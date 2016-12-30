Новый год в космосе или на Диком Западе, похмельная «Курара» и новогодние спектакли (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий новогоднего WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 30.12.16

NDNews.ru подготовил для вас обзор, из которого можно узнать: в каких пабах и ресторанах можно весело отметить Новый год, где на улице будут массовые гулянья и какой похмельный концерт лучше не пропускать 1 января. Также в обзоре – новогодние спектакли и шоу для взрослых.

Главный новогодний балет – «Щелкунчик»

Создать себе новогоднее настроение можно на самом новогоднем балете – «Щелкунчик». Спектакль покажут в Оперном театре 30 декабря в 18:30 и 31 декабря в 10:30. В «Щелкунчике» есть все, чтобы снискать любовь как самой искушенной, так и абсолютно неподготовленной публики, как детей, так и их родителей. Спектакль, в котором сказка, философия, поэзия и, конечно, гениальная музыка Чайковского слились в совершенное целое, изящно оттеняемое хореографией Василия Вайнонена. На сегодняшний день эта хореографическая версия признана канонической и уже более 80 лет не покидает сцену Мариинского театра – крупнейшего в мире хранителя шедевров классического танца.

Философские искания Гофмана (автора сказки «Щелкунчик и мышиный король»), в которых противоречия между реальным и вымышленным мирами обрекают героев на вечное стремление к недостижимому идеалу, Мариус Петипа переработал в удивительное сказочное приключение. В спектакле безмятежный детский утренник, полный смеха, тепла и веселья, сменяют картины противостояния добра и зла. Но сказка остается сказкой. Предчувствие чуда не покидает ни на минуту, порой кажется, что еще мгновение и реальными станут и Конфитюринбург, и звездное небо, и прекрасный Принц. Музыка Чайковского, еще недавно создававшая атмосферу веселого праздника и детских грез, в одно мгновение переносит главную героиню Мари в новый мир, в котором звучат ноты взросления и мудрости.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: 200-2000 рублей.

«Новогодние чародеи» увлекут в волшебную страну

Еще одно праздничное шоу 30 декабря в 19:00 устроят в Театре эстрады. Атмосферу праздника решили воплотить артисты театра, вспомнив одну удивительную историю. Она произошла за несколько дней до новогодней ночи в научном универсальном институте необыкновенных услуг, или, попросту говоря – НУИНУ. Его сотрудники были заняты работой по созданию настоящей волшебной палочки, презентация которой была намечена в новогоднюю ночь. Но тайные интриги и колдовство внесли в эту историю свои коррективы... О том как всё разрешилось и расскажет яркий музыкальный спектакль «Новогодние чародеи».

В калейдоскопе знакомых и любимых новогодних мелодий зрители вместе с артистами шоу перенесутся в далёкую сказочную страну на трёх белых конях в поиске Деда Мороза и Снегурочки.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: 200-500 рублей.

Новый спектакль в новом театре – «Ряженые или Вечера на хуторе»

30 декабря в 19:00 в театре «ТургеневЪ», который открылся в Екатеринбурге в 2016 году, состоится новогодняя премьера. Это сценическая версия Олега Богаева по одноименной повести Н. В. Гоголя. Главная рождественская история, развернувшаяся на праздничных хуторских гуляньях, о любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане, озорных проделках черта и чарах несравненной Солохи, которая приворожила к себе всех степенных казаков.

Спектакль обещает превратиться в настоящий гоголевский карнавал: шутки, песни, пляски – всё будет создавать ощущение праздничных рождественских вечеров, когда голова кружится не только от «варенухи», но и от происходящих вокруг мистических чудес. И всё это будет разбавлено настоящим украинским колоритом: народной музыкой, танцами, костюмами.

Место проведения: театр «ТургеневЪ» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 300 рублей.

3D сказка от Епархии – «Илья Муромец»

30 декабря в 14:00 в Театре драмы можно увидеть новую 3D сказку «Илья Муромец». Это копродукция Театра Драмы и Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, обещающая стать главным событием традиционной Архиерейской елки. Захватывающая история о чудесных подвигах и приключениях самого сильного в мире богатыря Ильи Муромца, рассказанная доброй матушкой Марфой в канун Рождества Христова.

Это спектакль-сказка для детей и родителей, созданный на основе богатырского цикла русских былин с использованием 3D-анимации, сценических спецэффектов и трюков.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 300 рублей.

Новый год в Филармонии

В этом году Свердловская филармония впервые приглашает гостей в самый новогодний вечер – 31 декабря в 16:00. Симфонический оркестр будет играть музыку, искристую, как шампанское. В праздничном меню – очаровательные миниатюры Лероя Андерсона и Генри Манчини, любимые мелодии советского кино и композиции в стиле латино. К Новому году – все самое лучшее сразу: солируют обожаемые публикой оперный бас Гарри Агаджанян и дуэт аккордеонистов «Тет-а-тет».

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так, может быть, встретить его в роскошном зале за столиками с легким вином и прекрасной музыкой?», – приглашают в филармонии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: 2500 рублей.

