Начальник управления культуры в самоизоляции танцует «Калинку» перед зеркалом (ВИДЕО)

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков станцевал перед зеркалом «Калинку» и снял это на видео. Так чиновник поздравил всех профессиональных танцоров и любителей с Днем танца, который отмечался накануне.

Как уже писал «Новый День», 29 апреля во всем мире отмечался День танца. Екатеринбургский театр «Провинципальные танцы» запустил в честь этого флешмоб «Танцуем дома», в рамках которого танцоры и любители со всего мира записывали короткие видео и выкладывали с хештегом #dance_day, либо на сайт «Провинциальных танцев».

Самым популярным роликом стал – внезапно – танец начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова. Он исполнил перед зеркалом дома сразу три танца – под детскую песню, рок-музыку и народную «Калинку». Таким образом чиновник поздравил всех любителей и профессионалов с Днем танца.

Танец Ильи Маркова

Всего, по данным пресс-службы «Провинциальных танцев», было прислано больше 70 видеороликов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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