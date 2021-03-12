Масленица, спектакль про евреев на Урале, Феллини и молодой джаз – Weekend (18+)

В Екатеринбурге в эти выходные широко отметят Масленицу: сжигать чучело и провожать зиму будут в каждом районе города. За музыкальными впечатлениями можно отправиться в филармонию, где выступит Люка Дебарг, или в EverJazz, где пройдет фестиваль молодых джазовых исполнителей. В театре в эти выходные – спектакль про евреев на Урале, танцевальный перформанс и гастроли Театра ненормативной лексики. Эти и другие события – в афише от «Новго Дня».

Масленица в Екатеринбурге

Масленичные гуляния в разных районах Екатеринбурга пройдут 13 и 14 марта. На площадках в разных районах города запланированы праздничные программы. Жителей города будут ждать скоморохи и артисты цирка, народные ансамбли и ростовые куклы. Подробнее о самых крупных площадках мы писали здесь.

Традиционно главным местом гуляний станет парк Маяковского. Здесь отмечать Масленицу будут два дня – 13 и 14 марта с 11 до 19 часов. Гостей будут ждать скоморохи и цирковые акробаты. На пяти сценах парка будут выступать фолк-ансамбли «Солнцеворот», «Иван да Марья» и другие коллективы. Все желающие смогут помериться силами в перетягивании каната, поучаствовать в боях мешками и метаниях валенок. Оба дня будет работать ярмарка народных мастеров. Главным событием субботы станет снежный штурм – в 17 часов. Нужно забраться на высокие стены (требуется регистрация для участия). В воскресенье главным зрелищем станет сжигание чучела зимы – в 18 часов. И, конечно, на Масленице можно будет попробовать самые разные блины от кулинаров города.

Место проведения: во всех районах Екатеринбурга.

Вход: свободный.

Премьера спектакля «Я еврей. Я на Урале. Сегодня»

12 марта в 19:00 в Музее истории Екатеринбурга состоится показ документального спектакля «Я еврей. Я на Урале. Сегодня», который совместно с музеем создавал режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков. В основе постановки – реальные истории членов еврейской общины разных поколений. Спектакль состоит из небольших монологов людей, аудиоинтервью свидетелей войны и людей, переживших Холокост. Постановка сопровождается живой музыкой джазового оркестра и видеорядом. В качестве актеров выступают волонтеры – члены еврейской общины Екатеринбурга, которые будут делиться личными историями.

Показ спектакля пройдет в рамках выставки «Еврейский Екатеринбург», которая открылась в МИЕ 4 марта.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: по билету в музей – 150-200 рублей.

Концерт одного из самых обсуждаемых пианистов Люки Дебарга

12 и 13 марта в Свердловской филармонии даст два концерта французский пианист Люка Дебарг. Его называют одним из самых обсуждаемых музыкантов, он стал сенсацией XV Международного конкурса имени Чайковского в Москве. О неравнодушии к стране, открывшей ему свои объятья, говорит франко-русская программа концерта. В ней Люка Дебарг упивается творчеством современников – романтика Габриеля Форе и символиста Александра Скрябина.

«Вместе с Дебаргом насладимся «преисполненной упоительных красот» скрябинской Четвёртой сонатой и его Фантазией си-минор, а также Третьей баркаролой Форе, где музыкальные украшения «коронуют тему как морская пена», и его Балладой, посвящённой учителю Камилю Сен-Сансу», – приглашают в филармонии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 1650 рублей.

Фестиваль молодых джазовых коллективов Nebesa

13 марта в EverJazz состоится фестиваль Nebesa – проект Даниила Крамера и Михаила Клюкина. Джаз – музыка, которая никогда не стоит на месте. Она стремительно развивается во время каждого выступления, каждого джема и каждой импровизации. Поэтому именно от молодых исполнителей зависит, каким джаз будет в XXI веке. Они уверенно и убедительно устанавливают новые джазовые тенденции, которыми мы будем следовать в ближайшее время. Коллективы фестиваля: Seven Note Collective (Екатеринбург), VG Collective (Челябинск), квинтет Евгения Ранга (Новосибирск), Perm-Student-Jazz (Пермь), трио Дмитрия Барсукова (Челябинск) и другие.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 500 рублей.

