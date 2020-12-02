Народный артист Борис Плотников умер от ковида. Он сыграл доктора Борменталя в «Собачьем сердце»

Народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался в возрасте 71 года от новой коронавирусной инфекции. О его кончине сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Плотников был профессором кафедры мастерства актера в этом театральном вузе.

Артист находился в тяжелом состоянии. Неделю он был подключен к аппарату ИВЛ, уточнил Заславский, отметив, что Плотников был «фантастическим мастером и прекрасным актером», передает ТАСС.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. С 1970 по 1978 год служил в Свердловском ТЮЗе, затем переехал в Москву, где работал в Московском театре сатиры, Театре российской армии и МХТ имени Чехова.

Плотников дебютировал в кинематографе в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». В 1988 году исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» Владимира Бортко. Всего он снялся в более 50 картинах.

Москва, Наталья Петрова

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