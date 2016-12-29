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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

На Калиновском химзаводе произошел взрыв при сжигании отходов

На Калиновском химзаводе произошел взрыв при сжигании отходов

Сегодня днем в поселке Калинино Невьянского района на территории химического завода, где производятся взрывчатые вещества, раздался мощный хлопок. Очевидцы из близлежащего поселка Таватуй сообщили, что над заводом поднялся столб белого дыма, а мощность взрыва была такова, что задрожали дома, расположенные в нескольких километрах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на территории Калиновского химзавода произошел хлопок при сжигании производственных отходов. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет, предприятие работает в штатном режиме.

Местные жители отмечают, что производственные взрывы на заводе происходят регулярно, но сегодня хлопок был очень сильный, поэтому вызвал беспокойство.

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

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