сообщают постановщики, действие будет разыграно в «английском стиле двадцатых-тридцатых годов ХХ века». Музыкальная география концертов много шире: Францию представляют Оффенбах и Массне, Америку – Гершвин и Бернстайн. Особое внимание – итальянской и русской опере: будут исполнены арии Доницетти, Верди, Масканьи, прозвучат отрывки из «Пиковой дамы» Чайковского и редко исполняемой «Майской ночи» Римского-Корсакова. Из числа оперных редкостей – tanzlied, «танцевальная песня» Пьеро из оперы Эриха Корнгольда «Мертвый город» и фрагменты «Мавры» Игоря Стравинского.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 400-2000 рублей.

Премьера «Сережа очень тупой» в ЦСД

В Центре современной драматургии 18 декабря состоится премьера спектакля «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова. Летом 2020 года режиссер Илья Ротенберг начал репетировать спектакль, премьера была запланирована на декабрь 2020, а в начале ноября Ильи Владимировича Ротенберга не стало. Но премьера спектакля «Серёжа очень тупой» состоится. Вторым режиссером выступил главный режиссер ЦСД Антон Бутаков. Сережа – обычный 30-летний программист, который мечтает о тихой и спокойной жизни, но тут с ним происходит абсурдная ситуация.

Место проведения: ЦСД (ул. Малышева, 145а, лит Ф)

Вход: 700 рублей.

Исторический бал – в старинном особняке

19 декабря в 19:00 в большом зале Музея истории Екатеринбурга начнется новогодний бал-маскарад. В программе: танцы и игры XVI – начала XX веков, фуршет с шампанским, живая музыка камерного оркестра B-A-C-H, исторические настольные игры, ретрофототозона и лотерея.

«Мы возрождаем традицию городских балов, которые раньше были популярны в Екатеринбурге. Участники вечера смогут побывать на великосветском балу, первые из которых появились более пятисот лет назад. Программу XI городского бала-маскарада в доме генерала Качки мы выстроим по нормам минувших столетий – гостей ждут разные танцевальные отделения, а между отделениями – перерывы на старинные развлечения, новогодние поздравления и показательные танцы», – говорит организатор бала Анна Кузнецова из клуба исторических танцев Pas de cote.

Гостей научат всем правилам поведения на балу и танцам. Будет историческая фотозона. На балу будет работать ярмарка. Дресс-код вечерний.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 2000 рублей.

Фестиваль ремесленников «Иван-да-Марья»

Если вы еще не успели купить новогодние подарки, можно это сделать на фествиале ремесленников «Иван-да-Марья», который будет проходить до 20 декабря в Уральском центре развития дизайна. На ярмарке мастеров продаются эксклюзивные изделия ручной работы от двух сотен участников.

Кроме ярмарки, на фестивале будут проходить мастер-классы и лекции. Будет «Шоу волшебников», показательное выступление и мастер-класс по фланкировке шашкой, мастер-класс по народной хореографии, выступление фолк-рок группы «КосМы» и многое другое. Подробная программа есть в соцсетях фестиваля.

Место проведения: Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а)

Вход: свободный.

Лекция в память о Борисе Плотникове

19 декабря в 15 часов в Ельцин-центре пройдет лекция «Невьянский денди. Вспоминая Бориса Плотникова» – это будет вечер памяти народного артиста России, профессора ГИТИСа Бориса Плотникова, который скончался в Москве в начале декабря. Плотников родился в Невьянске, затем учился в Свердловском театральном училище и начинал свою карьеру в местном ТЮЗе. На вечере будут продемонстрированы известные и неизвестные киноматериалы с участием Бориса Плотникова. Актрисы ТЮЗа Любовь Ворожцова и Ия Шаблакова расскажут о свердловском периоде жизни артиста. В режиме Zoom-конференции к разговору присоединятся кинорежиссер, лауреат международных и отечественных кинофестивалей Евгений Цымбал, который работал вторым режиссером на съемках фильма «Восхождение» (1976), а также ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский. Также зрители увидят впервые студенческий фильм «Идиот» (1981), в котором Борис Плотников выступил в роли князя Мышкина.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Концерт «Скрипка в джазе»

19 декабря в 19 часов в клубе EverJazz состоится концерт «Скрипка в джазе» – выступит квартет Владимира Желтовских. У квартета классический джазовый состав (ударные, контрабас, фортепиано), дополненный изящной скрипкой. Музыканты исполнят джазовые стандарты, написанные такими великими композиторами XX века, как М. Пинкард, А.К. Жобим, С. Роллинз, Д. Рейнхардт, Г. Уоррен, К. Портер, Дж. Гершвин, а также редко исполняемые, но не менее великолепные композиции других авторов.

«Скрипка в исполнении Владимира Желтовских добавляет традиционному джазовому звучанию новые оттенки. Баллады становятся еще утонченнее, изысканные мелодии скрипки лунным светом скользят по мягкому груву произведений», – обещают организаторы.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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