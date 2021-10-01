Открытие биеннале, концерт группы «Хлеб» и микроконвенция Star Wars – Weekend (18+)

Главным культурным событием выходных в Екатеринбурге станет старт работы Уральской биеннале современного искусства, которая на этот раз пройдет сразу на четырех основных площадках. Кому ближе искусство классическое, могут отправиться на фестиваль оркестров в филармонию или на премьеру балетов в оперный. А для поклонников современной музыки – концерт группы «Хлеб». Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Премьера фильма по роману Иванова «Общага-на-Крови»

Сегодня, 1 октября, в 19 часов в Доме кино пройдет премьера фильма «Общага» Романа Васьянова, снятого по роману уральского писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Иванов, кстати, тоже приедет на показ, а после состоится общение с автором романа и автограф-сессия. В широкий прокат в кинотеатрах лента не выйдет, ее будут показывать на онлайн-платформах.

Фильм «Общага» – первый режиссерский опыт российского и голливудского оператора Романа Васьянова, на днях был представлен на 32-м фестивале «Кинотавр» в Сочи, где получил приз за лучший дебют. Действие фильма происходит в 1984 году в Свердловске. В нем рассказывается о студентах, которые живут в общежитии (действие на страницах романа развернулось в высотке на Большакова, 71). Их веселая студенческая жизнь меняется в один день, когда одна из студенток решает свести счеты с жизнью. Виновниками этого считают главных героев, потому что они оставили открытой дверь на крышу.

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137).

Вход: 260 рублей.

Вечер композитора Леонида Десятникова

1 октября в 19:30 в кино-конференц-зале Ельцин-центра композитор Леонид Десятников станет героем вечера в рамках музыкально-просветительского цикла Алексея Гориболя «Послушайте!». Десятников – один из самых исполняемых современных российских классических композиторов. Его музыку принято относить к постмодернизму и «новой простоте». Эти и подобные определения не вполне точны, и чтобы оценить сочинения Леонида Десятникова, их нужно услышать.

В вечере примут участие также Богдан Королёк, Михаил Калупин (скрипка), Темирлан Абедчанов (виолончель).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 1000 рублей.

Премьера балетов L.A.D.

Десятникову будут посвящены и новые балеты «Урал Оперы», премьера которых состоится 2 и 3 октября. L.A.D. – новые балеты на музыку, не предназначавшуюся для сцены. Их поставили: Максим Петров – танцовщик и хореограф Мариинского театра, Андрей Кайдановский из Австрии, Максим Севагин – солист и хореограф МАМТ, и руководитель балетной труппы оперного театра Вячеслав Самодуров.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 150-2000 рублей.

Уральская биеннале современного искусства

Со 2 октября откроются двери всех площадок основного проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Главной связующей цирка, Главпочтамта, «Салюта» и оптико-механического завода станет роман Евгения Замятина «Мы». Кураторы предлагают совершить путешествие в прошлое, настоящее и будущее, побывав на корабле «Интеграл» и познакомившись с героями книги. Предупреждаем: лучше берите экскурсию с медиаторами, чтобы понять, какие смыслы были заложены в том или ином проекте. Например, в цеху УОМЗ вы увидите арт из грязных носков, виртуальных Сталина и Ленина, тюремную будку надзирателя и многое другое. Для некоторых вещей потребуется объяснение.

Кро ме того, с этих выходных стартует перфомативная составляющая биеннале. Каждое шоу можно будет посетить отдельно.

Место проведения: площадки Екатеринбурга.

Вход: на перформанс – от 200 рублей, на основные площадки – 500 рублей (единый билет на все).

Фестиваль театральных дуэтов и моноспектаклей

До 4 октября в Екатеринбурге продолжается театральный фестиваль «Свой», во время которого зрители могут увидеть разнообразные моно- и дуо-спектакли – когда на сцене всего один или два актера. На Урал приехали коллективы из Казахстана, Якутии, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, которые показывают спектакли в камерном театре, «Коляда-театре», в театре драмы и Ельцин-центре.

1 октября в 19 часов можно посмотреть постановку «Рыжая» театра «Синий Сарафан», 2 октября – «Быть зиме» Сибирского камерного театра «13 трамвай», 3 октября «Одного кто знает?» Русского драматического театра и так далее.

Место проведения: площадки города.

Вход: от 400 рублей.

Микроконвенция для поклонников «Звездных войн»

2 октября в 19:00 в баре New Bar ждут поклонников культовой Вселенной Star Wars – здесь устроят свою микроконвенцию. Уральское сообщество «Уральский гик и отаку» решили устроить ламповый мини-фестиваль, на котором каждый сможет оказаться на далеких планетах, сразиться за судьбу Галактики и, конечно же, сделать выбор в пользу светлой или темной стороны силы.

