Из-за снегопадов в Екатеринбурге отменили часть уличных представлений в День танца

Снегопады и минусовая температура на улице внесли коррективы в программу первого Дня танца, который сегодня проходит в Екатеринбурге. Организаторы приняли решение, что безопаснее будет отменить ряд перформансов на открытых площадках: не будет танцев на Плотинке, у «Терки», у памятника Татищеву и де Геннину и у Каменного цветка.

«В связи с тем, что в апреле на Урал снова пришла зима, мы сокращаем количество открытых (уличных) площадок. Остальная программа (закрытые площадки) и площадка у Международного центра искусств «Главный проспект» остается без изменений», – сообщили в пресс-службе акции День танца.

Напомним, Екатеринбург планировал впервые масштабно отметить День танца. Слоган акции – «Танец в повседневности». Танцоры оккупируют здания в центре города: Сберкассу 1939 года на улице Малышева, библиотеку, музей и торговый центр.

«Основная идея акции в Екатеринбурге – «танец в повседневности», когда «сценой» для выступлений становятся самые неожиданные площадки: библиотека и галерея, офисный центр и музей, банк, торговый центр. В «декорации» для данс-спектаклей и перформансов превращается и сам город – и это возможность взглянуть по-новому на привычный ландшафт мегаполиса», – рассказали в пресс-службе.

Обновленная дневная программа

12:00 – коворкинг «Комбинат» (ул. 8 Марта, 32а, 5 этаж). «Танцы в тишине». Vogue Performance от Barbaras Team

13:30 – отделение Сбербанка (ул. Малышева, 31в). Театр танца «Степ»

14:00 – УрФУ (пр. Ленина, 51). Коллектив современной хореографии УрФУ «Лаборатория Танца» с проектом «Почти нереально»

Вечерняя программа

17:45 – международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Театр балета «Щелкунчик»

18:00 – Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15), фойе центрального входа. Танцевальная компания «Ойкумена»

19:00 – ТЦ Sila Voli (ул. Толмачева, 22). Интерактивный перформанс «Танец в повседневности». Ученики студии Modern Dance Center. Хореограф: Александр Фролов (танцевальная компания Zonk'a)

19:30 – Железнодорожный вокзал. Клуб исторических танцев Pas de côté

20:30 – Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Da Boom Dance School

С 20:00 до 23:00 – dance-фото проекции: фасады Главпочтамта и кинотеатра «Колизей»

Также отдельная программа пройдет в Ельцин-центре. Вход на все показы – свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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