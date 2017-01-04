Закопал машину в сугроб и ушел – незадачливый водитель в Екатеринбурге застрял под ЛЭП (ФОТО)

Публикации за 04.01.17

Курьезный случай наблюдали сегодня рано утром жители домов на Чкалова-Вонсовского в Екатеринбурге. Незадачливый водитель съехал с дороги на площадку под линиями электропередачи и застрял в сугробе. Автолюбитель полчаса не мог выехать из снежного плена, машина оказалась в сугробе уже по крышу. Водитель в итоге оставил свое авто и ушел.

О забавном ЧП рассказали NDNews.ru жители домов на Чкалова-Вонсовского. «Сегодня в 5:30 утра какой-то водитель заехал на площадку под высоковольтными линиями, полчаса пытался выехать и в итоге закопал машину по крышу. Сам уехал», – рассказали очевидцы. На данный момент автомобиль так и стоит брошенным в сугробе.

Добавим, что территория вокруг ЛЭП является охранной зоной, в которой запрещены различные работы, поскольку это может привести к авариям и отключению потребителей от электроэнергии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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