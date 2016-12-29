«Коля, вставай, во дворе кто-то страшно воет...» / Новогодние байки от силовиков и следователей

Публикации за 29.12.16

Правоохранители накануне новогодних праздников вновь соревнуются в острословии, вспоминая фразы из серии «служба службой, а елка – по расписанию» или «алкоголь – по предписанию», травят различные байки, поднимая друг другу настроение. В прошлом году наше агентство уже публиковало наиболее смешные истории и случаи из жизни силовиков, прокуроров и следователей, которые приключились под Новый год. В преддверии 2017-го мы решили продолжить эту традицию.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в написании материала нам вновь оказали посильную помощь бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры и СКР со всего Среднего Урала. Как и в материале 2015 года, оговоримся сразу – мы не претендуем на правдивость всех историй, ведь они могли «обрасти» надуманными подробностями, при передаче от одного рассказчика другому. Тем не менее, описываемые случаи активно «гуляют» по коридорам силовиков самых разных рангов и званий. Рекомендуем к прочтению наш прошлый текст, в котором были описаны случаи о «новогодней» мести, «елочном маньяке», «сухом законе» в отделении, погоне за Дедом Морозом и так далее. А после можно приступать к изучению свежей подборки.

***

«Работал в одном из отделений выходец из стран СНГ, маленький, коренастый. Занимался восточными единоборствами. Как-то под сам Новый год он стал свидетелем кражи – злоумышленники выносили из здания компьютерную технику. Быстро среагировав, он скрутил двух воришек, каждый из которых был вдвое тяжелее силовика. Встал вопрос о доставлении преступников в отделение, одного из которых он держал на мушке, а второго – за ворот. Доставить лично он мог лишь одного. И в голову пришло простое решение – одного из бандитов он затащил обратно в ограбленное помещение и приковал наручниками к батарее отопления. А второго повел под руки в отделение, заодно прихватив воровской инструмент. В общем, пришел за два часа до боя курантов, Новый год встретил в отделении. В дежурке собралось много народу – у всех был повод выпить. В общем, о втором преступнике наш герой забыл. Вспомнил только 1-го января вечером. Это был тот редкий случай, когда преступник был необычайно рад приезду силовиков».

***

«Эта история произошла давно, в 90-е годы, когда были декриминализированы многие статьи УК. Забрали как-то в новогодние праздники с дискотеки нескольких пьяных подростков. У одного в кармане нашли марихуану. Должны были, конечно, сразу оформлять парня. Но он был из хорошей семьи, никогда не привлекался даже к административной ответственности, на учете не стоял. И при этом не бузил в отделении, вел себя смирно. Учился на пятерки в школе. Решили поступить так. Тогда не было уголовной ответственности за хранение наркотиков, имелась только статья за распространение и транспортировку… На этом и было принято решение сыграть.

Спрашиваем его из серии – ты же просто при себе держал, для себя покурить в первый раз? А он неожиданно в отказ, мол, нет, если мать узнает, убьет! Начал утверждать, что взял на продажу.

Мы не знаем что делать, ведь парень осознанно отправляет себя на зону. Попытались объяснить нюансы законодательства, он все равно в отказ. Пришлось ехать ночью к нему домой, его родителям объяснять ситуацию. Только так и удалось задержанного пацаненка убедить».

***

«В небольших городках крупные кражи – редкость. Обычно кошелек кто-нибудь из сумки достанет, сервиз или магнитофон из квартиры. Но как-то в Новый год пришла в отделение престарелая женщина, которая заявила, что у нее пропало аж два или три килограмма золотых и серебряных украшений. Сумма ущерба была как бюджет у администрации района годовой.

На место происшествия отправилась оперативная группа с экспертами. Долго расспрашивали хозяйку дома, ее мужа и родственников. Искали отпечатки пальцев на поверхностях, все осмотрели – тумбочки – шкафы, вдруг где завалялось золотишко. В общем, картина получалась такая – хозяйка уезжала на несколько дней из дома, оставался на хозяйстве ее муж, который для посиделок приглашал к себе в гости товарищей. Как-никак праздники. На него и пало подозрение.

Но концовка истории оказалась неожиданной. Золото взял внук пострадавшей, который еще в детский сад ходил. Он приезжал к бабушке на каникулы и нашел в шкафу коробку с ценностями. И перепрятал где-то под полом в нише, пока никто не видел. Там все золото и нашли спустя несколько дней, пока весь пол не вскрыли в частном доме. Чуть ли не все новогодние праздники этим занимались».

***

«Можно вспомнить о двух громких случаях краж новогодних елей. Так, несколько лет назад на территории парка Победы в Первоуральске варварски была срублена голубая ель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая вычислила злоумышленника. Сыщики вышли на преступника по оставленным им же на заснеженных улицах следам. По следам волочения милиционеры нашли вандала и пришли к нему в квартиру.

Правоохранителям открыла молодая супруга злоумышленника, ель уже стояла в комнате и была полностью наряжена. Женщина пояснила сыщикам, что ее супруг был пьян и решил порадовать двух своих несовершеннолетних детей. Для этого он взял дома ножовку и отправился за елкой к проходной завода, где он работает прессовщиком. Напротив предприятия и располагается парк.

