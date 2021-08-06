Классика на свежем воздухе и фестиваль в честь Исети – Weekend (18+)

В Екатеринбурге в эти выходные пройдут сразу два фестиваля, свзанные с историей города: один – в честь реки Исети, второй – в честь Татищева и де Геннина. Музыканты филармонии на месяц переедут в парки, где дадут 41 концерт: прозвучат классика, джаз и популярные мелодии. А у Ельцин-центра будут показывать мультики. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

«Воздушный сезон» с филармонией

6 августа в 18 часов слушателей ждут в парке Маяковского, где состоится открытие «Воздушных сезонов» – фестиваля Свердловской филармонии, который будет идти до 22 августа. За это время в парке и у ТЦ «Мега» музыканты дадут 41 концерт под открытым небом. На бесплатные концерты (площадки «Саундпарк» в парке Маяковского и «Амфитеатр» в «Мега-парке») нужно пройти регистрацию на сайте филармонии: так организаторы смогут ограничить количество посетителей. На центральной сцене парка Маяковского концерты будут платными – 100 рублей с человека. Посетителей просят приходить в масках и соблюдать дистанцию.

Концерт в день открытия пройдет на центральной сцене ЦПКиО, прозвучит оперная и балетная классика: увертюра из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, марш и танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» Чайковского, темы из «Кармен» Бизе и так далее.

7 августа у «Меги» днем будет концерт для всей семьи «Время верить в чудеса», вечером – программа для взрослых «Любимые мелодии». В парке Маяковского в субботу прозвучит музыка Голливуда.

Место проведения: парк Маяковского, «Мега-парк».

Вход: от 0 до 100 рублей, нужна регистрация.

Мультфильмы и фильмы – у Ельцин-центра

7 августа с 11 до 12:30 на веранде у Ельцин-центра будут показывать хиты «Союзмультфильма». Легендарная студия этим летом отметила 85-летие, и для екатеринбуржцев подготовили специальную программу. Зрители увидят «Крокодила Гену», «Ну, погоди!», «Винни-Пуха», «Умку» и другие мультфильмы.

Для взрослых в субботу в 18:30 начнется показ фильма «Поли» Николя Ванье. 10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого – пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга.

Место проведения: летняя веранда у Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

«Геннин-fest»: мастер-классы, экскурсии, спектакли

До 7 августа включительно в Екатеринбурге проходит «Геннин-фест», который должен познакомить жителей города с историей екатеринбургских немцев. Немецкие «контрактеры» стояли у истоков горнозаводской отрасли на Урале, их потомки и последователи стали успешными горными инженерами, руководителями производственных отраслей и чиновниками горнозаводской администрации

В рамках фестиваля сегодня, 6 августа, в 19 часов на площадке у Водонапорной башни камерный оркестр B-A-C-H исполняет произведения немецких композиторов: И. С. Баха, К. Ф. Э. Баха, Г. Ф. Телемана.

В субботу, 7 августа, в 12 часов возле памятника основателям города пройдет пленэр: художникам предлагают нарисовать памятник Татищеву и де Геннину с художником Михаилом Садыковым. А в 13 часов начнется детская квест-экскурсия по немецкому Екатеринбургу XVIII века. Для взрослых подобная экскурсия пройдет в 16 часов. Всю субботу у памятника Татищеву и де Геннину актеры ТЮЗа будут показывать театральные интермедии: зарисовки о жизни основателей.

Полная программа фестиваля есть здесь.

Место проведения: центр Екатеринбурга.

Вход: свободный, по регистрации.

Легендарный «Гамлет» – в «Коляда-театре»

Некоторые театры Екатеринбурга уже начали сезон. В субботу, 7 августа, в 18:30 в «Коляда-театре» можно увидеть легендарный спектакль «Гамлет», который актеры играли на фестивалях и гастролях по всему миру. Шаманские танцы, кости животных, первобытные шкуры – шекспировская история показана здесь в очень необычной интерпретации.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: 400-700 рублей.

Йога, танцы и бег – в ЦПКиО

В парке Маяковского выходные будут спортивными. В субботу с 8 часов утра пройдет две тренировки цигун. В 10 часов – цигун для людей старше 55 лет. С 9 часов начнется практика хатха-йоги и медитации. В 11 – танцевальная тренировка по дэнс-холлу. А в 20:30 пройдет забег для девушек.

В воскресенье, 8 августа, с 9 часов – хатха-йога, с 11 – тренировка «продольный шпагат».

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный, на некоторые тренировки нужна регистрация (подробности в соцсетях парка).

Фестиваль в честь Исети

В воскресенье, 8 августа, в Екатеринбурге пройдет фестиваль в честь Исети – «Исетьфест». Мероприятия будут проходить у Водонапорной башни на Плотинке, на плотине Нижне-Исетского пруда, в саду Нурова и на набережной возле жилого комплекса Clever Park.

Например, на Химмаше, на берегу Нижне-Исетского пруда, пройдет семейный open-air-фестиваль локальной идентичности жителей микрорайона. В программе фестиваля – авторские экскурсии, исторические выставки, творческие мастерские, популярные лекции, живые выступления, читальный зал под открытым небом и многое другое.

А у Водонапорной башни с 15 до 21 часа будет проходить Water Tower Fest. Здесь будут лекции, квесты, парад лодок, танцы и концерты.

Программа в саду Нурова начнётся в 14:00. Она будет включать в себя субботник на Исети, пикник «По реке плывёт арбуз...», пешую экскурсию от Царского моста, концерт и открытие причала.

Место проведения: площадки в разных районах Екатеринбурга.

Вход: на большинство мероприятий – свободный.

Выставка редких икон в Ельцин-центре

6 августа в Ельцин-центре откроется выставка «Святые неразделенной Церкви». Это уникальная экспозиция икон, мозаик и миниатюр современных иконописцев, которая будет посвящена христианским святым Запада II-XI веков. Это период единой, неразделенной Церкви до Великой схизмы 1054 года, и это значит, что святые почитаются как православной, так и католической церковью.

«Среди множества имен нам знакомы лишь некоторые. Это прежде всего святой Патрик, просветитель Ирландии; отчасти священномученик Климент, Папа Римский, который был сослан в Крым и принял смерть в Херсонесе; косвенно знаком святитель Хуберт Льежский, видéние которого перекочевало с икон и миниатюр на этикетку ликера «Ягермайстер», – рассказывает куратор выставки Сергей Чапнин.

В выставочном проекте приняли участие известные иконописные мастерские и художники из России, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Франции и других стран. Экспозиция дает представление о многообразии стилей и подходов к интерпретации образов святых в современном христианском искусстве.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

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