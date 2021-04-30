«Курара», бродвейский джаз 1920-х и Пасха – Weekend (18+)

Предстоящий Первомай в Екатеринбурге пройдет без больших шествий и митингов, но в афише много культурных мероприятий на любой вкус. Будет большой концерт «Курары», хореографический перформанс в пространстве выставки «Русское нигде», джазовый вечер в стиле Бродвея 1920-х и многое другое. А еще будет квест на Пасху и большой пасхальный концерт. Эти и другие события – в афише выходного от «Нового Дня».

Большой концерт «Курары»

30 апреля в клубе «Фабрика» состоится большой концерт группы «Курара». «В программе все, что вы любите, что поете, что слушаете по ночам и в долгих прогулках, чем делитесь с друзьями в личке и ставите себе и соседям на полную громкость, что цитируете, подо что танцуете, смеетесь и грустите», – говорят музыканты. Также на концерте презентуют сингл «СРБ» и впервые исполнят новый трек.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1000 рублей.

Кинофестиваль «Конец сезона»

Сегодня в Ельцин-центре открывается второй кинофестиваль «Конец сезона», который собрал заметные работы российских режиссеров за год. Это даст возможность зрителям увидеть пропущенные в прокате картины или пересмотреть те, что понравились. Кроме показов будут встречи с известными российскими режиссерами, продюсерами, актерами. Фестиваль продлится до 6 мая. В программе премьеры фильмов: «Паркет» Александра Миндадзе, «Вмешательство» Ксении Зуевой, «Конференция» Ивана Твердовского и других.

Откроется фестиваль сегодня картиной Оксаны Карас «Доктор Лиза», который представит специальный гость, исполнитель одной из главных ролей Андрей Бурковский.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: от 250 рублей.

Первомай в парке

1 мая в ЦПКиО пройдет субботник. Каждый желающий может прийти и помочь в весенней уборке парка. Заинтересовавшихся будут ждать в 11:00 в беседке слева от фонтана. Там выдадут инвентарь и расскажут, что делать дальше.

Пока идет уборка, в беседке и на сцене SoundPark будет играть диджей Сергей и группа «Авангард Леонтьев». После субботника участников угостят горячим чаем.

Кроме того, 1 мая в 12 часов на главной сцене парка пройдет урок по зумбе, а «Спецавтобаза» проведет экостарты.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

Пешеходная экскурсия «Из слободы в Cити»

1 мая в 14 часов можно с пользой прогуляться по центру Екатеринбурга – сходить на пешеходную экскурсию, которую проводит Ельцин-центр. История улицы Бориса Ельцина и всего квартала уходит корнями в ХVIII век, когда здесь – за пределами городской крепости – начала формироваться так называемая Ссыльная слобода. Квартал разночинцев и мастеровых, купцов и золотопромышленников в ХХ веке стал прибежищем как для старых большевиков и новой советской элиты, переехавших в авангардные постройки, так и для простых людей, плотно заселивших превращенные в коммуналки деревянные особняки XIX века. А начавшее формироваться здесь в 1970-е годы место власти спустя 40 лет приняло соседство с постмодернистскими зданиями делового Сити.

Место проведения: сбор у памятника Борису Ельцину.

Вход: 300 рублей (билет на пешеходную экскурсию включает возможность посещения музея Ельцина в течение года).

Интерактивное занятие «Пасхальный куличик»

В канун Пасхи в Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдет интерактив, который будет интересен семьям с детьми. Сотрудники расскажут об истории праздника, традициях, играх, в которые играли в прошлые века. Гостей познакомят с интересными экспонатами Императорского фарфорового завода. Затем дети в творческих мастерских музея нарисуют акварельный скетч.

Место проведения: ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

Вход: 250 рублей – для детей, сопровождающий взрослый – по входному билету в музей.

Хореографический перформанс в пространстве выставки «Русское нигде»

1 мая в 15 часов в арт-галерее Ельцин-центра пройдет перформанс «Местные». Участники устроят его в пространстве выставки «Русское нигде»: в экспозиции на картинах Павла Отдельнова изображены самые неприглядные уголки провинциальных городов и отдаленных районов. В течение месяца участники вдохновлялись этими картинами, архитектурой и интерьером места, наблюдали за поведением зрителей на выставке, фиксируя, как меняются позы, жесты, осанка и голос людей. Итогом исследования станет перформанс, построенный на структурной импровизации, хореографии и свободном движении, которые наполнят очевидные зоны и потаенные уголки арт-галереи. Зрителям представится возможность складывать свои собственные картинки и истории из эпизодов живого присутствия в «Русском нигде».

