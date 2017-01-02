Четырнадцатилетняя жительница Асбеста сбежала из дома через окно (ФОТО)

Публикации за 02.01.17

Полиция Асбеста разыскивает убежавшую из дома несовершеннолетнюю Анжелику Оксенчук 2002 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, 26 декабря около 10:00 девочка вылезла из окна квартиры со второго этажа и отправилась гулять. Проживает по адресу: Асбест, ул. Плеханова 3-149.

Предположительно Анжелика была одета в куртку синего цвета болоневую с капюшоном, синие джинсы, черные сапоги, черную шапку. Приметы девушки: рост 156-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые до плеч, перекрашены в белый цвет, уши прилегающие, нос прямой, губы полные, глаза карие.

Ранее девушка неоднократно убегала из дома, уезжала в Екатеринбург, где проводила время в крупных торговых центрах: «Гринвич», «Алатырь», «Глобус» и др. Склонна к совершению правонарушений, преступлений (кражи). Может представляться чужими именами. Тех, кто знает о местонахождении Анжелики Оксенчук, просят сообщить в МО МВД России «Асбестовский» по телефонам: 02, 8(34365) 2-04-02 – дежурная часть, 8 (34365) 2-03-27 – подразделение по делам несовершеннолетних.

Асбест, Екатеринбург, ЕвгенияВирачева

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