Танцоры не выйдут на улицы в День танца – вместо этого пройдет выставка (ВИДЕО)

Международный день танца в Екатеринбурге в этом году снова будут отмечать без массовых офлайн-мероприятий: представлений, как в доковидном 2019-м году, не будет. Вместо этого в ГЦСИ пройдет двухдневная выставка, на которой покажут видеоролики с проекциями спектаклей «Провинциальных танцев» на известных екатеринбургских зданиях. Исполнители «станцуют» на гостинице «Исеть», Ельцин-центре, ТЮЗе.

День танца – «Тень танца»

Международный день танца отмечается во всем мире 29 апреля. В Екатеринбурге впервые праздник организовали в 2018 году, тогда он прошел как локальное мероприятие театра «Провинциальные танцы». Но уже в 2019-м танцоры устроили перформансы в центре Екатеринбурга и в культовых зданиях. В прошлом году из-за пандемии День танца отмечали онлайн. Тогда многим запомнился ролик, где начальник управления культуры Илья Марков танцует «Калинку» дома перед зеркалом. И в этом году массовых офлайн-мероприятий тоже не будет.

Как рассказали в пресс-службе «Провинципальных танцев», общегородская акция День танца получила название «Тень танца». Знаковые спектакли театра спроецируют на известные здания Екатеринбурга: танцовщики как будто станцуют на стенах «Исети» и «Хаятта», Ельцин-центра, ДК УЗТМ, ТЮЗа, «Колизея». Но вживую увидеть это не получится. Зрителям будут доступны только видеоролики с проекциями спектаклей на стены зданий. Из видеоработ создадут специальную экспозицию «Тень танца», которую можно будет посмотреть 29 и 30 апреля в Уральском филиале ГЦСИ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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