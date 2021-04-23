Космическая «Библионочь», geek-день и битва поэтов – Weekend (18+)

Екатеринбург в предстоящие выходные приготовил много интеллектуальных мероприятий: можно отправиться на «Библионочь» и узнать новое про космос, сходить на битву пятнадцати поэтов или на фестиваль науки. Также в этот уикенд пройдет выставка раритетных «копеек», а группа «Люмен» отметит совершеннолетие первого альбома. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Пьеса про науку и гик-день – на фестивале «Кстати»

В Екатеринбурге в эти дни проходит фестиваль науки «Кстати», мероприятия которого можно посетить и в выходные. Так, в субботу в 11:00 состоится пешеходная экскурсия «Индустриальный след в городе», на которой сотрудник Музея истории Екатеринбурга расскажет о главных достопримечательностях, расположенных вокруг городского пруда. А в 20:00 (тоже в субботу) в «Коляда-театре» артистичные ученые и профессиональные актеры прочитают пьесу о науке «Новогодняя смена, или БАЭС и майонез», которую написала для фестиваля Мария Конторович.

25 апреля станет гик-днем на площадке Информационного центра по атомной энергии: с 12:00 до 17:00 для любителей комиксов, супергероев и науки будут идти тематические лекции, воркшопы и шоу. Эксперты разберут неточности в культовых фильмах и сериалах про зомби и научат, как создавать собственные комиксы и рисовать динамичные фигуры.

Узнать о мероприятиях и зарегистрироваться можно по ссылке.

Место проведения: площадки Екатеринбурга.

Вход: свободный, по регистрации.

«Монологи о любви» актрисы Лики Руллы

23 апреля в 19 часов в музкомедии состоится концерт актрисы и певицы Лики Руллы. Она известна зрителям яркими и разноплановыми работами в мюзиклах, но в этом концерте отходит от привычного жанра. «Это монолог женщины, ищущей ответы на вечные, всем близкие и всегда актуальные вопросы. Музыка и стихи выступают средствами для искреннего разговора о главном: отношениях мужчины и женщины, тревоге и надежде, победах и разочарованиях, и, конечно, о любви как смысле жизни», – говорят в театре.

В программе прозвучат песни из репертуара Людмилы Гурченко, Аллы Пугачёвой, Петра Лещенко, Далиды, Марыли Родович, Жанны Рождественской, групп «Город 312», «Ноль»,

стихи Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, и произведения современных авторов.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 97).

Вход: 300-1500 рублей.

Космическая «Библионочь»

В эту субботу в Екатеринбурге и области пройдет масштабная международная акция «Библионочь», которая в этом году посвящена 60-летию со дня первого полета человека в космос. Как ранее писал «Новый День», основные программы библиотеки подготовили для очного присутствия зрителей, но будет и отдельная онлайн-программа для тех, кто опасается посещать людные места.

На основной площадке в Екатеринбурге, в библиотеке имени Белинского устраивают «Гагарин-шоу». На открытии акции будет российский космонавт Сергей Прокопьев. Затем писатель Лев Данилкин (Москва), написавший книгу «Юрий Гагарин», расскажет о ее создании и о жизни первого человека в космосе. Астроном из УрФУ Эдуард Кузнецов назовет ученых и объекты, чьи имена и названия были присвоены планетам и астероидам. А астрофизик Анна Попова из УрФУ прочитает лекцию «Звезды и их эволюция». Актер Антон Макушин покажет поэтический спектакль с лазерным шоу «Земля, поклонись человеку» – на основе самой первой поэмы, посвященной полету человека в космос. В музыкальной программе «Микрокосмос» выступят Лиза Неволина (вокал) и Алина Ежакова (пианино). Кроме того, пройдет концерт студентов Уральской консерватории. Полную программу можно посмотреть здесь.

Все программы участников «Библионочи» можно посмотреть здесь.

Место проведения: библиотеки Свердловской области.

Вход: свободный.

Шоу световых кукол

24 и 25 апреля в «Синара-центре» большие и маленькие зрители смогут посмотреть премьеру «Шоу световых кукол» Театра Николая Зыкова из Москвы. Необычные световые куклы размером от 1 до 8 метров способны удивить самых требовательных зрителей. Спектакль представляет собой калейдоскоп миниатюр, в которых каждый найдет что-то свое. На этом представлении куклы рождаются прямо на глазах у публики, взрослые снова становятся детьми и с азартом ловят неоновых бабочек, летающих над зрительным залом.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: от 300 рублей.

