Федук, Пикассо и турецкое кино – Weekend (18+)

В предстоящие выходные можно сходить на концерт Федука, отметить 25-летие «Уралбэнда», послушать необычную классику от «Другого оркестра», а может быть, отправиться в кино и оценить турецкие комедии и драмы. Для любителей спорта – радостная новость: открываются катки. Эти и другие события – в обзоре выходных от «Нового Дня».

25 лет оркестру «Уралбэнд»

26 ноября в 19 часов в ЦК «Урал» один из самых популярных духовых оркестров Екатеринбурга «Уралбэнд» отметит 25-летие. Слушателей ждет зажигательный микс из различных направлений и стилей, неожиданные преображения и ансамбли, юмор и творческие приветы от известных людей Екатеринбурга и России. В программе прозвучат такие хиты, как Skyfall, Y.M.C.A, Eye of the Tiger, Big Spender, а также множество ярких произведений отечественных композиторов.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 400 рублей.

Федук даст бесплатный концерт

Сегодня вечером в «Гринвиче» выступит Федук. Причем концерт будет абсолютно бесплатным (но не забывайте, что в ТРЦ можно попасть только по QR-коду или студенческому билету, если вам меньше 18 лет). Выступление пройдет в 22 часа на фуд-корте Estory. До концерта там будут дегустации разных блюд.

Место проведения: «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46).

Вход: свободный.

Открываем сезон катания на коньках

В пятницу вечером сразу две большие площадки начнут работу в Екатеринбурге – «Юность» и каток в парке Маяковского. Будет музыка, массовые катания и разные сюрпризы. Цены остались на уровне прошлого года. Подробнее о том, где уже можно кататься на коньках, лыжах и тюбингах, «Новый День» писал здесь.

Место проведения: «Юность», парк Маяковского.

Вход: по прайсу катков – от 100 рублей.

«Вишневый сад» от москвичей – с Александром Петровым в главной роли

Во Дворце молодежи в пятницу в 19 часов покажут спектакль «Вишневый сад», который в Екатеринбург привезет Московский драмтеатр имени Пушкина. Роли в классической постановке по Чехову исполняют известные артисты кино. В частности, можно будет увидеть на сцене киноактера Александра Петрова.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: от 1500 рублей.

«Другой оркестр» перезагрузит классику

27 ноября в 19 часов в ЦК «Урал» «Другой оркестр» поразмышляет: что, если бы Моцарт жил в наши дни и крутил виниловые пластинки на подпольных вечеринках, Бетховен отрывался под звуки техно где-нибудь в подпольном клубе в Амстердаме, Бах был бы участником группы Massive Attack, а Прокофьев был предан идеалам драм-н-бейса? Слушателям презентуют новую программу «Классика: reload». Классическую музыку впервые преобразуют в drum and bass, breakbeat и trip-hop.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 700 рублей.

InterText даст концерт на биеннале

27 ноября в 19:00 состоится концерт ансамбля InterText «Между сном и пробуждением» в рамках биеннале современного искусства. Исполнители обратятся к тому, как тема «Время обнимать и уклоняться от объятий» преломляется в контексте современной академической музыки. Дуэт музыкантов, подобно двум небесным телам, движется по своей орбите между слушателей в абсолютной в темноте, открывая интимность аудиального.

Место проведения: бывший кинотеатр «Салют», ул. Толмачева, 12.

Вход: свободный, по регистрации.

«Советская игротека» в Литквартале

27 ноября 16:00 в Литературном квартале пройдет интерактивная выставка «Советская игротека». В СССР делалось много разных игрушек, однако был там и свой мир, который складывался сам по себе, несмотря на пионерское осуждение и октябрятское негодование. Во дворах ребята помладше играли в вышибалы или «Двенадцать палочек», а те, кто постарше, резались и в более азартные игры с мелкими монетками, например в «Расшибалочку». С ее правилами познакомят участников интерактивной выставки «Советская игротека», а заодно покажут игрушки, с которыми играли сегодняшние бабушки и дедушки.

Место проведения: ул. Пролетарская, 16.

Вход: 100 рублей.

Инклюзивные пластические спектакли «По пути» и «Дыхание»

28 ноября в 18:30 на малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя покажут спектакли «По пути» и «Дыхание». Это инклюзивные постановки, в которых принимают участие профессиональные танцовщики и актеры, а также молодые люди с аутизмом и другими особенностями ментального развития. Спектакли покажут в рамках биеннале современного искусства.

О театральном проекте #ЗАживое «Новый День» писал ранее. Он нацелен на создание экспериментальных художественных произведений, а также способствует включению в социальную жизнь нейроотличных взрослых.

Место проведения: Екатеринбургский ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: свободный, по регистрации.

Телеграф и почта – на выставке в музее истории Екатеринбурга

В эту пятницу в музее истории открывается новая выставка, на которой посетители увидят коллекцию почтовых ящиков, смогут спеть в звуковую трубу и узнать секрет побед Наполеона. Можно будет стать работником телефонной станции, расшифровать сообщение, написанное азбукой Морзе, увидеть коллекции телеграмм; передать сообщение с помощью телеграфа Шаппа и так далее. А еще гостям музея расскажут, какие смешные случаи происходили с начинающими пользователями телеграфа, у кого в Екатеринбурге первым зазвонил телефон и какими качествами должна была обладать девушка, чтобы получить престижную должность телефонистки.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 100-200 рублей.

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов»

А в «Синара-центре» открылась выставка оригинальной графики Пабло Пикассо. Это не просто экспозиция, это целая история мира искусства, в которой художник раскрывает свое видение литературного творчества и его героев. Владелец галереи PS Gallery, коллекционер Павел Башмаков отмечает: «В галерее «Синара-арт» представлены графические серии Пикассо, которые имеют высокую оценку со стороны ведущих мировых музеев. При этом мы впервые в России объединили оригиналы графики великого испанца с их ожившими версиями. Экспозиция будет состоять из двух частей – это зал с работами и мультимедиа-зона, в которой сюжеты необычных произведений Пикассо, представленных на выставке, раскроются в полной мере».

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: 250-400 рублей.

Дни турецкого кино

С сегодняшнего дня и до воскресенья включительно в Доме кино будут показывать лучшие турецкие фильмы, причем абсолютно бесплатно. К показу выбраны шесть картин, они будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первой покажут комедию «В кругу семьи», снятую по сценарию актрисы Гюльсе Бирсель режиссером Озаном Ачыктаном. Также в афише «Чудо в камере №7» – в этом фильме Арас Булут Ийнемли играет отца, у которого тот же умственный возраст, что и у его дочери. Картина вышла в прокат в 2019 году и произвела неизгладимое впечатление на зрителей.

Можно будет увидеть комедийную драму «Кандидат», биографическую картину «Наш чемпион», мультфильм «Крутая команда».

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»