Екатеринбург 200 лет назад, немое кино и новый «Иван Васильевич» – Weekend (18+)

В Екатеринбурге в эти выходные можно перенестись на машине времени на 200 лет назад: на масштабном историческом фестивале расскажут и покажут, что носили и чем жили крестьяне, мещане, купцы и чиновники. Еще одна машина времени будет в «Коляда-театре»: здесь поставили «Иван Васильевич меняет профессию», где Грозного перенесли в Москву XXI века. Также в этот уикенд – немое кино под живую музыку, танцующий оркестр, стихи о тоске. Эти и другие события выходных – в афише от «Нового Дня».

Немое кино под живую музыку

Сегодня, 2 апреля, в 19:30 в зале Камерного театра можно будет посмотреть немой фильм «Чума во Флоренции» гения киноэкспрессионизма Фрица Ланга. Озвучивать картину «вживую» будут два известных музыканта – Сергей Летов и Владимир Голоухов. Это будет первый показ для широкой публики в рамках проекта «Немое кино живая музыка», который будет интересен как любителям кино, так и ценителям современной авангардной музыки.

По сюжету фильма куртизанка Юлия приезжает во Флоренцию из Неаполя и повергает город в пучину кутежа, соблазняя своей красотой не только влиятельных жителей, но и монаха-отшельника. Тем временем на подступах к городу замечена сама Чума. Премьера фильма состоялась в 1919 году.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Вход: 1000-1200 рублей.

Танцующий оркестр исполнит латиноамериканскую музыку

2 апреля в 19:30 танцующий оркестр EKBand под руководством Александра Павлова в ЦК «Урал» презентует новую программу Latino. Как понятно уже из названия, оркестр будет играть латиноамериканские хиты: La Bamba, Tequla, Guantanamera, Living la vida Loca, Copacabana и многие другие. Кроме музыкантов, танцевать будут и профессиональные артисты.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 400 рублей.

Фестиваль камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они»

Со 2 по 5 апреля в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Он. Она. Они», на который съехались театральные школы со всей России. Моноспектакли и камерные постановки представят профессиональные артисты, а также студенты высших театральных учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Донецка, Астрахани, Владимира, Челябинска, Казани, республики Саха и так далее. Спектакли будут идти в аудиториях ЕГТИ и в Учебном театре, в Свердловском академическом театре драмы, в «Коляда-театре», Камерном театре и «Доме актера». Кроме того, онлайн можно будет увидеть постановки зарубежных участников.

В программе: «Человек на часах», «Убить царя», «Песочница», «Горбатая», «С училища» и так далее. Афишу можно посмотреть здесь.

Место проведения: театральные площадки Екатеринбурга.

Вход: 500 рублей.

Оркестр В-А-С-Н посвятит концерт Моцарту

2 апреля в 19 часов в Доме музыки камерный оркестр В-А-С-Н продолжит серию моноконцертов. Вслед за концертами, посвященными Антонио Вивальди, Людвигу ван Бетховену и Георгу Филиппу Телеману, коллектив обратится к, пожалуй, самому знаменитому композитору – Вольфгангу Амадею Моцарту. Знакомые всем с детства «Маленькая ночная серенада», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро» – наполнены легкостью, оптимизмом и жизнелюбием. Эти и другие произведения прозвучат на концерте в исполнении оркестра.

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350-400 рублей.

Екатеринбург XIX века – на масштабном History Fest

3 апреля с 12 до 19 часов в Екатеринбурге пройдет масштабный исторический фестиваль, на котором можно будет увидеть жизнь уральцев 200 лет назад в разных ее проявлениях. В музее истории Екатеринбурга, Доме Метенкова, Доме Маклецкого и в Водонапорной башне с утра до вечера будут идти тематические лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы и интерактивы.

«Жизнь крестьян и мещан, купцов и чиновников, офицеров и солдат – вот тема нашего фестиваля. Во что одевались, как причесывались, во что играли, что ели, как танцевали, как проводили свой досуг, какие ароматы были в моде. Все, что наполняло жизнь человека XIX века, вы сможете узнать на фестивале», – рассказали в музее истории Екатеринбурга.

Полная программа фестиваля есть здесь.

Место проведения: площадки Музея истории Екатеринбурга.

Вход: 300 рублей – единый билет на все площадки.

Поэтический вечер о русской тоске

3 апреля в 18:30 пройдет очередная встреча в рамках поэтического проекта «Стихи О». на этот раз поэты прочитают свои и чужие тексты о русской тоске в пространстве выставки Павла Отдельнова «Русское нигде», среди полотен с романтикой городских окраин, заурядных пейзажей, постсоветскими и (пост)индустриальными видами, и «безнадежными» светящимися репликами.

Читают: Алексей Кудряков, Александр Костарев, Алексей Вдовин, Сергей Ивкин, Лёля Собенина, Владислав Семенцул и многие другие.

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

«Иван Васильевич меняет профессию» в «Коляда-театре»

В «Коляда-театре» 3 и 4 апреля состоится премьера спектакля «Иван Васильевич меняет профессию». Инсценировку по известной пьесе Булгакова написал Валерий Шергин, режиссером стал Александр Вахов. В театре говорят, что постановка не будет похожа на легендарный фильм Гайдая. Тимофеев здесь – странный программист-изобретатель, гик, живущий в своем мире. Его жена – актриса, которая сетует, что муж не смотрит ее сторис в инстаграме. Якин – режиссер экспериментального модного театра, а Бунша – охранник в офисном здании. Подробнее о спектакле Александр Вахов ранее рассказывал «Новому Дню».

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: 650-1000 рублей.

Концерт Джанго

3 апреля в пабе Ben Hall состоится весенний акустический концерт Джанго – автора хита «Холодная весна» из фильма «Бой с тенью». Джанго – музыкант, автор и исполнитель своих песен, многократный участник популярных музыкальных фестивалей и телевизионных программ. На концерте прозвучат песни из разных фильмов и не только.

Место проведения: Ben Hall (ул. Народной Воли, 65).

Вход: 1000 рублей.

Акустический фолк – Stambulchik Brothers

4 апреля в 19 часов в клубе EverJazz состоится концерт Stambulchik Brothers – двойного квартета, участники которого стоят у истоков екатеринбургской музыкальной сцены. Фронтмены Stambulchik Brothers: Михаил Симаков – участник группы «Апрельский марш», композитор и пианист Юрий Хазин – создатель группы «Встречное движение», гитарист Николай Григорьев – музыкант, игравший в огромном количестве коллективов. Но музыка, которую играет этот бэнд, далека от рока. Stambulchik Brothers исполняют акустический фолк, навеянный мотивами старого доброго кантри, и немного джазовых стандартов. Программа также включает авторские переработки классических произведений Эдит Пиаф, Tom Waits, King Crimson и других.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Матч «Урал» – «Арсенал»

4 апреля в 16 часов на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» сыграет с «Арсеналом» из Тулы. «Арсенал» – конкурент уральцев за место в премьер-лиге. Болельщикам стоит приходить пораньше, чтобы не толпиться у входов.

Место проведения: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5).

Вход: от 200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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