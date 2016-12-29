Видеоитоги года – пятерка самых популярных роликов NDNews.ru / ВИДЕО

Публикации за 29.12.16

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Самым популярным сюжетом нашего агентства, как это ни странно, стало видео политической тематики. Ролик «Россию спасет черчение» с нарезкой выступлений кандидатов на региональных праймериз ЕР набрал почти 600 000 просмотров. А еще говорят, что люди устали от политики.

Второй по популярности ролик тоже связан с политическими персонами. В августе в Екатеринбург прилетал вице-премьер Игорь Шувалов. Основой его программы стал осмотр площадок, имеющих отношение к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе Центральный стадион, фан-зона и другие. Как оказалось, на другие темы пообщаться с чиновником шансов нет. Список СМИ сурово секвестрировали, возможно, чтобы избежать вопросов по поводу бизнес-джета, на котором Шувалов прилетел в Екатеринбург. Инструктаж для прессы в оригинальной манере от помощника Шувалова демонстрирует видео NDNews.ru, его посмотрели почти полмиллиона человек

На сто тысяч просмотров федеральному чиновнику уступил учитель истории. Из-за видео, на котором заснят конфликт учителя и восьмиклассника, преподаватель был вынужден уволиться. Как писало наше агентство, речь идет о потасовке на уроке в школе №83, когда учитель истории был вынужден скрутить хамящего ему ученика, не желающего отдать дневник

180 000 набрало любительское видео январской перестрелки у «ТЦ Дирижабль». Напомним, на стоянке возле дельфинария у торгового центра на нескольких человек накинулась толпа. Жертвам удалось вырваться, после чего они побежали к жилой многоэтажке на улице Шварца, 14. Тогда же раздались звуки выстрелов. Погоня продолжилась – убегающие устремились по улице Шварца в сторону улицы 8 Марта, однако их быстро настигла толпа преследователей и снова начала избивать. После этого нападавшие разделились на группы по 7-10 человек и спешно покинули место разборок. Уголовное дело по данному факту направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

На пятом месте – тоже январское видео прыжка уральского бейсджампера Андрея Бобкина. Спортсмен выложил ролик на своей странице в соцсети, озаглавив его «Проводы 2015-го года. ЖК «Солнечный остров» Екатеринбург». Андрей прыгнул во двор многоэтажки с балкона 26 этажа, мгновенно выбросил парашют, благополучно приземлился, минуя детскую площадку и припаркованные автомобили. Ролик вызвал бурные споры в социальных сетях. Многим не понравилось, что спортсмен мог врезаться в человека или повредить машины.

Смотрите подборку на видео, наслаждайтесь и вспоминайте минувший год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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