Комедия настроения «Скрипка, бубен и утюг»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tOhuMBRqBps&rel=0">Video</a> Скрипка, бубен и утюг

31 декабря в 16:00 «Коляда-театр» традиционно покажет спектакль «Скрипка, бубен и утюг». Поздравит всех с Новым годом лично Николай Коляда, который в прошлом году, например, был царем. «Скрипка, бубен и утюг» – ужасно смешной спектакль про российскую свадьбу. Тамада и группа «Сексуальный шоколад» удивляют все новыми и новыми номерами (чего стоит одна свинья-стриптизерша). Вся свадебная программа пролетает перед глазами новоиспечённых родственников. Россия, русская свадьба во всей красе или, скорее, безобразии – ужасно смешное и до ужаса горькое зрелище. Николай Коляда приглашает зрителей стать гостями самой весёлой и невероятной свадьбы, на какой они только могли побывать. Это яркий, многослойный и очень красивый спектакль, в котором режиссёр использует все возможности площадки (на сцене даже пойдёт самый настоящий дождь).

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 300 рублей.

Новый год в космосе или на Диком Западе

В саму новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января – особую программу подготовили многие клубы и бары города. Так, в ресторане «Максимилианс» тема новогодней ночи – «Первый в космосе!». Специальный гость вечера – группа «Смысловые галлюцинации». В «Доме печати» решили отойти от канонов празднования самого любимого праздника: в эту ночь гости перенесутся в мир Дикого Запада, где балом правят отвага, коварство, честь, прекрасные девушки, сорвиголовы и его величество кольт. В EverJazz биг-бэнд Виталия Владимирова зажжет музыкальный фейерверк, ансамбль James Band унесет в волшебную сказку новогодних мелодий, а коллектив уральских кубинцев Muchaсhos Band согреет огненным дыханием афро-джаза.

В пабе Ben Hall обещают конкурсы, общение и шутки от ведущего, новогодние выступления артистов, только лучшая танцевальная музыка от ВИА «Кварта», Дед Мороз и Снегурочка, обращение президента, дискотека от DJ-резидентов паба до 6 утра.

Место проведения: клубы, пабы, рестораны

Вход: от 500 рублей.

Новый год на улице

Конечно, главной уличной площадкой, где можно встреть Новый год, станет площадь 1905 года. В этом году здесь обещали не просто показать поздравление президента и отсчитать бой курантов, но устроить какую-то праздничную программу. Также можно будет покататься с горок, поводить хоровод вокруг 50-метровой горки.

В ЦПКиО им. Маяковского в 23:00 31 декабря начнется дискотека около центральной сцены, ближе к 24:00 пройдет интерактивная программа с ведущим около центральной сцены. Конечно, на большом экране организуют трансляцию речи президента.

После боя курантов в парке стартует концертная программа, интерактив с гостями парка, встреча с Дедом Морозом. С 01:00 до 03:00 ожидается новогодняя дискотека, а затем до 5 утра – прямая трансляция Новогодней ночи с 1 канала.

Выйти к большой елке можно ив других районах города. Где разместились ледовые городки или елки в вашем районе – можно узнать из материала NDNews.ru.

Место проведения: площади города

Вход: свободный.

Похмельный концерт «Курары» и презентация альбома «Пуля»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RVP3BiowICc&rel=0">Video</a> Курара. Капитаны

Уже несколько лет традиционно группа «Курара» дает большой «похмельный» концерт 1 января – когда никому никуда не надо бежать, ехать и думать о последствиях. В этом году музыканты не изменили традиции. Концерт пройдет 1 января в 20:00 в «Доме печати». Более того – это будет презентация нового альбома «Пуля», который вышел в конце 2016 года.

Последний десяток лет коллектив «Курары» является важнейшей частью целого течения в местной актуальной независимой сцене. Это квинтэссенция персональной арт-музыки и непрекращающиеся приключения рефлексирующего на каждом жизненном ухабе фантастического героя, периодически вспоминающего, что он заперт в этой реальности, на нашей бренной планете. Сам Олег Ягодин в интервью открещивается от всех ярлыков рок-группы, предпочитая считать, что Курара пишет и играет популярную музыку. Для многих же поклонников многослойных текстов, гитарного эклектичного минимализма и местной колоритной лирики Курары, творчество коллектива, словно большой освежающий глоток некоммерческой музыки, что до сих пор делается лишь ради творчества и самовыражения.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 900 рублей.

Первый сольник SkaЧай после долгого отпуска

1 января в 20:00 в NewBar пройдет первый сольный концерт авторского проекта SkaЧай после супер длительного отпуска. «Встань и иди!» – так называется программа «Reunion» проекта SkaЧай. Это новая выдуманная история от парней с Урала. «История о том, как мальчик, играя на дудочке или флейте, или как вам угодно, топил всех, без исключения, крыс. И, сам того не заметив, утонул сам, так и не записав до конца третий альбом. Но это была не смерть, а всего лишь машина времени, которая нас перенесла в конец 2016 года. Мальчик очнулся. Перед ним стояла здоровенная зомби-крыса. «Кррыса!», – крикнул мальчик и опять упал в обморок. Чудище не растерялось, подошло к мальцу, растерло ему щеки до красна, и мальчик пришел в себя. «Встань и иди!», – сказала ему крыса»,– говорят музыканты.

SkaЧай – это группа музыкантов из города Екатеринбурга. По прежнему играют ska, reggae, balkan, рашен чигадаб чигидаб ска (chigidab chigidab ska).

Место проведения: NewBar (ул. 8 Марта, 8д)

Вход: от 200 рублей.

Екатеринбург Декабрь 30, Ольга Тарасова

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