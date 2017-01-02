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Екатеринбург

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Публикации за 02.01.17

Четырнадцатилетняя жительница Асбеста сбежала из дома через окно (ФОТО)

Четырнадцатилетняя жительница Асбеста сбежала из дома через окно (ФОТО)

Полиция Асбеста разыскивает убежавшую из дома несовершеннолетнюю Анжелику Оксенчук 2002 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, 26 декабря около 10:00 девочка вылезла из окна квартиры со второго этажа и отправилась гулять. Проживает по адресу: Асбест, ул. Плеханова 3-149.

Предположительно Анжелика была одета в куртку синего цвета болоневую с капюшоном, синие джинсы, черные сапоги, черную шапку. Приметы девушки: рост 156-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые до плеч, перекрашены в белый цвет, уши прилегающие, нос прямой, губы полные, глаза карие.

Ранее девушка неоднократно убегала из дома, уезжала в Екатеринбург, где проводила время в крупных торговых центрах: «Гринвич», «Алатырь», «Глобус» и др. Склонна к совершению правонарушений, преступлений (кражи). Может представляться чужими именами. Тех, кто знает о местонахождении Анжелики Оксенчук, просят сообщить в МО МВД России «Асбестовский» по телефонам: 02, – дежурная часть, – подразделение по делам несовершеннолетних.

Асбест, Екатеринбург, ЕвгенияВирачева

Асбест, Екатеринбург. Другие новости 02.01.17

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