Историческая Сберкасса, музей и библиотека – где пройдет День танца в Екатеринбурге (ФОТО)

29 апреля Екатеринбург впервые масштабно отметит День танца. Слоганом акции станет «Танец в повседневности». Танцоры оккупируют здания в центре города: Сберкассу 1939 года на улице Малышева, библиотеку, музей и торговый центр. Один из перформансов пройдет на Плотинке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе театра «Провинциальные танцы» (один из организаторов акции), День танца так широко в Екатеринбурге отметят впервые. Дата – понедельник, 29 апреля, – выбрана неслучайно: Международным советом танца (International Dance Council) ЮНЕСКО праздник был учрежден еще в 1982 году.

«Основная идея акции в Екатеринбурге – «танец в повседневности», когда «сценой» для выступлений становятся самые неожиданные площадки: библиотека и галерея, офисный центр и музей, банк, торговый центр. В «декорации» для данс-спектаклей и перформансов превращается и сам город – и это возможность взглянуть по-новому на привычный ландшафт мегаполиса», – рассказали в пресс-службе.

Одной из самых интересных и неожиданных площадок станет историческое здание в центре Екатеринбурга – Сберкасса, построенная в 1939 году архитектором Коротковым. Сейчас там (на ул. Малышева, 31в) находится одно из отделений Сбербанка. И прямо посреди рабочего дня в 13:30 старинная сберкасса станет декорациями для спектакля театра «Степ». Прийти посмотреть на танцы в банке может любой желающий.

«Это отделение Сбербанка организаторы выбрали неслучайно: оно и современное, и ретро, и сделать его «сценой» показалось интересным. Тем более, что визуальные «задатки» у него для этого есть: фасад с колоннами лаконичного тосканского ордера, внутри зал больше напоминает театр, чем отделение банка: люстры (а не банальные лампы дневного света), колонны, каменный пол, лепнина. А непременная статуя Ленина в нише стоит в этом зале уже 70 лет, с перерывом на реставрационные работы», – пояснили в пресс-службе.

Еще несколько площадок расположится в других точках Екатеринбурга: на Плотинке, около здания администрации города, в Музее истории Екатеринбурга. Известно, что в торговом центре Sila Voli перформанс будет называться «Танец в повседневности», его специально создадут ученики студии Modern Dance Center. А в Белинке выступит перформанс-проект «Ойкумена» со специальной версией своего данс-спектакля «И слезы станут снегом».

Вход на все мероприятия Дня танца – свободный. Полное расписание Дня танца появится в ближайшее время на сайте театра «Провинциальные танцы» и на страницах театра в соцсетях.

Екатеринбург, служба информации

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