Похожая история произошла также в Краснотурьинске, где местный душевнобольной перепутал центральную площадь города с лесом и срубил трехметровую голубую ель, возраст которой превышал 15 лет. Выяснилось, что у 31-летнего мужчины, состоящего на учете в психиатрической лечебнице, случилось обострение болезни, которая передалась ему по наследству от отца. Его мать позже сообщила, что он не понимал, что срубил редкое и дорогостоящее дерево. «Он вообще думал, что находится в лесу, – рассказала его жена правоохранителям. – Кроме ели, он принес домой землю и сделал дырку в полу, чтобы выращивать дерево». Однако посадить дерево не удалось, поэтому мужчина выкинул лесную красавицу на помойку».

***

Отдельно с нашим агентством поделились новогодними байками сотрудники пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве (в народе просто – Петровка, 38). Свои истории они публиковали ранее, но, как говорят представители ведомства, они не теряют своей актуальности никогда, особенно в преддверии главного праздника в году. Приводим их ниже.

***

«Накануне наступающего 2001 года, по китайскому календарю года Змеи, из передвижного зоопарка удрал удав. Беглец был до двух метров в длину и около 40 сантиметров толщиной. Удав заполз в подвал жилого дома, это заметили жильцы и вызвали милицию.

Милиционера, который отправлялся на поиски рептилии, обвязали веревкой и пообещали при необходимости вытащить. За сборами с волнением наблюдали не меньше тридцати человек: пенсионерки, домохозяйки и молодые мамы со своими чадами.

Когда снаряженный страж порядка отправился по ступенькам в подземелье, жители тут же столпились у верхнего края лестницы. Сверху было слышно, как спасатель обо что-то споткнулся, чертыхнулся, а потом… в толпу любопытствующих из темноты вылетела змея! Реакция была неописуемой: женщины всех возрастов с криками высыпали из подъезда. Шум стоял невероятный, но лишь до тех пор, пока не разобрались, что же так напугало их. Оказалось, сотрудник милиции споткнулся о валявшуюся под ногами старую велосипедную камеру и выкинул ее из подвала, а дамы приняли резиновое кольцо за змею.

Кстати, сбежавшего удава нашли через полчаса в подвале соседнего подъезда, где он свернулся колечком возле теплой трубы».

***

«В канун Нового года оперуполномоченные угрозыска собрались в кафе на корпоратив. В самый разгар застолья в заведение зашел мужчина подозрительного вида с объемным пакетом в руках. Оглянувшись по сторонам, он подошел к компании и прошептал:

– Слышь, мужики! Только что хату взял, ковер не купите?

Трудно представить реакцию горе­домушника, когда в воцарившейся тишине 18 заинтересованных лиц разом повернулось к нему. Мужичка, конечно, задержали.

Но больше всего удивился ничего не подозревающий хозяин обворованной квартиры, когда у него на работе появились милиционеры и предъявили для опознания его вещи. И с того момента он свято уверовал в безупречность работы правоохранительных органов».

***

«Водитель уголовного розыска был человеком безотказным, а поскольку в райотделе транспорта не хватало постоянно, то просьбы сгонять куда-либо поступали регулярно. Как-то в конце рабочего дня перед Новым годом подошел к нему дежурный и попросил:

– Коля, участковый из соседнего села позвонил, пьяного хулигана надо доставить, а наша машина уехала. Выручай!

Надо так надо. Через полчаса «уазик» был на месте. Посадили дебошира в «собачник» (специальное отделение для перевозки задержанных) и тронулись в город. По пути – новая вводная: в соседней деревушке разгорелся семейный скандал. Завернули туда, успокоили супругов.

А тем временем совсем стемнело, и милиционеры договорились: участковый останется в селе, чтобы поздней ночью не добираться на попутках, а хулигана в отдел доставит водитель.

В райцентре, проезжая мимо дома, Николай заметил автомашину брата и обрадовался – не виделись уже два года, надо заскочить, поздороваться. Разговор родственников затянулся далеко за полночь. Водитель позвонил дежурному, объяснил семейные обстоятельства и попросил разрешения поставить машину на ночь у себя во дворе.

Уснул водитель сразу же, однако выспаться ему не удалось – разбудила посреди ночи жена:

– Коля, вставай, во дворе кто-то страшно воет.

Николай накинул бушлат, вышел на улицу. Мороз усилился, с реки дул пронизывающий ветер. И сквозь его порывы милиционер услышал стоны:

– Не могу больше…

Тут-то и вспомнил он о хулигане, запертом в «собачнике». Когда открыл дверь, тот бросился на грудь спасителю:

– Начальник, я больше не буду. И пить брошу. Только отпусти...

Сжалился водитель, тем более задержанный уже вроде бы и искупил вину, отвез его домой, а потом взглянул на часы. До начала рабочего дня оставалось чуть больше получаса».

NDNews.ru поздравляет своих читателей с наступающим 2017-ым годом!

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

В Верхней Пышме поймали пиромана, спалившего иномарки по «зову демона» (ФОТО). / Кто боится и кто любит Петуха – Предновогодний тест от NDNews.ru. / «Стать губернатором – вполне, вопрос – какой области»: политологи оценили перспективы Сиенко. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»