Будет показ документального фильма про создание оригинальной трилогии; выступление оркестра горячего джаза Kickin' Jass Orchestra, который перенесет всех желающих в бар на планету Татуин; зона с тематическими настольными играми; конкурс на лучший костюм и самого великого знатока лора; фотозона с хромакеем, в которой можно сделать оригинальные фотографии и впоследствии дополнить их любым фоном.

Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д).

Вход: 250 рублей, в костюмах по теме вечера – 150 рублей.

35-летие группы «Чайф»

В «Екатеринбург-Экспо» в субботу «Чайф» отметит свое 35-летие масштабным концертом. Песни, которые вошли в программу, условно разделены на три части: серьезную, лиричную и жизнеутверждающую. А еще на концерте будет очень красиво.

«Чайф» любит делиться своими песнями, чувствами и эмоциями. Группа умеет создать хорошее настроение. Музыканты счастливы, что могут отпраздновать этот важный юбилей вместе с вами на концертах тура «Война, мир и…», – говорят организаторы.

Как сообщал «Новый День» =, барабанщик Валерий Северин сломал ногу. На концерте его будет замещать сын.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2).

Вход: от 2800 рублей.

В филармонии – фестиваль оркестров

В Свердловской филармонии сейчас проходит VI Симфонический форум России, на который съехались оркестры со всей России. В эти выходные можно послушать как минимум три концерта.

Сегодня, 1 октября, в 19 часов Российский национальный молодежный симфонический оркестр (самый молодой участник форума) под управлением Димитриса Ботиниса представляет масштабную программу: Бетховен (увертюра «Кориолан», Симфония № 7), Равель, Штраус (поэма «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля»), Дюка.

2 октября в 18 часов – концерт «Италия» Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» исполнит произведения Берлиоза, Пуччини, Мартуччи, Мендельсона.

3 октября – «Symphonica ARTica и Фабио Мастранджело». Оркестр из Якутска под руководством итальянца Фабио Мастранджело исполнит самые русские произведения: «Славянский марш» Чайковского, «Богатырскую» симфонию Бородина, музыку Стравинского к балету «Поцелуй феи», симфонию №7 Прокофьева.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: от 400 рублей.

Сад городских наблюдений

«Дом Метенкова» приглашает посмотреть проект «Сад городских наблюдений», который продлится до конца октября.

«Среди городской суеты и многолюдных улиц в самом центре Екатеринбурга спрятался сад. Сад во дворе Фотографического музея когда-то был цветником, сегодня же здесь расположилась типичная для города «флора» – камеры видеонаблюдения. Мимикрирующие под источники света камеры в саду не стремятся к фиксации нарушений и тотальному контролю в духе Джорджа Оруэлла. Они просто наблюдают за течением времени, позволяя желающим разделить каждый момент, подключившись к прямой трансляции. Посетители сада могут застать различные звуки и свет, распространяемые «растениями»-наблюдателями, посмотреть на себя со стороны в любом своем состоянии и зафиксировать свою повседневность, попав в поле зрения камер», – приглашают кураторы проекта.

Работа «Сад городских наблюдений» Олеси Ильенок является частью VIII международного фестиваля паблик-арта «Арт Проспект «Формы солидарности». Тема фестиваля в этом году – «Формы солидарностисти» – продиктована опытом существования в пандемической реальности.

Место проведения: сад «Дома Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: свободный.

Концерт группы «Хлеб»

3 октября в 19 часов в клубе «Фабрика» состоится большой сольный концерт группы «Хлеб» в Екатеринбурге. Первопроходцы в жанре «русского сатирического скоро рэпа» стирают в репертуаре все границы. К образу рэп-звезд добавились романтика и ностальгия по вечному – молодости.

«Можно подумать, что парни достигли максимума в карьере. Но «Хлеб» не боится экспериментов. Написать самим музыку к новому треку? Легко! Применить на себе образ южнокорейского бойз-бенда? О чем речь? Этот подход всегда отличал их от коллег по цеху и зарекомендовал как коллектив, который умеет удивлять творчеством», – говорят организаторы концерта.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1700 рублей.

Спецпоказ фильма «Разжимая кулаки»

2 и 3 октября в Ельцин-центре состоится спецпоказ фильма «Разжимая кулаки» и встреча с режиссером Кирой Коваленко. Северная Осетия, небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший Аким уже сбежал в ближайший крупный город – Ростов – на заработки. Младший Дакко еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а средняя Ада активно строит планы побега. Она уже взрослая девушка, но отец по-прежнему хочет видеть ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь, сложнее, чем казалось.

Фильм – обладатель гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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