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 100 рублей, действуют льготы.

«Русское нигде»

Джаз Бродвея 1920-х – в Екатеринбурге

В клубе EverJazz в рамках проекта «Джаз, проверенный временем» предлагают вспомнить джазовые баллады и бродвейские песни, написанные в 1920-е годы. Исполнять их будет 1 мая в 19 часов трио Кирилла Кирпичёва и Юлия Дьячковская. Мужчины в двубортных пиджаках и женщины в атласных вечерних платьях – подходящая музыка преобразит любую обстановку и перенесет вас на 100 лет назад. Атмосферу создадут плавные и мелодичные композиции, приглушенный свет.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Охота на пасхального кролика – квест для семей с детьми

2 мая с 11:00 до 14:00 в музее истории Екатеринбурга объявят охоту на суперосторожного хозяина пасхальной корзинки. Карманы кролика полны сюрпризов и подарков для детей и их родителей. Но они достанутся только тем, кто сможет разгадать загадки и решения.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 200 рублей – с человека.

Концерт «Пасха Красная»

2 мая в 15 часов Уральский центр народного искусства им. Родыгина приглашает на концерт в честь праздника Пасхи. Традиции и символы этого праздника вошли в программу Детского центра народного искусства, которую артисты и руководители коллективов подготовили с особенным трепетом, вложив в нее душу и сердце.

Место проведения: Уральский центр народного искусства им. Родыгина (пр. Космонавтов, 23).

Вход: 250 рублей.

Концерт «Маленькие истории больших шедевров»

3 мая в 17 часов в музее изобразительных искусств пройдет концерт «Маленькие истории больших шедевров», в котором примут участие солисты ансамбля современной музыки Intertext. Параллельно будет идти лекция искусствоведа Вероники Калининой и композитора Екатерины Нарбутовой.

«Отражения авангарда: точки линии и плоскости. Гармонично переплетаясь, литература, музыка и живопись подпитывали друг друга и реализовывали свой потенциал не только линеарно, развиваясь каждое в своем направлении или точечно, вычленяя только свою значимость, но, прежде всего, их развитие происходило в плоскости творческой взаимопомощи: так происходило формирование особой природы пространства авангардного искусства», – говорится в аннотации.

Место проведения: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5).

Вход: по входному билету в музей.

Спектакль-антиутопия «Безморье»

3 мая в 19 часов в театре балета «Щелкунчик» можно увидеть спектакль-антиутопию «Безморье» от проекта Majestic . Если бы вам дали возможность построить мир заново, как бы вы ей воспользовались? В течение часа волшебный синтез современной хореографии, драматургии, художественного оформления и живого вокала погрузит вас в выдуманный мир. Мир в особенном месте с символичным названием «Куб».

Место проведения: «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104).

Вход: 400-700 рублей.

Две новые выставке – в МИЕ

В эти выходные можно посетить две новые выставки в музее истории Екатеринбурга. Первая называется «Одна мечта на двоих» и рассказывает о становлении спортивных бальных танцев в России через историю старейшего на Урале танцевального клуба «Аист», который основали в 1965 году Дамир и Ольга Суфидяновы. История их любви неотделима от истории бального танца, ведь именно благодаря танцам они познакомились.

Вторая – «Маленькие изделия больших заводов» – рассказывает о бытовых вещах, которые производили уральские промышленные гиганты. Например, стиральные машинки «Малютка» и кухонные гарнитуры «Кристалл» выпускал «завод заводов» Уралмаш, а детские машинки «Бархан» – оптико-механический завод, в перерывах между «космическими» заказами. Что еще изготавливали заводы, кроме ракет и танков, расскажут на выставке.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: от 100 рублей.

«Тень танца» – в ГЦСИ

Еще одна интересная выставка открылась в Уральском филиале ГЦСИ. Там до 30 мая можно увидеть «Тень танца». Экспозиция продолжает идею инициаторов проекта – «Провинциальных танцев» – о городе-сцене, зданиях-декорациях, глобальной интервенции танца в городскую среду. Спектакли «Провинциалов» посредством проекции нанесли на здания Екатеринбурга и создали специальные видеоролики. «Тень танца» можно будет увидеть в видео на гостиницах «Исеть» и «Хаятт», Ельцин-центре и так далее.

Место проведения: ГЦСИ (ул. Добролюбова, 18а).

Вход: от 100 рублей.

«Тень танца»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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