Lumen отпразднует «совершеннолетие» первого альбома

24 апреля в 19 часов на сцене «Телеклуба» выступит группа Lumen, которая предлагает екатеринбуржцам отметить 18-летие дебютного альбома «Без консервантов». Большинство из 18 песен альбома не исполнялись вживую много лет. «Без консервантов» вышел в 2003 году и стал настоящим прорывом для никому неизвестной группы из Уфы. Сырой и немного наивный, альбом обозначил векторы дальнейшего развития группы – в нем есть лирика, остросоциальные песни и мощные рок-боевики. В этот альбом вошла культовая песня Sid & Nancy – первый большой хит Lumen, который знают наизусть и заядлые фанаты, и случайные слушатели русской рок-музыки.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1800 рублей.

Матч «Урал» – «Ахмат»

24 апреля в 16 часов на стадионе «Екатеринбург – Арена» пройдет встреча футбольного клуба «Урал» с командой «Ахмат» из Грозного.

Место проведения: «Екатеринбург – Арена» (ул. Репина, 5).

Вход: от 200 рублей.

Финал Недели моды

В Екатеринбурге с 20 апреля проходила Неделя моды, которая завершится в эти выходные. 24 апреля можно будет посмотреть показы детских коллекций, в том числе – с участием известных дизайнеров и брендов. А 25 апреля пройдет Women Fashion Weekend – показы с участием моделей старше 30 лет. Свои коллекции для этой возрастной категории представят 11 дизайнеров, а специальным гостем станет Джордж Шагашвили из Грузии.

Место проведения: Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, 4а).

Вход: 1500 рублей.

Ах Астахова прочитает стихи о любви

24 апреля в 19 часов в ДК «Железнодорожников» пройдет концерт поэтессы Ирины Астаховой, которая выступает под псевдонимом Ах Астахова. Она – одна из самых читаемых авторов в современной русскоязычной поэзии. Широкую известность получила в 2011 году после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя там хоть любят?», который буквально взорвал русскоязычный интернет, набрав несколько миллионов просмотров. Ирину, лауреата нескольких престижных премий, называют настоящим инноватором в поэзии.

Место проведения: ДК «Железнодорожников» (ул. Челюскинцев, 102).

Вход: 1500-2300 рублей.

Выставка раритетных «копеек» и фестиваль скандинавской ходьбы

В ЦПКиО в субботу, 24 апреля, с 10 до 14 часов можно посетить выставку ретроавтомобилей, которая будет приурочена ко Дню рождению «копейки». Праздник отмечается в парке из года в год. И вновь у желающих будет возможность посмотреть на легенду российского автопрома, посидеть за рулем «жигулей» и сфотографироваться.

А 25 апреля в парке Маяковского пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. Участникам предлагают пройти несколько дистанций, новички смогут поучаствовать в мастер-классе и для начала пройти всего километр.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный, для участия в фестивале ходьбы организационный взнос – 300-500 рублей (новичкам – бесплатно).

День рождения оркестра В-А-С-Н

25 апреля в 19 часов камерный оркестр В-А-С-Н приглашает поклонников на свой день рождения в Музей истории Екатеринбурга. Оркестр исполнит как классические барочные произведения В. А. Моцарта и И. С. Баха, так и обратится к творчеству современных композиторов – М. Рихтера и М. Гуле. Камерное звучание скрипичных инструментов дополнит нежный тембр арфы, а также на концерте будет представлен новый клавесин – подарок оркестру В-А-С-Н на юбилей.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 500 рублей.

Поэтический слэм в ночном клубе

25 апреля в 19 часов в ночном клубе Center пройдет «Поэтический слэм». Пятнадцать поэтов, каждому из которых выделено три минуты на выступление, будут читать стихи, а зрители голосованием выберут лучшего. Победитель получит 5 тысяч рублей и право участвовать во Всероссийском слэме.

«Поэтический слэм – движение, существующее во всем мире и практически в каждом крупном городе России. Слэм – это демократия и отсутствие иерархии. Жесткий формат выступлений, театральная форма, острые высказывания, зрительское голосование, отсутствие цензуры и гарантированные три минуты внимания широкой аудитории», – рассказали организаторы.

Место проведения: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

В Екатеринбурге не станут отменять концерты в День Победы. / Общее число умерших c Covid-19 превысило 3 тысячи человек. / Энергетики заплатят почти четверть миллиона рублей за скачок напряжения в квартире. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»