Театральные шедевры – на большом экране

13 и 14 марта в Ельцин-центре продолжат показывать театральные шедевры на большом экране. 13 марта в 14:20 можно посмотреть «Мильпье / Роббинс / Баланчин» театра Opéra national de Paris. Это дань уважения Бенжамена Мильпье своим учителям, Джорджу Баланчину и Джерому Роббинсу, великим хореографам русского происхождения, которые вывели американский балет и танец на невиданную прежде высоту.

А 14 марта в 17:10 покажут «Варьете» Королевского национального театра Франции. «Варьете» – самый пронзительный мюзикл из двух дюжин, написанных Сондхаймом. Его сюжет немного напоминает недавний фильм с Катрин Денев «За сигаретами» (Elle s'en va, 2013): если героиня Денев отправляется на реюнион былых королев красоты Бретани, то персонажи мюзикла встречаются в предназначенном на снос бродвейском театре, дабы вспомнить свои молодые годы, когда все они были звездами знаменитого ревю «Безумства Зигфелда».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450-500 рублей.

Матч «Урал» – «Ротор»

13 марта в 14 часов на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» встретится с волгоградской командой «Ротор». Футболисты поборются за место в премьер-лиге. Матч состоится, несмотря на непредсказуемую уральскую погоду.

Место проведения: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5).

Вход: от 200 рублей.

Фильм Феллини «Джульетта и духи»

Поклонники творчества Федерико Феллини в эти выходные смогут увидеть один из самых волшебных фильмов режиссера – «Джульетта и духи». Это первая картина Феллини в цвете. Показы пройдут 13 и 14 марта в Ельцин-центре. Фильм покажут на итальянском языке с русскими субтитрами.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Концерт Anacondaz

14 марта в 19 часов в концерт-холле «Свобода» в рамках масштабного турне пройдет концерт группы Anacondaz. На этот раз программа выступления будет состоять не только из главных хитов за более чем 10-летнюю историю коллектива, но и из абсолютно нового материала, который в этой вечер прозвучит для всех поклонников впервые. Будущая пластинка Anacondaz как всегда будет представлять собой эклектичную смесь жанров, которую группа давно обозначает фирменным названием Pauzern Rap.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12).

Вход: от 1400 рублей.

Театр ненормативной пластики и спектакль «Сибирь»

14 марта в 18:00 на сцене Камерного театра пройдут гастроли питерского Театра ненормативной пластики со спектаклем «Сибирь». Это фаворит фестиваля «Свой-2019», номинант премии «Золотая маска» и многих других.

«Человек перед смертью оказывается в полном одиночестве, место его последних дней – приют. Только здесь и сейчас он оценивает свою прожитую жизнь, задает себе самые важные вопросы, оказывается перед неизбежностью ответов, – говорится в аннотации. – Этот спектакль про всех нас, он является проводником в другое изменение, которое требует отказаться от сегодняшней жизни, смириться, попросить прощение за то, что сделано и за то, что, к сожалению, уже никогда не сделать. Спектакль является своего рода отрезвляющим средством, возвращающим нас из мира иллюзий в реальность, вернувшись в которую можно начать все с нуля, вопрос в том cможем ли мы?»

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Вход: 600-800 рублей.

Танцевальный перформанс «Я не я!»

14 марта в 18:00 в Доме Метенкова хореограф и танцовщик Александр Петражицкий представит свой перформанс «Я не я!».

«Внешне мы все одинаковые, но при ближайшем рассмотрении – параллельные вселенные, – комментирует событие хореограф. – Один может создать симфонию из нескольких случайных звуков, другой воспринимает числа как лучших друзей, а еще для кого-то замысловатые разводы на стене служат неисчерпаемым источником вдохновения. Мы все такие разные и при этом такие важные друг для друга».

Основой перформанса «Я не я!» выступает специально записанная фонограмма, в которой зачитанные отрывки из журналов смешиваются с фрагментами музыкальных треков, создавая законченный смысловой ряд. Двигаясь под звуки составленной композиции, Александр следует за собственными внутренними импульсами и конструирует таким образом дополнительное содержательное измерение.

Место проведения: Дом Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: 300 рублей, нужна регистрация.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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